McFields cree que EEUU y régimen en Nicaragua platican para aceptación de embajador Rodríguez

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields prevé que Estados Unidos y Nicaragua mantienen pláticas bilaterales para que el régimen acepte a Hugo Rodríguez como embajador

Aunque la grave crisis que atraviesa Nicaragua no es punto principal de agenda en la 77 sesión de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Arturo McFields, exembajador nicaragüense en la Organización de Estados Americano (OEA), dijo que Estados Unidos evitó referirse a la situación en el país centroamericano debido a posibles “pláticas” entre Washington y Managua.

En entrevista a Panorama Nicaragua, McFields reconoció la importancia de la Asamblea General de la ONU en asuntos de interés mundial debido a la participación de más de 190 países, por lo que veía casi imposible una discusión sobre la crisis de Nicaragua a diferencia de la IX Cumbre de las Américas, en la que Nicaragua sí estuvo en agenda de debate en los diferentes foros que se realizaron.

McFields valoró como un “panorama positivo” que en pequeñas intervenciones durante la Asamblea de la ONU de los presidentes de Brasil y Chile, Jair Bolsonaro y Gabriel Boric, así como del canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, se abordara la crisis política de Nicaragua y se demandara la libertad de las personas presas políticas de la dictadura sandinista.

No obstante, criticó que países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, llegaran a la ONU “para hablar de autodeterminación y de no injerencismo”, o bien, “que no se metan en mi reelección” como es el caso de Nayib Bukele y obviaran la situación de Nicaragua.

“El tema de Nicaragua despuntó en las Naciones Unidas (y) creo que eso es muy relevante, sin embargo es lamentable que una Centroamérica llegó hasta la ONU para hablar de autodeterminación y de No injerencismo, hablar de que no se metan en mis violaciones de derechos humanos, que no se metan en mi reelección perpetua para presidente (…); sin embargo, Costa Rica nos llenó de ánimo”, manifestó.

Silencio de EEUU sobre Nicaragua en la ONU

McFields también describió el extraño silencio de Estados Unidos en la ONU sobre la crisis de Nicaragua y aseguró que en asuntos de diplomacia “lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice”, en referencia a las conversaciones en bilateral entre Washington y Managua.

El exfuncionario nicaragüense aseguró que posiblemente existan diálogos entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura de Ortega para que acepte y reciba al nuevo embajador designado por la administración de Joe Biden para Managua, Hugo Rodríguez, a quien la cancillería de Nicaragua le retiró el beneplácito y Ortega le negó la entrada al país.

“En la diplomacia nada es casual, nada es un olvido, nada es una omisión, ahorita Estados Unidos está tratando de que su embajador nominado sea garantizado en Managua y recibido el próximo mes (…) Son conversaciones que se dan y yo te aseguro que ahorita las probabilidades de que el señor Hugo Rodríguez llegue hasta Managua son altísimas y es parte de estas conversaciones que hay entre EE.UU. y el embajador que tiene (Ortega) aquí en Washington”, agregó.

McFields también manifestó que el silencio de EE.UU. no representa un cambio en su demanda a la democracia y la liberación de las personas presas políticas, ya que a su criterio la estrategia de la administración norteamericana es “avanzar en la defensa a los derechos humanos” en el país centroamericano.

Vaticano y Cosep sobre presos políticos

En el caso de la detención de sacerdotes católicos y el secuestro de monseñor Rolando Álvarez, McFields valoró que el Vaticano busca no sólo la liberación de los sacerdotes y de disminuir la presión política hacia la iglesia en el país, sino que intenta reubicar un nuevo Nuncio, luego que Ortega decidiera expulsar a monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien fungiera como representante de la Santa Sede en Nicaragua desde el 2018 hasta en 2022.

“Está en busca de lograr un trato más digno a la iglesia en Nicaragua, y que llegue un nuncio”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre el respaldo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) al llamamiento de un grupo de familiares de presos políticos que suplican una amnistía para los reos de conciencia, Mcfields recordó que el interés de la cúpula empresarial radica en el encarcelamiento y condena de tres de sus miembros y exdirectivos; José Adán Aguerri, Alvaro Vargas y Michael Healy.

“Tiene a tres de sus máximo dirigentes presos y claro buscan una salida negociada. No creo que la amnistía sea una solución, pero sí creo en el corazón noble de quienes la solicitan”, finalizó.