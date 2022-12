Hijas del preso político Juan Lorenzo Holmann piden una llamada con su padre

En marzo, el gerente general del diario La Prensa de Nicaragua fue condenado a nueve años de prisión

Las hijas del preso político y gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, solicitaron una llamada telefónica con su padre, en ocasión de las fiestas de navidad y fin de año.

“Desde hace 500 días no he tenido ningún contacto con mi papá Juan Lorenzo detenido en El Chipote, no se nos ha permitido ni una sola llamada ni tampoco enviar ni recibir cartas, esperamos que pronto podamos volver a escuchar tu voz” dijo Renata Holmann.

A la solicitud se sumó otra de las hijas de Holmann “en esta época del año usualmente nos reunimos toda la familia y hemos sentido mucho el vacío y la ausencia de mi papá ,por eso pedimos que se nos respete el derecho de tener una llamada con él, nos hace mucha falta”.

La jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua, también inhabilitó a Holmann a ejercer su profesión, oficio o cargo, mientras dure la pena.

La judicial también ordenó que "los bienes ocupados" el 13 de agosto de 2021, "día en que la Policía del régimen se apoderó de las instalaciones físicas del diario La Prensa y la imprenta comercial de Editorial", se mantendrán bajo custodia.