15, Agosto, 2022

"Realmente un momento triste, doloroso, Porque con un presidente así en la CELAC da vergüenza estar en la celac, no se que fin irá a tener la CELAC si argentina no tiene la decencia y el honor de no someterse al imperio" dijo Ortega

Daniel Ortega quien usurpa la presidencia de Nicaragua, tildó de "vergonzoso" el "papel" del Presidente de Argentina Alberto Fernández, quien ostenta también la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Ortega aseguró que "da vergüenza estar en la CELAC", por lo que no descarta un retiro del organismo. "Quien ocupa la Presidencia de la CELAC que ese argentina, está traicionando los principios" y acusó que se "convirtió en un instrumento de Estados Unidos". Argentina fue uno de los 27 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que votó a favor de condenar al régimen de Daniel Ortega por la persecución religiosa, a ONG, opositores y periodistas independientes. "Lo más doloroso es que el Presidente de la CELAC (...) está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace Almagro que abiertamente es intrumento de los gringos" señaló Ortega al calificar como secuestro la detención de 5 iraníes y 14 venezolanos con vínculos con terroristas, "porque así lo ordenan los yanquis desde Washington y se lavan las manos diciendo, ese es un asunto de la justicia. No sabía que la justicia Argentina se somete a los dictados del imperio Yanqui" acusó Ortega. Lea: Ortega hace el “ridículo” tras visita de Mossi y Ralph Gonsalves a Taiwán, afirma analista político La Justicia argentina investiga posibles vínculos con el terrorismo internacional de un avión sancionado por EEUU que está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, y a cuyos tripulantes —5 iraníes y 14 venezolanos— se les ha impedido por “tiempo indeterminado” la salida del país. El avión Boeing 747 Dreamliner, en configuración “cargo”, matrícula YV3531, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Ambas empresas están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., según reportes judiciales y de la oposición política argentina. La aeronave ingresó a Argentina el 6 de junio pasado con una carga proveniente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto Ezeiza. Y el miércoles 8 de junio despegó hacia Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque Uruguay no habilitó su aterrizaje, según informaron los organismos intervinientes a la Justicia. En Argentina, las petroleras no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de EE.UU. El dictador se soltó contra Argentina al presentar al embajador de Venezuela en Nicaragua como uno de los 22 miembros del cuerpo diplomático que lo acompañaron en el 42 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército en Nicaragua. "Y tienen secuestrado ahí un avión, siguiendo los mismos pasos del imperio británico que le roba al pueblo venezolano el oro, que el pueblo venezolano había depositado ahí en los bancos británicos o siguiendo los pasos de los Estados Unidos, que allá en los mismso Estados Unidos, las empresas que habian instalado Venezuela con sus propios recursos, con sus propio capital, se las están robando a Venezuela" señaló. El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, señaló que uno de los nombres de los tripulantes, Gholamreza Ghasemi, "coincide" con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, definida por Estados Unidos como organización terrorista. Lea más: Daniel Ortega tilda de "acto demencial" y "provocación" la visita de Pelosi a Taiwán "Realmente un momento triste, doloroso, Porque con un presidente así en la CELAC da vergüenza estar en la celac, no se que fin irá a tener la CELAC si argentina no tiene la desencia y el honor de no someterse al imperio y eso solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos que tiene preso ahí en argentina, como que argentina fuese un distrito de Miami, un distrito de Estados Unidos y regresándole el avión a sus verdaderos dueños que no son los yanquis, sino que es el estado de Venezuela" dijo el dictador quien es aliado de los iraníes.