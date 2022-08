Nicaragua, "un país fachada" así lo describe periodista de Azteca Noticias que palpó realidad

11:06 a.m.

El periodista Otoniel Martínez, de Azteca Noticias arribó a Nicaragua para grabar un reportaje donde aborda el estado de represión que existe

El periodista mexicano Otoniel Martínez, de la cadena Azteca Noticias, viajó a Nicaragua como “turista” para grabar un reportaje titulado “Duele Respirar”, que se presentará este 15 de agosto, en ese país, y en el que aborda la realidad de nuestro país.

El periodista Otoniel Martínez logró registrar con su teléfono celular, la difícil situación de la ciudadanía, en quienes logró percibir “el miedo” a expresarse.

“Yo le llamo país fachada porque caminas una calle de Managua. Sí puedes ver la pobreza, puedes ver la escasez, pero es una ciudad que funciona, hay transporte público, hay plazas comerciales, la gente se levanta muy temprano, van a sus trabajos, los niños lo hacen, van a la escuela”, pero hay “miedo”, explicó el periodista en un video promocional de su reportaje.

Lea: Voces del Sur registra 71 ataques a la libertad de prensa y respaldan demanda de Miguel Mora de ver a su hijo

El comunicador azteca detalló que al arribar a Nicaragua, se puso a investigar sobre la realidad del país.

“(Managua), con sus limitaciones, pero es una ciudad normal, si tú no te pones a investigar, te puedes ir de Nicaragua, pensando que no pasa nada, pero basta sacar un teléfono celular en la calle para que te des cuenta de la reacción de la gente”, añadió Mendoza.

Otoniel también fue testigo de la reacción de la ciudadanía, quienes siente el temor de expresarse ante el miedo de ser apresados por la dictadura o ser amenazados por simpatizantes sandinistas.

“La gente se incomoda cuando ve una cámara, cuando ve un teléfono celular en frente de ellos, se tapan, te quedan viendo con una cara de enojados. Algunos sí, con un poquito de confianza, o quizás agresivos se acercan y te dicen, ¿por qué estás grabando? ¿Qué estás buscando en este país?, incluso te dicen que ¿no sabes que aquí no se puede grabar?, ¿que no sabes que la Policía te puede caer si te ve con un teléfono en la mano?, compartió el periodista de Azteca Noticias, unas de las principales estaciones televisivas de México.

“Ese tipo de advertencias te las dan los nicaragüenses cuando te ven en las calles grabando. Hay mucho miedo y es un miedo que se contagia, es un miedo silenciador, la gente no quiere hablar, a la gente no le interesa hablar porque es un miedo porque sabe que cualquier palabra en contra el gobierno lo puede llevar a la cárcel y es el miedo lo que los hace cerrar la boca”, detalló.

Cancelan entrevistas por temor

En su experiencia, el periodista también dijo que es tanto el temor entre la ciudadanía a expresar que llegaron al extremo de cancelar las entrevistas acordadas.

“Aún cuando nosotros teníamos las entrevistas captadas, llegando al lugar nos dijeron, no te doy la entrevista, me tienen fichado, mis vecinos saben quién soy y me puede caer la Policía”, lamentó el periodista.

“Claro, le tienen miedo a la cárcel, le tienen miedo al exilio, le tienen miedo a la tortura, porque saben que existe esa famosa cárcel llamada El Chipote, en donde por lo menos, se dicen que hay ahí unos 180 presos políticos que viven diariamente torturas inhumanas por el simple y sencillo hecho de decir algo en contra del gobierno”, reprochó Mendoza.

“Ese es Nicaragua, un país fachada”, finalizó el periodista azteca.

En Nicaragua, existen varios periodistas detenidos por ejercer su labor, entre ellos nuestro nuestro Director Fundador de 100% NOTICIAS, Miguel Mora Barberena, el cronista deportivo Miguel Mendoza. También está detenida la junta directiva del diario La Prensa, incluyendo a su gerente general Juan Lorenzo Holmann Chamorro.

Las instalaciones del Canal 100% Noticias fueron allanadas y confiscadas de facto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la noche del 21 de diciembre de 2018. En iguales condiciones están instalaciones confiscadas de Confidencial, el Diario La Prensa y Trinchera de La Noticia.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario también ha censurado los canales de la Iglesia católica de Matagalpa, Estelí y Managua.

Lea más: Telcor ordena sacar del aire a NGTV canal 3 de Nueva Guinea

En los últimos días, la dictadura también ha ordenado censurar a varios medios locales independientes que han sido críticos al régimen.