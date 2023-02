Gioconda Belli rompe su pasaporte en vivo: “no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento”

Gioconda Belli dijo que a pesar de que el régimen intente quitarle la nacionalidad, ella seguirá siendo nicaragüense porque así ha quedado plasmado en sus libros

La escritora Gioconda Belli, quien es parte de los últimos 94 nicaragüenses despojados de la nacionalidad, rompió su pasaporte durante una entrevista en directo, realizada por el canal Radio y Televisión Española (RTVE).

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, también despojaron de la nacionalidad a Humberto Belli, hermano de la escritora. También fue despojado de la nacionalidad un hijo de la escritora.

“Que quede claro que a mí no me van a amilanar, no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento, este documento está emitido por un gobierno que yo desconozco, porque ha asesinado”, dijo la escritora Gioconda Belli durante la entrevista.

Lea: Gabriel Boric a Ortega: “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón”

Gioconda Belli dijo que a pesar de que el régimen intente quitarle la nacionalidad, ella seguirá siendo nicaragüense porque así ha quedado plasmado en sus libros.

“Realmente este papel, que es el pasaporte, no me hace nicaragüense. No me quita la nacionalidad que hayan cambiado la Constitución, porque no la podían cambiar, una Constitución solo se cambia en dos periodos y la hicieron exprés entonces no tiene ningún valor”, añadió la escritora.

“Yo no soy este documento, yo soy Gioconda Belli, soy una poeta nicaragüense y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos (Daniel Ortega y Rosario Murillo) todavía voy a estar en los libros como poeta nicaragüense”, puntualizó.

Lea más: Escritora Gioconda Belli:"Nunca imaginé que viviría de nuevo en el exilio”

La tarde de este miércoles 15 de febrero, el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó una resolución en la que ordena despojar de la nacionalidad a 94 ciudadanos, entre los que se destacan periodistas y opositores, la mayoría exiliados, a quienes el régimen también ordenó confiscarle sus propiedades “a favor del Estado de Nicaragua”.

Entre los despojados de la nacionalidad, se encuentra Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, periodistas, defensores de derechos humanos y varios sacerdotes en el exilio.

El pasado 9 de febrero, los diputados sandinistas, quienes controlan la Asamblea Nacional, reformaron de forma exprés la Constitución Política de Nicaragua para despojar de la nacionalidad a 222 presos políticos que fueron excarcelados por Ortega y enviados a Washington de forma arbitraria.