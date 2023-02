Familiar de preso político Jaime Navarrete, quien ya cumplió condena, exige su libertad

Luego de ser recapturado, Jaime Navarrete Blandón fue acusado por posesión de estupefacientes y recibió una condena de tres años y medios, misma que se cumplió en enero de este año

La madre del preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón, quien por segunda ocasión es rehén del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció que su hijo no ha sido liberado, pese a que cumplió condena por un delito que no cometió.

Navarrete fue detenido por primera vez en 2018, luego fue liberado el 10 de junio del año 2019 bajo la controversial ley de amnistía. Sin embargo fue recapturado el 24 de julio de ese mismo año y sigue preso desde entonces.

Luego de ser recapturado, Navarrete Blandón fue acusado por posesión de estupefacientes y recibió una condena de tres años y medios, misma que se cumplió en enero de este año.

Doña Margin Blandón, denunció en redes sociales que su hijo no fue liberado a pesar de haber cumplido la condena impuesta en 2019 por el juez Melvin Vargas, por lo que recibió la solidaridad del resto de excarcelados políticos.

“Soy muy sincera esto es un gran golpe para mí, sentí la muerte cuando me avisaron ´su hijo está en la lista no viene´, no lo sacaron de la celda, todos los de máxima (seguridad) preguntamos por él y no hubo respuesta. Toda la familia estamos dolidos estamos en shock”, escribió doña Margin Blandón, quien espera que su hijo pronto pueda ser liberado.

“Es una gran injusticia. Me pregunto ¿por qué tanto odio?, ¿por qué tanta crueldad contra un ser humano Indefenso e Inocente?”, cuestionó la angustiada madre.

De acuerdo con la denuncia realizada por doña Margin, su hijo tiene dos lesiones, una en el tabique nasal que lo imposibilita respirar por sí solo, por lo que tiene que auxiliarse de su boca para poder respirar.

Además, posee presión arterial alta. “Lo tienen solo en una mazmorra de máxima seguridad sin derecho a un libro. Una Biblia se la he llevado y no la aceptaron, él ya cumplió su condena. El 24 de enero 2023 pague la dichosa multa. Él pagó condena siendo INOCENTE”, puntualizó la madre del preso político.

Preguntaron por él

Doña Margin también compartió que la madrugada del jueves 9 de febrero, cuando la dictadura desterró abruptamente a los presos políticos, un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Managua subió al bus a preguntar por Jaime Navarrete, pero fue informado por el resto de reos que él no viajaba en el autobús.

“Cuando iban camino al aeropuerto un oficial americano preguntó por Jaime Enrique Navarrete Blandón y le dijeron que no lo sacaron. Estoy investigando qué pasó”, dijo.

“Hasta donde sé, él nunca ha sido deportado, no tiene ningún mal récord, siempre le gusto ser un joven emprendedor, su pasión los deportes marciales, cocinar, tocar, ahora le han truncado su sueño de tener un restaurante en su país, esa era su mayor ilusión. Ya tenía con esfuerzo sus mesas y manteles, yo no le ayudaba por que no era de mi agrado que hiciera eso, con su esfuerzo y ayuda de su vecina logró un permiso en la alcaldía para tener su kiosco en la calle frente a su casa”, agregó doña Margin.

“No quiero que me juzguen pero por la libertad de mi hijo haré hasta lo imposible para lograrlo, pido sus oraciones por él y por cada uno de los que quedaron. Duele, duele el alma, duele el corazón para una madre, nuestros hijos son el mayor tesoro una madre es capaz de dar su vida por ver feliz a su hijo así tenga los miles defectos”, continuó la madre del reo de conciencia en su relato.

Agregó: “Quiero la pronta LIBERTAD de mi hijo, le pido a Dios que la luz del Espíritu Santo se haga resplandecer en su rostro y derrame su gracia sobre él y así los custodios lo vean con ojos de piedad y no de odio. Nuestro padre celestial toque esos corazones y le den su libertad”, finalizó la madre.

La madrugada del 9 de febrero, 222 presos políticos fueron desterrados a Washington por la dictadura de Daniel Ortega. Esa misma mañana, los diputados sandinistas reformaron la Constitución Política de Nicaragua para despojar de la nacionalidad a los presos políticos que fueron enviados a Washington en un vuelo privado.