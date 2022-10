Max Jerez cumple años en prisión por segunda vez

El líder estudiantil cumple 471 días de encierro en su cumpleaños número 29

Este 19 de octubre el líder juvenil y preso político Max Isaac Jerez Meza cumple 29 años de vida y 471 días de encierro en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, mejor conocido como “Nuevo Chipote” en Managua.

“Max, hoy celebró tu vida aunque estés en esa celda injustamente, yo celebro tu vida porque ha sido una vida dedicada al servicio desde que eras un niño, doña Heidi te cuida desde el cielo y nuestro amor es tan grande que traspasa paredes”, escribió Dolly Mora, miembro del movimiento Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

“Te agradezco todos tus aprendizajes, que siempre me llenaras de ánimo, que me empujara cuando me sentía cansada o que me dijeras, deja de limitarte por lo que otros piensen de vos”, continuó Mora en una publicación desde sus redes sociales en el que demandó su liberación.

Jerez fue arrestado el 5 de julio de 2021, junto a los también opositores Lesther Alemán, Pedro Mena y Freddy Navas y condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional.

VER MÁS: Lesther Alemán, Max Jerez, Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena cumplen un año presos

En quince meses de prisión Max Jerez ha soportado la muerte de su madre quien hasta el último día de vida exigió la liberación de su único hijo.

“Mi hijo fue secuestrado injustamente, sin embargo, estamos como al principio porque no nos dejan razón de ellos, no nos han dejado verlos. Estamos desesperadas como madres”, declaró Heydi Meza en 2021. El 17 de septiembre del mismo año, la madre de Jerez falleció sin que al universitario le permitieran despedirla pese a que se solicitó un permiso especial.

En 2018, Max Jerez cursaba tercer año de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) cuando se involucró en las protestas antigubernamentales. Fundó AUN el 24 de abril de 2018 y participó activamente en las distintas actividades de la oposición hasta el día de su detención.