Defensores de derechos humanos, madres de asesinados y excarcelados aseguran que la iniciativa de Rosario Murillo es una burla para el pueblo

Ante el anuncio que Rosario Murillo hizo de declarar el 19 de abril como Día de la Paz, madres de jóvenes asesinados en el contexto de las protestas de 2018 aseguran que es cinismo de la dictadura tomar esta decisión, pues solo ellos “saben dar la paz de los cementerios”.

“¿Cuál es la paz que da ella? Nicaragua perdió la paz desde el momento en que comenzaron los asesinatos, desde el momento en que ella dio la orden de matar a un pueblo sin armas, a unos universitarios solo por defender a los ancianos a los que querían quitarles el 5%. Ella nos quitó la paz a los nicaragüenses. Están los encarcelados, los han mandado al exilio, asesinó a nuestros hijos. Nosotros como madres que exigimos justicia hemos sido perseguidas”, dijo doña Susana López, madre de Gerald Vásquez.

Asimismo, doña Josefa Meza, madre del también asesinado Jonathan Morazán, dijo a 100% Noticias: “eso es una burla al pueblo, una burla a nosotras las madres nicaragüenses que sabemos que ellos quieren siempre tapar el sol con un dedo, porque son unos asesinos que lo que ofrecen es la paz de los cementerios”.

Meza también apostó que no puede haber paz en un país donde hay represión, donde nadie puede opinar y eso obliga “a la migración y todo lo que conlleva. Nosotros como madres, el 19 de abril conmemoramos una tragedia donde el gobierno mandó a asesinar a nuestros hijos y lo que le dio fue la paz de los cementerios”.

La señora López dijo que no puede haber paz en Nicaragua si hay impuestos altos, salarios bajos, desempleo y la gente lidiando con el alto precio de la canasta básica.

“La paz que nosotros queremos es tener justicia por los asesinados, justicia por todos los crímenes de lesa humanidad que ella ha cometido, eso es lo que queremos nosotros. La paz ella nunca la va a tener, porque mató y porque tiene en sus manos toda su familia tiene sangre inocente”, recalcó doña Susana López.

Busca crear un país de papel que existe en su mente

El defensor de Derechos Humanos Juan Carlos Arce, dijo que con ese mandato que Murillo dio a sus diputados, solo “están inventando un país que es una ficción absoluta, porque este tipo declaración lo que pretende es crear un país de papel que sólo existe en la mente retorcida de los dictadores”.

“En Nicaragua hay una deuda enorme histórica con las víctimas, hay más de 300 personas que perdieron la vida en el contexto de las protestas, han cometido detenciones arbitrarias, prácticas de tortura, crímenes de lesa humanidad que se contraponen con ese tipo de declaraciones, es una declaración absolutamente cínica e hipócrita y que revela que están totalmente desconectados de la realidad nacional”, apunta Arce.

Además, considera que buscan engañar a la comunidad internacional, pero es imposible, porque ésta cada día está más clara de la situación en Nicaragua.

“Los dos dictadores están desconectados de la realidad y totalmente enajenados en su propio mundo, en su propia realidad en donde hay paz, pero no puede haber paz en un país donde hay profunda injusticia, donde hay persecución a la iglesia, a los periodistas y a cualquier persona que decide hablar y que decide cuestionar a esta dictadura que es perversa y cruel”, justificó.

Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que “así como se les ocurrió desterrar a 222 personas, ahora se les ocurrió que a abril le van a llamar abril de La Paz o el 19 de abril va a ser día de la paz. La misma familia que ordenó ir con todo, disparar a matar y lo hicieron, pues al menos 355 personas fueron privadas violentamente de la vida, es la responsable de un éxodo sin precedente en la historia nicaragüense, de encarcelamiento de miles de personas y muchos de ellos sometidos a torturas y a todo tipo de crueldad. Esa misma familia cuando estaba ordenando disparar a matar hablaba de amor”.

No podrá cambiar percepción de los nicaragüenses

El excarcelado político Lesther Alemán dijo que “hagan lo que hagan no van a poder opacar aquel abril 2018 que destruyó las bases de esa dictadura…Abril 2018 es el parteaguas para cualquier proyecto dinástico de Daniel Ortega y Rosario Murillo, medidas como estas, de llamado a la paz, a la estabilidad, solo van a ser posible cuando ellos no estén en la administración de Nicaragua, cuando ellos no ocupen de manera ilegítima el cargo a presidente, a vicepresidente”.

También recalcó que “no podemos hablar de que esto lo hacen desde el impulso, pues Rosario ha intentado por 5 años mantener una estrategia de olvido y no puede y no va a poder, pues ha intentado mantener por 5 años una estrategia de normalidad y no puede y no va a poder, así que medidas como esta no le hará cambiar la percepción y la idea y la realidad a los nicaragüenses que estamos viviendo la construcción de un país que ya nos ha costado mucho y eso no se olvida”.