Daniel Ortega conduce a Nicaragua por el rumbo equivocado dice el 62 % de ciudadanos

La encuesta tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %

Un 62 % de la población nicaragüense considera que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, lleva a Nicaragua por el camino equivocado, mientras un 32 % cree que lo lleva por el rumbo correcto, según una encuesta de la firma costarricense CID Gallup divulgada este martes.

"Se acorta la brecha entre quienes indican que el rumbo de país (Nicaragua) va por un camino equivocado y quienes consideran lo contrario, que aún se mantienen en minoría", indicó esa firma, al interpretar los resultados.

A mediados de 2020, un 71 % de los nicaragüenses opinaba que Ortega llevaba a Nicaragua "por el camino equivocado", y en dos años y medio esa variable se ha reducido 9 puntos porcentuales, según los datos de esa encuestadora.

Quienes siguen insatisfechos con la forma en que Ortega conduce Nicaragua son los que viven ahora en una condición económica peor que el año previo y entre quienes no tienen preferencia partidaria o no siguen al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), explicó CID Gallup en el estudio, que fue enviado a los medios de comunicación.

La percepción del costo de vida está relacionada con la estimación del rumbo de Nicaragua: si el país va por el rumbo correcto se tiene una condición económica mejor, anotó el estudio.

La encuesta tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.

55 % de los nicaragüenses desaprueba la gestión de Ortega

El 55 % de los nicaragüenses desaprueba la gestión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mientras el 35 % aprueba la labor del líder sandinista, según un estudio de opinión divulgado este martes por la firma costarricense CID Gallup.



El sondeo, efectuado entre el 3 y 16 de enero pasados, con una muestra de 1.204 personas mayores de 16 años de edad, con teléfono móvil activo, distribuidos en toda Nicaragua, revela que la evaluación hacia la labor del presidente Ortega refleja un saldo negativo de menos 55 %, cuando un 30 % calificó de "muy mal" y un 25 % de "mal" su gestión.



El 21 % de los nicaragüenses catalogó de "bien" y un 14 % de "muy bien" la labor del mandatario, quien se encuentra en el poder desde 2007, para sumar un 35 % de opinión favorable, mientras un 10 % no respondió, según el sondeo.





"El posicionamiento de Ortega entre sus conciudadanos es homogéneo y es en Managua donde se encuentra alguna diferencia entre los estratos según situación económica. Quienes están pasando por dificultades financieras tienden a ser más críticos que aquellos con más capacidades financieras", explicó CID Gallup en el estudio que fue enviado a los medios de comunicación.



Asimismo, la firma encuestadora indicó que a partir del 2018, cuando estalló una crisis sociopolítica en Nicaragua, "Ortega inicia un descenso en la valoración que dan sus compatriotas por la forma en que se desempeña al frente del poder Ejecutivo y en esta ocasión se mantiene en números rojos".



En 2017 el líder sandinista gozaba de un 62 % de aprobación a su gestión por parte de los nicaragüenses, según el estudio.



"Es posible que las medidas que ha tomado contra algunos líderes políticos y estudiantiles le están afectando en la proyección ante la población, así como los problemas económicos por los que atraviesan las familias", valoró CID Gallup.

LEER MÁS: Nicaragüenses aplazan a Daniel Ortega como presidente, según encuesta de CID Gallup



La firma encuestadora se refiere al encarcelamiento desde hace más de un año de un grupo de opositores, estudiantiles, campesinos, empresarios, periodistas y profesionales independientes, incluidos siete disidentes que aspiraban a competir por la Presidencia en las elecciones generales de noviembre de 2021 y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.



Por otro lado, un 62 % de los nicaragüenses consideró "poco" o "nada" probable que el Gobierno del presidente Ortega le resuelva la preocupación que tiene en su familia, entre ellas el alto costo de vida y el desempleo.



Un 29 % de la población respondió que es "algo" o "muy" probable que sí se los resuelva, en tanto un 9 % no sabe o no respondió.



La encuesta también que revela que un 56 % de los nicaragüenses cree que "nunca" o "casi nunca" el presidente Ortega hace lo que es mejor para el pueblo, frente a un 38 % que confían en el mandatario, y un 6 % que no sabe o no respondió.