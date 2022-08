Otoniel Martínez a sandinistas: con atacarme no podrán tapar realidad de Nicaragua

El periodista mexicano logró infiltrarse en Nicaragua y realizar un trabajo investigativo sobre la realidad que se vive a lo interno del país y ha recibido amenazas de sandinistas en redes sociales

El periodista mexicano Otoniel Martínez, del medio Tv Azteca, señaló que no se puede tapar la desgracia de Nicaragua con un dedo, y respondió a simpatizantes sandinistas que no traten de ocultar la realidad que vive el país.

De acuerdo con declaraciones del periodista, tras la publicación del trabajo investigativo que realizó en Nicaragua, luego de cada entrega ha recibido a través de redes sociales algunos ataques y amenazas de simpatizantes sandinistas que con fotografías de diferentes actividades que se realizan en el país, le cuestionan si esa es la represión de la que habla.

“Un día todo el ataque ha sido a través de fotografías que muestran fiestas patronales y entonces nos dicen esto es la represión de la que ustedes están hablando, a esto le llaman opresión de una dictadura, y entonces al siguiente día el ataque viene con fotografías del concierto de Los Tigres del Norte que dieron el pasado 12 de agosto. El día de ayer la línea de ataque hacia el trabajo que nosotros presentamos, era justo con ese argumento, qué vienes a presentar tú de un país como Nicaragua, si tú vives en un país como México, en donde matan a periodista y me parece que no podemos nosotros apagar la desgracia de un país con la desgracia de otro”, dijo Martínez.

Martínez aseguró que los medios de comunicación mexicanos desde los diferentes espacios de noticias condenan y presentan los diferentes asesinatos a periodistas que se comente en México, reveló que en lo que va del año se registran 14 periodistas asesinados, y manifestó que con ese tipo de comentario no se pueda tapar la realidad de Nicaragua.

“Me parece que no es por mucho un comentario con el que puedan atacar y desaparecer la realidad de Nicaragua”, detalló.

Caso 100% Noticias en TV Azteca

El colega mexicano destacó que durante su visita a Nicaragua logró grabar en las afueras de las instalaciones confiscadas del Canal 100% Noticias en Managua y pudo retratar cómo se encuentra la fachada en la actualidad, imágenes que aparecerán en la entrega del documental completo el próximo 27 de agosto.

“Logramos captar eso cómo luce la fachada, hoy por hoy de 100% noticias que me parece un ejemplo de la represión que tienen los medios de comunicación en Nicaragua, qué un recurso tan fácil para el gobierno de Daniel Ortega, es que confiscaron inmueble que simple y sencillamente no le pertenece y obligar a todo un equipo de periodistas a operar desde el exilio. Entonces la represión para la prensa yo creo que es muy clara y lo hemos visto en la última semanas, medios radios, otros medios obligados como La Prensa por ejemplo que hace también un par de semanas anuncia que pues se lleva toda la redacción a Costa Rica porque no pueden operar más”, señaló el periodista mexicano.

Otoniel Martínez en referencia a los cuestionamientos de los simpatizantes sandinistas sobre los asesinatos de periodistas en México expresó que la diferencia entre ambos es el antagonista que causa el miedo y la represión en los periodistas.

“Sí comparamos nosotros la realidad de ustedes los periodistas en Nicaragua y la realidad nuestra de los periodistas en México pues es simple y sencillamente trabajar… muchas veces tragarse el miedo y documentar… creo que la represión y miedo con el que operan los periodistas en México y en Nicaragua es la misma, pero el antagonista que está promoviendo ese miedo y esa represión es lo único que cambia, quizás tenemos a un gobierno como Daniel Ortega y acá tenemos a otros personajes que puedan estar detrás de la prensa, porque no solamente es el estado no sino, también podemos hablar del narcotráfico que también muchas veces está tras la prensa”, explicó Martínez.