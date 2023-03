Ex presidenta Laura Chinchilla insta a oposición nicaraguense a actuar de manera concertada y con visión estratégica

En el programa “Contra poder”, la ex mandataria expresó que la excarcelación de los reos políticos no fue una “inspiración” de humanidad de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo

La ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, no descarta que el régimen de Daniel Ortega mantenga una “negociación en curso”, tras la excarcelación y destierro de los 222 presos políticos, por ello, instó a la oposición nicaragüense a actuar de manera concertada y con visión estratégica para sacar a Ortega.

En una entrevista a la economista Edipcia Dubón en el programa “Contra poder”, Chinchilla expresó que la excarcelación de los reos políticos no fue una “inspiración” de humanidad de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“No vamos a creerles que de un día para otro les entró una inspiración de humanidad, que les hizo reflexionar sobre la importancia de liberar a estos presos políticos eso no me lo creo yo, pero estoy seguro que no se lo cree nadie en Nicaragua por más que algunos tengan que jugar a esta farsa, me parece tuvieron que ceder por temor o por presión ya sea a las sanciones que se habían venido acomodando a lo largo de mucho tiempo”, expresó en el programa transmitido en 100% Noticias.

Chinchilla considera que la presión consistente que venían realizando varios grupos de oposición logró agarrar fuerza en Washington, sobre la posibilidad de tocar intereses económicos claves para Ortega Murillo.

“Primero, a través de los beneficios del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica; segundo castigar y sancionar, los recursos o actuar sobre los fondos de pensión que el Ejército Sandinista tiene en el exterior, de manera que, estábamos diciendo que el régimen necesita verse presionado por dos de los pilares que de alguna manera lo han sostenido un pilar del sector privado y un pilar del Ejército”.

En este sentido, la ex mandataria asegura que Daniel y Rosario tenían miedo de lo que se les podría venir encima por eso tuvieron que ceder “no hay nada que agradecerles a ellos, esto es producto primero de esa lucha del pueblo nicaragüense, frente a la cual no ha claudicado y también de la suma de alianzas que se consiguieron en el plano internacional”.

La lucha no ha terminado

Asimismo, la ex presidenta Laura Chinchilla llamó a los nicaragüenses a no quedarse callados y a trabajar desde su propia trinchera porque siempre hay algo que se puede aportar a la causa.

“Lo que está reflejando con la liberación de estos más de 200 prisioneros es que la presión consistente y concertada de actores dentro y fuera de una nación que sufre estos escenarios, si puede funcionar, es cierto, todavía no tenemos aquello que aspiramos que la restitución de la democracia en Nicaragua pero se dio un paso importante. Nadie fue pequeño, ninguna voluntad, ninguna voz fue pequeña, todos aquellos que en algún momento se pronunciaron se sumaron en favor”.

Chinchilla insiste en que hay que seguir en esta lucha porque la excarcelación de reos políticos no significa bajar la guardia.

En el caso de las organizaciones de oposición, la ex mandataria instó a actuar de manera concertada y con visión estratégica, sin estar pensando quién va a ser el siguiente en el momento que se vaya Daniel Ortega.

“Los excarcelados son los mejores voceros que va a tener la oposición nicaragüense (...) no solamente porque muchos de ellos salen reafirmando esa voluntad de lucha, sino porque se convierten en voceros creíbles ante quienes se encuentran al interior de Nicaragua”.

Agrega “Mi consejo es primero, no dejar de decir las cosas, y el segundo consejo es que se vean en el espejo de Venezuela una oposición que no fue capaz de actuar de manera concertada con visión estratégica y que terminó perdiendo la lucha contra el autoritarismo. (...) No pensando en quién va a ser el siguiente en el momento en que se vaya Daniel eso podría estar todavía muy lejos. Ojalá, no sea así sino pensando en cómo efectivamente sacar a Rosario y Daniel de Nicaragua para que dejen de hacer el enorme daño que están haciendo”.