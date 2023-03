Esterling Soriano subió una foto con su tarjeta de vacunación anti Covid-19 aplicada en Honduras. Esa fue la evidencia de la Fiscalía para acusarlo de ciberdelito

El 6 de noviembre del año 2021, la vida de Esterlin Soriano cambió para siempre. Hasta su casa, ubicada en Cinco Pinos, Chinandega, llegaron dos agentes policiales y preguntaron por él. Su esposa lo llamó y su susto fue ver que la casa estaba rodeada de antimotines. Lo llevaron en peso y luego fue procesado por ciberdelitos. Las pruebas en su contra fueron inauditas: una foto con su tarjeta de vacunación en Honduras.

“Dos policías se presentaron a mi casa de habitación, iban vestidos de celeste. Encontraron en la cocina a mi esposa y ella amablemente fue al baño y me dice que me llamaban, pero me llevé la sorpresa cuando miré que la casa estaba rodeada de uniformados con vestidura negras y que portaban armas de alto calibre”, señala.

Asimismo, el señor Soriano asegura que sintió mucho miedo y se puso nervioso. Sin embargo, salió a la sala, pues no tenía idea de por qué le habían “caído”, pues el operativo lo realizaron alrededor de 15 oficiales.

“Yo amablemente les dije que se sentaran, pero me dijeron siéntase usted, porque con usted queremos conversar. Cuando me senté me cayó uno de los uniformados de negro y entonces fue cuando me engrilletaron con las manos hacia atrás y me agarraron. Me llevaban mejor dicho en peso”, recordó don Esterling Soriano, quien desde 2018 padece depresión y toma medicamentos.

Durante 24 días lo tuvieron en las celdas preventivas de la policía de Chinandega, “pues no hallaban ellos de qué acusarme, porque primeramente me decían que era una cosa y después me decían que era otra cosa, hasta que fui al juicio. Llegué a la primera audiencia y todavía no supe todavía en la segunda, de lo que me acusan, yo no sabía nada hasta en la tercera que me acusan de delito cibernético o ciberdelito”.

“Me acusaron de promover la vacunación en Honduras, y bueno y una serie de cosas que ya no recuerdo mucho, pero fueron como unos cuatro que me mencionaron y bueno y no sé, pues si eso ahí va eso de traición a la patria, no sé cómo es el asunto”, señaló.

Él dice que no está muy claro de los delitos que le imputaron, porque “el estrés carcelario a uno lo pone perturbado de la mente”.

El señor Soriano asegura que ni siquiera sabía que existía la ley de ciberdelitos que estrenaron con él en su departamento.

“Todo fue por promover la vacuna hacia Honduras. Ni sé por qué lo tomaron como delito, porque muchas personas se fueron a vacunar, la gente se fue a vacunar ahí verdad. La vacuna fue una donación del Ministerio de Salud de Honduras que hizo a todas las personas que estaban en las franjas fronterizas del norte de Chinandega, las personas se iban a vacunar voluntariamente”, prosiguió.

Además, señala que fueron más de 35,000 nicaragüenses que se fueron a vacunar voluntariamente. “Me acusaban de que yo era el promotor de eso pero de dónde iba a sacar yo la cantidad de dinero para pagar transporte de todas esas personas, las que viajaban hasta de Managua y León hacia los puntos fronterizos para para viajar, yo creo que ningún empresario de Nicaragua podía hacer eso”.

“Mencionaron que yo promovía que la gente fuera a Honduras, pero únicamente yo lo que hice fue en mi en mi página de Facebook poner una foto con mi tarjeta de vacuna y dando gracias a Dios y a las autoridades del Ministerio de Salud de Honduras”, insistió.

Asimismo, reconoce que fue miembro de la Unidad Nacional, como parte de su deber y derecho ciudadano “y lo dice la Constitución Política en Nicaragua que hay libertad de expresión y hay libertad de culto, veo que todavía ese artículo no lo han quitado…Yo tengo la libertad de opinar en qué organización social puedo esta”.

Espera la reunificación familiar

El señor Soriano está muy agradecido con Estados Unidos, porque no solo recibió a los 222 excarcelados políticos desterrados por Daniel Ortega, sino que también les está proveyendo atención médica, porque muchos tienen severas afectaciones de salud.

“Muchos venimos con problemas de salud, yo todavía sigo tomando el tratamiento para la depresión y para la presión arterial y también de ahí en la cárcel tuve problemas de que se me se me dañó la vista. Con el ojo izquierdo no miro bien y entonces tenemos citas médicas gratuitas”, explicó.

Además, dijo que tiene la esperanza de que se dé la reunificación familiar, “porque nosotros tenemos a nuestra familia allá y siempre con la confianza en el señor que él es el que les está dando protección allá y así nosotros pedimos que las autoridades de nos apoyen, porque es duro conversar con tu familia solo por medio de una pantalla”.

Soriano tiene un hijo con discapacidad y cada vez que lo ve en videollamada lo llama con la mano, porque desea estar a su lado.

Dictadura niega partidas de nacimientos a familiares

Don Esterlin Soriano asegura que su familia ha realizado los trámites para obtener un pasaporte y se les ha negado ese derecho.

“Pidieron una partida de nacimiento del niño, que tiene 22 años, pero es mi niño, y no me le dieron porque yo ya no aparezco en las páginas del Consejo Supremo Electoral”, señala.

Esto mismo ha ocurrido con el trámite para su hija de 8 años y para su hija mayor. Su esposa se ha presentado dos veces en Migración y todavía no le han dado respuesta sobre la solicitud del pasaporte.

“Hoy 21 de marzo se presentó y le dijeron que todavía no hay respuesta del pasaporte. Hasta el día de hoy le dieron un número telefónico para que llame y darle respuesta. Lo mismo ha pasado con mi otra hija”, prosiguió.