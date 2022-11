Identifican a algunos operadores de inteligencia de Daniel Ortega en Costa Rica

Muchos de ellos han sido preparados por la Dirección de Información para la Defensa, DID, la que esta bajo la responsabilidad directa del Ejército Nacional

Luego de los artículos que han sido enviados a la redacción del boletín A Fondo con Roberto Samcam, hemos podido, mediante colaboradores que están en Costa Rica, tener acceso a fotos de varios de los operadores de la Inteligencia de Nicaragua que están operando en ese país.

Muchos de ellos han sido preparados por la Dirección de Información para la Defensa, DID, la que esta bajo la responsabilidad directa del Ejército Nacional, por lo que el accionar de todos estos agentes encubiertos es también responsabilidad de dicha institución, lo que la convierte, una vez más, en cómplices directos de la represión que se lleva a cabo dentro y fuera del país.

Habíamos mencionado en el artículo anterior, que la estructura de la Inteligencia que opera en Costa Rica tiene a Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker como cabeza principal, luego están los dos Ministros Consejeros de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, Luis Alberto Nicaragua Cano y Cristian Noel González Jiménez.

Hay dos oficiales de la DID, enviados para hacerse cargo de todo el tendido de inteligencia: el Coronel Byron Roberto Alfaro Ortega y el Teniente Coronel Paul Leiva. Especial importancia tienen los ex oficiales del Ejercito que están a cargo de la franja fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, José María Sánchez Santana (Nacho) Teniente Coronel en Retiro, ex miembro de las TGF, quien tiene su base en la zona de El Ostional, San Juan del Sur, lugar donde opera una empresa turística rural comunitaria, y Sergio Argueta Meza, Capitán en Retiro, ex miembro de la Inteligencia Militar, IM.

(Iquierda) Sergio Argueta Meza. Capitán en Retiro. Ex Oficial de Inteligencia Militar, IM. A cargo de la franja este de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y José María Sánchez Santana (Nacho) Teniente Coronel en Retiro, ex miembro de las Tropas Guarda Fronteras, TGF. Esta a cargo de la franja fronteriza que va desde Peñas Blancas hasta Conventillos.

Entre algunos que están operando en Costa Rica, han sido proporcionadas fotos de paramilitares que fueron preparados por el ejército para desarrollar labores de inteligencia en Costa Rica, la mayoría participó en la Operación Limpieza de julio del 2018.

(Iquierda) Donald Bodan. Paramilitar que participó en el asesinato de Vicente Rappaccioli Navas, en Las Esquinas, Carazo y Bryan José (se desconoce el apellido), trabajador de los juzgados de Managua.

Algunos de ellos entraron al país hace aproximadamente cuatro meses, con misiones específicas, de acuerdo con las fuentes, son parte de un “Grupo Operativo” integrados por miembros de las tropas DANTOS de la Policía Nacional, miembros de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, DOEP, desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, SMP, que estuvieron movilizados durante la guerra de los años 80`s.

(Iquierda) Mauricio Chávez, trabaja en la especialidad de Comunicaciones, José Antonio Vílchez. Ex miembro del Batallón de Lucha Irregular, BLI, Juan Pablo Umanzor, JPU y Néstor Lenin Jirón Jiménez (a) El Ruso. Cómplice del secuestro y asesinato de Rodolfo Rojas (Piel).

Uno de los elementos de mayor peligrosidad que incursionó de manera ilegal desde Nicaragua con este Grupo Operativo, es el sujeto de nombre RAFAEL DEL CARMEN BARAHONA, quien se ubica dentro de la Embajada de Nicaragua en San José, bajo el nombre de Aquiles González, tez blanca, complexión fuerte, 60 años, 1.70 de estatura, 180 libras de peso, procedente de Masaya.

A la izquierda, el Mayor en Retiro, Carlos González, ex jefe del Batallón de Lucha Irregular, BLI, Juan Pablo Umanzor, JPU, José A. Vílchez y Antonio Briones, trabajador de la Alcaldía de Managua.

Este individuo perteneció a la Dirección V de la Dirección General de la Seguridad del Estado, DGSE, en los años 80`s, dicha Dirección estuvo al mando del Coronel cubano Renan Montero y estaba al frente de las labores de espionaje (Agentura) en el exterior. Dada la peligrosidad del sujeto en mención, se pide a quien lo identifique, los Masayas en especial, enviar fotos de este o subirlas a FB para poder ser identificado mas fácilmente.

Este artículo fue originalmente publicado en el Boletín A Fondo de Roberto Samcam.