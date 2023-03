Cristhian Fajardo denuncia robo de dos viviendas y un hotel registrados a su nombre

La propiedad donde funcionaba el Hotel Masaya aparentemente pasó a manos del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca)

El excarcelado político Cristian Fajardo denunció que el régimen de Daniel Ortega le robó dos viviendas y un hotel que estaban registrados a su nombre en Masaya. Hace pocos días, funcionarios sandinistas colocaron banderas del FSLN y rótulos del Mefcca en las propiedades.

En facebook live, Fajardo explicó que los bienes inmuebles fueron adquiridos por sus padres, como fruto del trabajo honrado, quienes a su vez le cedieron las propiedades para que las hiciera producir.

“Mis padres con su trabajo, con su esfuerzo la adquirieron y me las dieron en vida, en vez de ser un testamento me lo hicieron en vida en una compraventa y así fue que yo tuve esas propiedades, yo las hice crecer. Yo las hice producir yo las remodelé (...) la propiedad a la par del hotel que funcionaba como una extensión se compró con dinero bien habido”.

Asimismo, explica que técnicamente las propiedades aún pertenecen a sus padres a través de la figura del “usufructo” que es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena.

“Quitaron el hotel el martes de la semana pasada, el hotel y la propiedad que está contiguo y el viernes llegaron también a romper los portones de mi casa de habitación, eso fue más traumático (...) ya se adueñaron de eso, yo he mencionado que estas propiedades son patrimonio familiar estaban a mi nombre, pero es un patrimonio familiar que nadie nos la regaló mi familia, mis padres nunca trabajaron en el gobierno, nunca trabajaron para ningún partido”, aclara.

También informó que en la propiedad donde funcionaba el Hotel Masaya, los funcionarios sandinistas procedieron a pintar y colocaron rótulos del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca).

“Están limpiando están arreglando". “Están invirtiendo en mi propiedad está bien, que lo haga que me dejen bonita mi casa, porque prácticamente me generaba gasto porque estaba pagando en energía eléctrica, agua. Hoy ya me quitaron ese peso encima de estar pagando mensualmente”.

A pesar que su familia es víctima del robo de las propiedades, el excarcelado político, asegura que su familia duerme tranquila.

“Estamos tranquilos que nos quitaron el patrimonio familiar, no importa. Esto va a regresar, nosotros tenemos la esperanza de que nos regresen nuestras propiedades, (...) prontito van a regresar ya no le falta mucho a esta dictadura Ortega Murillo, la dictadura puede que dure un montón de años más dependerá de nosotros, si trabajamos para eliminar todo este sistema corrupto ya va a depender de nosotros”.

Señaló que su vida corre peligro en Nicaragua por lo cual tiene claro que vivirá varios años en el exilio “mi exilio va a tener muchos años más, porque aunque Ortega se vaya no podemos regresar porque mi vida corre peligro en Nicaragua tendrán que pasar algunos años para que pueda regresar y vivir en mi casa, tal vez podría llegar calladito, un viaje relámpago”.