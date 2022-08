Periodista Otoniel Martínez: "Sentí tristeza, Nicaragua está tejiendo muchas historias”

7 a.m.

El periodista mexicano Otoniel Martínez compartió los retos y desafíos que enfrentó en Nicaragua para poder grabar su documental titulado: Duele Respirar

El periodista mexicano de TV Azteca Noticias, Otoniel Martínez, compartió la experiencia vivida durante la estadía de dos semanas en Nicaragua, país al que llegó para documentar la represión y el estado de sitio que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto en el país.

Durante una entrevista brindada a nuestra Directora y Jefa de Prensa, Lucía Pineda Ubau, emitida en el programa “Panorama Nicaragua”, producido por 100% Noticias, Nicaragua Actual y Despacho 505, Martínez dijo que logró infiltrarse como “turista” para poder registrar el diario vivir de los nicaragüenses y documentarlo en un reportaje titulado “Duele Respirar”.

“Todo empezó hace unos meses cuando yo leía una nota que hablaba de la realidad que se vive en Nicaragua, una nota para mí que parecía irreal, no lo podía creer. En México, de Nicaragua no se habla mucho y tampoco se escucha mucho”, explicó Otoniel Martínez durante el programa.

Lea: Nicaragua, "un país fachada" así lo describe periodista de Azteca Noticias que palpó realidad

“En ese ejercicio por conocer más de Nicaragua, empiezo a encontrarme muchas cosas que llamaron mi atención, personas que hablan de la realidad de Nicaragua y otras que tratan de desmentir estos dichos”, añadió Martínez.

El periodista mexicano logró ingresar a Nicaragua procedente de Costa Rica “para evitar sospechas” entre los operarios del régimen.

“Logré entrevistar a 25 personas de los dos lados, tanto de personas que están a favor de Daniel Ortega y personas que están en contra del gobierno de Daniel Ortega”, compartió Martínez, quien prepara su documental “Duele Respirar” y que será emitido en cinco entregas especiales a partir de este 15 de agosto.

Adelantó que “el trabajo documental es una realidad en imagen, es una realidad en voz de las personas que logré entrevistar en Nicaragua”, quienes les compartieron su experiencia de vida, explicó.

“País fachada”

Otoniel Martínez contó que su estadía por Nicaragua coincidió con la celebración de 19 de julio y que le llamó la atención el exceso de policías que se encontraban desplegados en toda Managua, principalmente en la zona de la Avenida Bolívar, lugar por donde pasaría el dictador Daniel Ortega junto a su esposa Rosario Murillo para dar inicio al acto.

“Antes de llegar a Nicaragua, yo ya tenía entrevistas pactadas, entrevistas que desde el primer minuto me dijeron que fueran bajo anonimato, sin dar detalles de donde la saque. En donde tuve libertad de grabar fue en la avenida Bolívar”, explicó Martínez.

El periodista Azteca, manifestó que en donde se sintió con la “libertad de grabar” fue en la caseta de la parada de buses de la Avenida Bolívar, en donde un hombre se había ubicado a vender camisetas alusivas a la revolución sandinista.

“Cuando me vieron grabando, comenzaron a tratar de atraerme sobre los artículos que ellos vendían. Fue el único momento en el que yo no me sentí asediado, ni ofendido”, relató.

En dos ocasiones anteriores, Otoniel visitó el mercado Oriental, pero los comerciantes al verlo filmando desde su teléfono celular, dijo que muchos ocultaron sus rostros, mientras que otros lo cuestionaban el porqué de la grabación, hasta que fue interceptado por agentes de la sancionada Policía, quienes le pidieron que borrara las filmaciones realizadas.

“En la primera (que nos retuvo la Policía) nos libramos, en la segunda sí nos obligaron a borrar material”, lamentó.

“Si hay algún policía presente, al menos lo que yo experimente y que tengo la imagen grabada, es a un policía señalándome la cámara y diciéndome, ‘desactiva ese teléfono’, eso me hace ver que ‘es un país fachada’ porque los nicaragüenses tienen que sobrevivir”, aseguró el periodista, quien ha recibido una serie de comentarios en sus redes sociales por el trabajo realizado.

“No es normal”

En su estadía por Nicaragua, Martínez lamentó que en las instituciones y plazas públicas, ondee la bandera del frente Sandinista junto a la de Nicaragua.

“¿Por qué estoy viendo la bandera de un partido en todo el país?, porqué, es como si la bandera de Morena que es el partido que hoy por hoy está en la presidencia de México, tapizar este país con la bandera del partido- Eso no ocurre, en Nicaragua sí y eso no es normal”, indicó el periodista.

“Un niño está normalizando lo que no es normal, y desde su realidad ya lo está aceptando como normal y entonces piensa que en Nicaragua como en otros países, también tenemos un día para celebrar a un presidente”, dijo al explicar que un niño no mayor d e 10 años le preguntó si en México no había un día para “celebrar a Daniel Ortega”.

“Me parece que lo más preocupante con una nación es que comience a normalizar cosas que no son normales”, sostuvo.

Visibilizar realidad de Nicaragua

Como todo periodista crítico, Otoniel relató que su interés por viajar a Nicaragua y mostrar la realidad es porque ha leído y escuchado mucho sobre la tierra de lagos y volcanes, opiniones a favor y en contra del régimen, así como la situación en la que se encuentran más de 190 presos políticos.

Dice que, sobre su trabajo, ha recibido todo tipo de comentarios y que con la difusión, espera que los ojos de los tomadores de decisiones en los demás países, vuelvan hacia Nicaragua.

“Mi expectativa está puesta en varios países, no solamente en el mío, en varios países para ver cómo van a reaccionar”, señaló.

“No se ha publicado el documental y de entrada me sorprende la reacción que ha tenido en Centroamérica porque me he topado con una ola de mensajes impresionantes porque lo que hemos mostrado en redes sociales son adelantos”, agregó el periodista de una de las principales cadenas televisivas del país.

“He recibido todo tipo de comentarios, desde personas que agradecen y se sorprenden por el trabajo. Este trabajo me está llevando a la comunidad latina, a la que yo no había podido llegar antes”, detalló.

“Sentí el dolor de la gente”

Otoniel tuvo la oportunidad de conversar con varios ciudadanos, entre ellos víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega y afirmó que pudo notar el dolor de la ciudadanía que lucha día a día.

Lea más: Periodista guatemalteca retenida en Nicaragua agradece solidaridad

“Sentí tristeza, Nicaragua está tejiendo muchas historias”, manifestó.

En cuanto a las víctimas mortales, recordó que “lo que hay detrás de esos números son vidas humanas”, añadió.

“Hay una mujer que hoy por hoy no puede ejercer su profesión porque alguien dijo que no puede hacerlo en una escuela pública, en una escuela privada”, finalizó Otoniel Martínez.