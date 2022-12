7 a.m.

Guillermo Belt también explicó que el gobierno de Estados Unidos se encuentra en deuda con los nicaragüenses por no ejercer presión sobre Daniel Ortega sobre la liberación de los presos políticos

El abogado, diplomático, politólogo, historiador y profesor de origen cubano Guillermo Belt, dijo que el régimen de Daniel Ortega “se encuentra en rebeldía” ante “el desacato” ante la Comunidad Internacional por las múltiples violaciones a los tratados internacionales que han exigido la liberación de los presos políticos en Nicaragua.

Guillermo Belt explicó que el gobierno de Estados Unidos está en deuda con los nicaragüenses por no aplicar la Ley Renacer, que castiga con sanciones económicas a Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua, por lo que exhortó al gobierno de Joe Biden a dejar las resoluciones y a actuar contra Ortega.

“La Ley Renacer es la expresión clarísima de la voluntad del pueblo de Estados Unidos, representado en sus dos cámaras legislativas, en la cámara baja y en el senado. La Ley Renacer es producto de una opinión compartida por ambos partidos políticos. Esa ley establece una serie de disposiciones, pero quien tiene que aplicarlas es el gobierno, el señor Biden y no está aplicando la Ley Renacer en todo su rigor”, señaló Guillermo Belt a 100% NOTICIAS.

Lea: Guillermo Belt: Ortega y Murillo disfrutan su impunidad, quieren reducir al mínimo a Iglesia católica

“Sabemos que Estados Unidos ha hecho una declaración muy reciente, estas cuestiones (crisis sociopolítica en Nicaragua) no se arreglan con declaraciones. El momento para declaraciones, de exhortaciones, para llamarlos a la cordura si queremos, pasó hace rato, es decir, el régimen en Nicaragua se encuentra en otro contexto, en derecho diríamos está en rebeldía”, agregó.

El experto en derecho internacional recordó que con los desacatos de Ortega a los llamados de la Comunidad Internacional, “el régimen de Nicaragua se encuentra en desacato oficialmente declarado como tal por la Corte Interamericana de Justicia”, puntualizó.

Guillermo Belt recordó que Ortega ha violentado todos los tratados internacionales, principalmente cuando hace gala de su apoyo al régimen de Vladimir Putin, a quien le ha abierto las puertas para intercambios militares, en clara amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

“El régimen se ha colocado en una situación de absoluto irrespeto de las normas internacionales”, observó Belt.

Grave penetración rusa en Nicaragua

Ante el creciente apoyo de Ortega a Rusia, país que ha enviado militares a Nicaragua para maniobras que de acuerdo con expertos, amenaza la seguridad de la región, Guillermo Belt insiste que estos acuerdos ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Daniel Ortega está convirtiendo a Nicaragua a pasos muy veloces en una cabeza de playa de Rusia en América Latina y en América Central y eso es sumamente grave”, señaló.

“Amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos”, insiste el politólogo.

La mayor carta de negociación

Sobre los presos políticos que Ortega se niega a encarcelar y cada día llena las cárceles del país con nuevos arrestos de opositores, dijo que estos son la “mayor carta de negociación” en el juego político con los Estados Unidos, país que ha sancionado a varios funcionarios, principalmente a varios miembros de su familia.

“Los presos políticos son la carta de negociación principal que tiene, la ha utilizado anteriormente muy bien, la ha usado con éxito y para su propio beneficio y no hay que descartar que la use de nuevo”, señaló.

“En lo personal y pensando en esa familia y pensando en esos presos, ojala que juegue su carta y los ponga en libertad, el único problema es que esa es una libertad falsa a como hemos visto anteriormente, porque los pone en libertad para conseguir el objetivo que tiene en ese momento, porque el objetivo es que le levanten una, o todas las sanciones que tienen, entonces los ponen en libertad precaria a todos o algunos presos que tienen”, agregó el también exfuncionario ante la Organización de Estados Americanos.

“Todos queremos ver a esos presos fuera de las cárceles en donde están”, expresó.

¿Negociación entre Ortega y EEUU?

Recientemente, el dictador Nicolás Maduro, de Venezuela, firmó una serie de acuerdos con miembros de la oposición, lo que a criterio de Belt, ese panorama podría verse en Nicaragua, en donde Ortega dialogue por presión de Estados Unidos.

“Son situaciones distintas (negociaciones en Venezuela), pero la voluntad de sentarse a negociar inclusive con una persona que el gobierno de Estados Unidos considera un delincuente puesto que ha puesto precio por la información que lleve a su captura, eso dice que (Estados Unidos) estamos dispuesto a negociar con tal de resolver el problema”, observó.

Guillermo Belt, quien ha seguido de cerca la crisis sociopolítica en Nicaragua, recomendó a la oposición a que se preparen ante un posible diálogo con el dictador Daniel Ortega.

Lea más: Nicaragüenses serán el gran perdedor en "guerra diplomática" que impulsa la dictadura contra EEUU y Europa

“Que los nicaragüenses se vayan preparando y vayan haciendo algo si es que quieren hacer algo de una vez por todas en una forma masiva para indicar en su opinión de cuáles son los verdaderos intereses del pueblo nicaragüense porque si no lo hacen los nicaragüenses, tengan la absoluta seguridad que esos intereses legítimos del pueblo que salió a las calles y que se manifestó en 2018, no los dirigentes políticos, el pueblo que estaba en las calles, alguien tiene que velar por ese pueblo y si no lo hacen los nicaragüenses, despidanse de todas esperanzas”, sostuvo en la entrevista con 100% NOTICIAS que será emitida este martes a las 2 pm en nuestras redes sociales.