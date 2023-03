Cristhian Fajardo dice que el Ejército de Nicaragua "puede hacer una operación para reivindicarse"

El expreso político de Masaya asegura que ve sospechoso que de 300 personas apátridas, sean pocos los confiscados

Esta semana la policía invadió el hotel Masaya, una propiedad contigua a este y la casa del ex preso político y ahora apátrida Cristhian Fajardo, quien asegura que las propiedades estaban valoradas en medio millón de dólares, pero señala que la dictadura tiene los días contados y que la expropiación contra él y otros ex reos es solo para advertirles a los que tienen más dinero. Además, considera que el Ejército podría cambiar la realidad de Nicaragua.

“Tenía el hotel, mayormente conocido porque lo quemó la dictadura en el 2018, había una propiedad que se compró después contiguo al hotel, y eso fue robado el martes 17 de este mes de marzo. Llegó gente de la procuraduría, pero el miércoles ya llegó la policía, el viernes en la tarde llegan a mi casa y cerraron las calles y fue más traumático. En el hotel había un candado, no había nadie, tampoco en mi casa había nadie”, señala.

El cataloga las acciones violentas de allanamiento como realizadas por terroristas y asegura que la dictadura es terrorista, pues recuerda que cuando llevaban a los presos políticos a los juzgados presentaban documentación en la que ponían el nombre de cada uno con la inscripción “terrorista”.

Especulaciones de Fajardo

Fajardo comentó que su tío René Adolfo Caballero vivía en su casa, pero en cuanto ellos supieron que estaban en la lista de apátridas lo trasladaron a un lugar más seguro, porque ene l 2018 casi lo matan cuando quemaron el hotel y “el daño psicológico y físico que le hicieron a mi tío pues fue tan grande que toda la familia estaba conmocionada sufriendo más por lo que le hicieron a él que por el hotel”.

“Mi familia ya estaba preparada para eso y ahora se consumó, pero sí me llama la atención que hemos sido pocas personas, no sé Lucía cómo está lo de tu casa, si ya ejecutaron el robo de tus propiedades, pero lo que yo tengo conocimiento es que a los hijos de don Aníbal Toruño les quitaron sus propiedades y eso está más grave porque no estaban a nombre de él, eran de sus hijos. En mi caso las propiedades estaban a mi nombre. Me llama la atención que somos 300 nicaragüenses que estamos en esta situación, pero muy pocos hemos sido confiscados”, señala.

Fajardo especula que “estas personas que hemos sido ahorita dañadas una vez más por esta dictadura criminal estamos siendo también utilizados como ejemplo para los demás, para tenerlos amenazados y decirles que les puede pasar eso”.

“Nos está utilizando la dictadura como ejemplo es para enviarle un mensaje a lo que sí pueden perder no medio millón de dólares ni dos ni tres millones, sino más en propiedades y qué sé yo y en negocios, posiblemente es un mensaje y tengo mi teoría de qué puede ser obligarlos, porque igualmente Ortega ahorita está tratando de capturar nueva gente y creo que va a capturar así que mucho cuidado para todo el pueblo Nicaragua, porque necesitan monedas de cambio”, prosigue.

Fajardo considera que Ortega quiere “reeditar la estrategia de los 90, igualmente lo mencioné en mi Facebook es una estrategia fracasada, porque el fracaso lo estamos sintiendo ahorita igual hemos sentido el fracaso de esa estrategia de los 90, porque asesinaron a más de 1000 contras y eso es lo mismo que puede pasar con muchos de nosotros, si se reedita lo que pasó en los 90 poco a poco nos van a ir eliminando”.

El Ejército podría ser clave para liberar el país

Cristian Fajardo insistió en que el Ejército lo capturó y lo hizo porque el que lo apresó tenía una lista con 6 nombres, incluido el suyo.

“El ejército yo lo mencioné que puede hacer una operación para reivindicarse un poco, no lo va a poder hacer va a detener los oficiales que tuvieron que ver, que participaron en asesinatos, que tienen bañadas las manos de sangre, van a tener que responder ante la justicia pero ante la población también podría reivindicarse un poco y es hacer una operación y lo he mencionado un montón de veces, algo así como sucedió en Honduras con Mel Zelaya que el ejército lo sacó”, aseveró.

“Fajardo también asegura que Estados Unidos puede presionar al Ejército con el dinero que tiene de las pensiones del ejército que son como 500 millones de dólares algo así, pero Ortega puede ofrecerles más dinero para que lo protejan”, señala.

También afirmó que monseñor Rolando Álvarez merece el Premio Nobel de la Paz, ”porque él está haciendo lo que Cristo hizo, pues está cargando la cruz, el sufrimiento de todos”.

Finalmente, aseguró que además de pedir presiones económicas para el régimen se debe crear una estrategia que sea beneficiosa para todo el pueblo y cree que si Estados Unidos logra sacar a Ortega y Murillo, no dejará el poder en manos de los militares, sino en un gobierno de transición.