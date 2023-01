Nicaragüenses en Miami marchan en demanda de liberación de presos políticos

La Caravana por Nicaragua partió del consulado nicaragüense, atravesando la Calle 8, hasta llegar a la avenida 107, haciendo un giro a la derecha en la ciudad de Water, pasando por el parque Rubén Darío, hasta retornar al Consulado

Nicaragüenses exiliados en Miami, realizaron una caravana que tuvo como punto de partida el Consulado de Nicaragua, para demandar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación de todos los presos políticos, quienes en su mayoría permanecen en las celdas del Chipote.

Las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como “El Chipote”, funciona como “un centro de torturas” tanto sicológicas como físicas para los presos políticos, han denunciado en ocasiones anteriores, organismos Defensores de Derechos Humanos en el país.

A la marcha se unieron nicaragüenses que claman justicia por los crímenes perpetrados por Policías y Paramilitares en contra de los nicaragüenses que salieron a las calles a protestar en contra del régimen de Daniel Ortega en abril de 2018, a causa de las fallidas reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

“El domingo 29 de enero, el Tranque de Miami, mejor conocido como “los nicas auto convocados en Miami”, efectuó la caravana por la libertad de los presos políticos, especialmente por Monseñor Rolando José Álvarez Lagos (Obispo de Matagalpa y actual preso político de Ortega) y por todos sus diáconos y sacerdotes, por los exiliados, los secuestrados y por la justicia de los asesinados por la dictadura Ortega Murillo, siendo la consigna más coreada ‘justicia para Alvarito Conrado y su padre’”, explicó la nicaragüense Aida Carrión, quien desde hace años reside en Estados Unidos.

La Caravana por Nicaragua partió del consulado nicaragüense, atravesando la Calle 8, hasta llegar a la avenida 107, haciendo un giro a la derecha en la ciudad de Water, pasando por el parque Rubén Darío, hasta retornar al Consulado.

Durante el recorrido, los nicaragüenses fueron saludados por un grupo de cubanos, que todos los domingos protestan en una de las calles de Miami para exigir al régimen de Díaz-Canel, la libertad de los presos políticos en Cuba.

“No más Ortega. Ese comunismo no debe de existir en la faz de la tierra”, dice un cubano que porta un cartel de protesta contra Díaz Canel.

En la caravana también participaron el ticktoker Kevin Monzón y don Yader Vásquez, padre de Gerald Vásquez, quien fue muerto por paramilitares en el ataque a la iglesia Divina Misericordia en Managua.

El joven Gerald había llegado a las instalaciones de la Unan-Managua para apoyar a los universitarios que estaban atrincherados y que eran atacados por fuerzas represoras del régimen con el objetivo de desalojar el recinto.

Los cubanos en el exilio, también se unieron al clamor de los nicaragüenses. Foto: Cortesía / El Sol Nica

Por su parte, Milton González, del Tranque de Miani, dijo que seguirán alzando la voz a favor de los presos políticos del régimen nicaragüense.

“Los comunistas no descansan. Los sandinistas no descansan, ellos siguen apresando a las personas y nosotros no podemos parar”, expresó.

González adelantó que para este próximo 16 de abril, realizarán otra caravana para conmemorar los cinco años de la rebelión de abril que fue reprimida a balazos por el gobierno de Daniel Ortega.

Recientemente, el dictador Daniel Ortega reconoció públicamente que la represión gubernamental a la ciudadanía que protestó, dejó como resultado 300 muertos. La CIDH reporta 355 muertos.