Familiares del preso político Pedro Mena preocupados por deterioro físico

Kelner Mena, hijo del líder campesino y ahora preso político, Pedro Mena, se mostró preocupado por la salud física de su padre, quien luce pálido y bajo de peso, tras un año en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.

En horas de la mañana, agentes de la policía llevaron al Complejo Judicial de Managua al tercer grupo de opositores que permanecen encarcelados en condiciones precarias.

A través de fotografías y vídeos divulgados en medios oficiales y de perfil sandinista, se observó que los prisioneros sufren desnutrición y adelgazamiento extremo.

Al igual que los 20 presos políticos presentados el martes y miércoles, los de este jueves mostraron semblantes similares a los descritos por sus familiares: rostros pálidos y cuerpos visiblemente delgados.

“Podemos ver las imágenes que han presentado, el deterioro de mi papá está muy desgastado, muy bajo de peso, podemos decir desnutrido siempre ha sido una persona robusta. También debemos tomar en cuenta que él es una persona diabética que ha venido con secuelas del encarcelamiento que tuvo injustamente en el 2018”, manifestó Mena, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos.

El joven manifestó que su padre siempre ha gozado de buena salud, por lo cual señaló que es necesario que sea evaluado por un médico “es lamentable ver las condiciones en que lo tienen a él y a muchos de los presos políticos (...) es doloroso para nosotros los familiares de una persona que todo el tiempo ha gozado de buena salud, una persona robusta que se ha dedicado a ayudar al sector campesino y que su único delito es pensar diferente a la cúpula o dictadura”.

También la presidenta del confiscado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, Vilma Núñez de Escorcia, dijo que las imágenes de los prisioneros son impresionantes debido a que reflejan el deterioro en su estado de salud.

“En comparación a las fotos de cómo estaban ellos al momento de ser secuestrados y ahora están incluso recurriendo a técnicas de filtros y colores para ocultar su palidez (...) definitivamente hay todo un esfuerzo de maquillaje por demostrar que es tan bien para buscar cómo desacreditar y restarles todo el valor a las denuncias de los familiares”.

Núñez insistió en que estamos frente a un acto de tortura, también señaló que la “audiencia informativa” es una confesión expresa que demuestra irrefutablemente el abuso de poder y prevaricato “todos esos magistrados y jueces que se están presentando a ser los actores principales de esta farsa en contra de los derechos humanos y las garantías del debido proceso de los presos y presas de conciencia (...) La farsa judicial es una continuación de la represión”

Del mismo modo, el abogado Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más coincidió que es un acto de tortura porque están incumpliendo con los estándares mínimos del tratamiento a las personas privadas de libertad.

“Con esta exhibición pública el Estado no demuestra que no se encuentren en zonas de aislamiento, no se demuestra que su dieta o su tratamiento médico sea adecuado, con esta audiencia no se demuestra que Nicaragua está facilitando las reuniones familiares con los que tienen derecho a ver a sus hijos, con esta exhibición tampoco se muestra los abusos y los malos tratos con que ellos tratan a los familiares”, señaló.

Por el contrario, el defensor afirma que las imágenes demuestran un tratamiento discriminatorio “son personas presas políticas no deberían estar ahí entonces este un trato evidentemente cruel y degradante, deberían estar en libertad (...) se siguen cometiendo detenciones y no se les informa a sus familiares ¿dónde están? ¿en qué centro de detención en Nicaragua? se siguen perpetrando allanamientos y detenciones en horas no habilitadas”, continuó.