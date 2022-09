Pastor Henry Otoniel Aguilar se exilia, tras dos años de asedio policial permanente

En un video divulgado en redes sociales, Aguilar informó que era asediado por agentes de la policía y paramilitares

El ciudadano y pastor nicaragüense Henry Otoniel Aguilar confirmó su exilio en redes sociales, tras dos años de asedio permanente por parte de la sancionada policía sandinista. Aguilar solía caminar por las calles de Managua con una bandera azul y blanco, lo cual lo convirtió en un blanco de hostigamiento policial.

En un video divulgado en redes sociales, Aguilar informó que era asediado por agentes de la policía y paramilitares, por lo cual decidió huir de Nicaragua.

“Hoy 16 de septiembre he decidido hacer pública mi salida de Nicaragua, estuve soportando más de 2 años de represión, asedio, hostigamiento y espionaje de parte de la policía orteguista y del cuerpo de paramilitares que me asediaban, entonces he tomado la decisión personal de salir fuera del país para pedir protección en algún país”, expresó.

Al mismo tiempo, Aguilar llamó a los nicaragüenses a mantenerse firmes en oración para lograr la liberación de Nicaragua “no podemos estar bajo la dictadura sin denunciarlos, tenemos que seguir denunciando esta forma de represión única en Centroamérica y en el mundo donde un par de locos enfermos mentales tienen a este país bajo un régimen de represión”.

Agrega “En el nombre de Cristo pedimos que se rompan las cadenas demoníacas de esta dictadura que solamente causan dolor a nuestra nación, desde alguna parte del mundo les deseo bendiciones a todos mis hermanos”.

El pastor Henry Aguilar tomó notoriedad porque sin importar el Estado de sitio de facto caminaba por las calles de Managua con la bandera nacional, lo cual provocó que patrullas de la policía se apostarán afuera de su vivienda.