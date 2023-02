EEUU tilda de “deplorable” despojo de nacionalidad y confiscación a periodistas y opositores en Nicaragua

Bryan Nichols, sub secretario de Estado de EEUU, dijo que la acción realizada por el régimen de Daniel Ortega, aleja a los nicaragüenses de una verdadera democracia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, tildó de “deplorables” las acciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ordenaron al Poder Judicial a través del Tribunal de Apelaciones de Managua, despojar de la nacionalidad y confiscar las propiedades a 94 nicaragüenses.

Entre los confiscados están sacerdotes, periodistas independientes, opositores y defensores de derechos humanos en Nicaragua.

“Condenamos las acciones de hoy del gobierno de Nicaragua de quitarle la nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses. Este acto deplorable solo aleja más a los nicaragüenses de la democracia que se merecen”, escribió Bryan Nichols en su cuenta de Twitter.

Esta tarde, la dictadura de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo ordenaron el “decomiso de las propiedades a favor del Estado de Nicaragua” de 94 ciudadanos, entre ellos sacerdotes, periodistas independientes y opositores exiliados.

“vamos a seguir luchando”

Periodistas exiliados, a quienes la dictadura Ortega Murillo, ordenaron despojar de la nacionalidad nicaragüense y confiscar las propiedades u objetos a su nombre, dijeron que seguirán luchando y denunciando las violaciones a los derechos humanos.

“Yo solo quiero un pedazo o un palmo de tierra en cualquier parte del mundo para descansar mis pies y continuar en esta lucha. Vamos a seguir luchando, esto aquí no termina, esto nos fortalece al gremio periodístico”, dijo el periodista David Quintana, de Boletín Ecológico a la cadena de medios compuesta por 100% NOTICIAS, Nicaragua Actual y Despacho 505.

“Soy nicaragüense, más que el pinol y seguiré siéndolo porque en mi patria vendí tortillas, en mi patria lustre, en mi patria nací y mi corazón está en Nicaragua”, agregó el periodista.

“Estoy del lado correcto”

Por su parte, el abogado exiliado y representante de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, quien también fue despojado de su nacionalidad y confiscado por el régimen, dijo sentirse orgulloso por la acción tomada por la dictadura porque confirma que está del “lado correcto de la historia”.

“Me siento orgulloso de que haya sucedido esto, porque eso me dice que he estado del lado correcto de la historia, defendiendo los derechos de los ciudadanos humildes, atropellados por el gobierno terrorista de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, expresó Pablo Cuevas, quien se encuentra en el exilio.

“La verdad no me sorprende este acto abusivo de la dictadura, Daniel Ortega y Rosario Murillo hacen lo que saben hacer y es por medio del terror y de acciones reñidas por la ley, cometen acciones que vulneran derechos elementales de derechos humanos”, sostuvo.

Por su parte, Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que no se rendirá en su lucha por la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.

“Hoy aparezco en una lista hecha por quienes no nos representan, por quienes no son gobierno, por una familia dinástica y tiránica, obcecada en el poder que el próximo abril cumple cinco años de cometer crímenes de lesa humanidad”, señaló Carrión.

“Gonzalo Carrión no se rendirá, aquí estoy firme y digno, seguiré siendo defensor de derechos humanos”, afirmó el abogado exiliado.

“A quienes ordenaron que se hicieran esa lista, a los que ordenaron el destierro de mis amigos y colegas, de mis amigos que están en Estados Unidos, recibo (la noticia) viendo hacia el horizonte, con firmeza. Abrazo a los que aparecemos en esa lista y a los desterrados, a mí no me notificaron que abrieron un proceso para declararme traidor a la patria”, puntualizó Gonzalo Carrión.

Opositores reaccionan

Edipcia Dubón, exdiputada ante la Asamblea Nacional por parte del MRS, también salió en defensa de su nacionalidad, afirmando que ella no es traidora a la patria, como señala la dictadura de Daniel Ortega.

“Somos hijos de padres nicaragüenses, nacimos en el territorio nicaragüense. Tendrían que devolver 40 años atrás para poder despatriarme y que yo no naciera en territorio de Nicaragua. No sé qué pretenden con eso porque al final no tienen ningún fundamento, no hemos cometido ningún delito”, señaló la opositora.

🇳🇮Con sus acciones ilegales el régimen Ortega Murillo no callará la voz del @cenidh ni de nuestra presidenta, la Dra. @NunezEscorcia, una de las mujeres #NICARAGÜENSES más comprometidas con la lucha por los #DDHH en el país



📢¡Derecho que no se defiende es derecho que se pierde! pic.twitter.com/x0741LYWHB — Cenidh (@cenidh) February 16, 2023

“Sinónimo de traición a la patria es lo que hace el orteguismo, de violentar los derechos humanos y de pretender confiscar bienes, pretender generar miedo en la población. Ellos están creando un caos en el país”, puntualizó la exlegisladora.

Para Alexa Zamora, joven opositora “esto es un adefesio jurídico, esto es un invento que se ha sacado Ortega y Murillo debajo de la manga para satisfacer sus necesidades de hacerse ver un régimen fuerte ante sus partidarios, es un débil intento”, explicó.

“A mí lo nicaragüense no me lo quita un papel que de un día para otro se montó, alguien que definitivamente parece que no pasó por las escuelas de derecho”, afirmó Zamora.

“Honor estar en esta lista”

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y quien denunció a la dictadura durante una sesión del consejo permanente, dijo que para él es un honor formar parte de la lista de apátridas.

“Un gran honor estar en esta lista. Soy nicaragüense por gracia de Dios. Los condenados van a ser ellos”, escribió Arturo McFields en su cuenta de Twitter.

“Ya son 316 en menos de una semana. Orgullosamente estoy en la lista”, agregó McFields.