Presidente de México otorga contratos millonarios a cónsul honorario del régimen de Daniel Ortega

Periodistas mexicanos revelan que el presidente Andrés López Obrador ha “hecho multimillonario a un cónsul de la dictadura de Daniel Ortega” con contratos para su empresa de vigilancia

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola denunció en su cuenta de Twitter que el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, lo atacó por haber revelado en su programa que le ha concedido contratos de 3 mil millones de pesos mexicanos al cónsul honorario de Nicaragua, Elías Valdez Cabrera.

“El presidente López Obrador me ataca hoy hablando de Nicaragua. Es por lo que revelamos anoche: le ha dado 3 mil millones en contratos al cónsul de la dictadura. Vean #Loret en @latinus_us”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista.

En el canal de YouTube, Latinus_US presentó un reportaje en cuya introducción dijo que lo que iba a mostrar no está a la vista de todos: “un cónsul honorario de Nicaragua ha recibido más de 3, 000 millones de pesos en contratos de la administración López Obrador”.

Loret de Mola dijo enfáticamente que “un cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua se volvió súbitamente multimillonario contratista de la 4T. Es el extraño caso del señor Valdez”.

El reportaje es de la periodista Tania Rosas y refleja este es un reportaje especial de nuestra compañera Tania Rosas y en él denuncia cómo el hombre ha recibido contratos para su empresa de seguridad y espionaje, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SEICSA.

Ostenta dos cargos por orden de la dictadura

En el reportaje se especifica que el hombre es cónsul en dos estados por orden de Daniel Ortega y señalan que hay un enmascaramiento de la empresa bajo el supuesto de centro de atención a migrantes nicaragüenses.

“Se han entregado al menos 130 contratos a una empresa de seguridad privada propiedad de Elías Gerardo Valdez Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León. Los contratos son para servicios especializados de investigación y su empresa comenzó a expandirse tras ser designado, el 6 de febrero de 2019, Cónsul Honorario en Coahuila. El nombramiento fue emitido por el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, que el pasado 30 de enero le dio el mismo título en Nuevo León”, señalan.

Asimismo, en dicho reportaje resalta que “en Coahuila, por ejemplo, una de las oficinas en Saltillo funciona como Centro de Atención y de Orientación para Nicaragüenses, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, del gobierno del presidente López Obrador”, prosiguen.

La periodista Rosas asegura que Valdez Cabrera es un empresario de bajo perfil que ha aprovechado la buena relación entre los gobiernos de López Obrador y Daniel Ortega, y denuncia que “los negocios del cónsul honorario se han fortalecido con los recursos públicos entregados por el Gobierno Federal Mexicano a su empresa SEICSA, de seguridad y espionaje industrial”.

Socio del exjefe de inteligencia de Peña Nieto

En la misma pieza periodística queda al descubierto que Valdez Cabrera es socio de Víctor Manuel Torres Moreno, ex titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La Comisión Federal de Electricidad, el Banco del Bienestar, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado y el IMSS son algunas de las 20 instituciones gubernamentales que han contratado a SEICSA”, señala el reportaje.

Asimismo, evidencian que el año pasado la Fiscalía General de la República “le adjudicó 19 contratos que vencen en 2025, por el servicio de seguridad y vigilancia de instalaciones, según los contratos publicados en Compranet”.

La empresa del funcionario del régimen Ortega Murillo no escapa de la polémica, pues ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación y sus trabajadores han denunciado sueldos bajos, descuentos ilegales, retención de documentos personales y falta de seguridad social.

Uno de los trabajadores dijo que les pagan 283 pesos mexicanos al día, pero si faltan les cobran 500. Otra señaló que no les dan uniformes, no los capacitan y que incluso les dan armas de fuego a personas que no son aptas para portarlas.