Ortega despotricó contra el Papa Juan Pablo II y el Vaticano, pero pidió dos audiencias con él. También dijo que la policía no reprimió las protestas de 2018, cuando está más que documentado que no fue así

Este 19 de abril, Daniel Ortega quiso hacer de su discurso de paz una premisa irrefutable, luego de ordenar que la Asamblea Nacional declarará esta fecha como Día Nacional de la Paz, tratando de desviar la atención del levantamiento cívico de 2018, sin embargo, más allá de sus ofensas, su discurso estuvo plagado de mentiras y contradicciones que aquí señalamos.

Cabe destacar que partimos de 4 ejes, pero eso no quiere decir que sean los únicos en los que erró o mintió en la celebración del “Día Nacional de la paz”, cuando dijo que no odia a nadie, pero despotricó contra obispos, sacerdotes y opositores.

Su ataque principal fue al Papa Juan Pablo II.

Juan Pablo II, un dictador que se enojó porque la gente le pedía la paz

Daniel Ortega volvió a atacar a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al Vaticano, pero esta vez fue directo contra el fallecido Papa Juan Pablo II, de quien dijo era “un Papa que venía con la mentalidad alejada de la esencia de Cristo y manipulado por Ronald Reagan”.

“Queremos la paz, gritaba el pueblo y le pedía una oración y no quiso hacer la oración”, acusó Ortega, quien también señaló que Juan Pablo II “primero dijo silencio y después gritó ‘el Papa también quiere la paz’, una manera nada cristiana, como un dictador”.

“Viendo el discurso de Daniel Ortega, él dijo que el pueblo católico estaba en esa plaza gritándole al Papa, pero en realidad ellos se organizaron y llevaron a sus turbas entrenadas para gritarle al papa”, dijo doña Prudencia, nombre ficticio de una católica oriunda de Granada que recuerda que había un bus para ir a Managua, pero les dieron órdenes de lo que tenían que decir.

“Yo me subí porque quería ver al Papa, pero allá daba escalofríos, vi que no iban con objetivo cristiano, sino con interés político y después todos vimos como no dejaban hablar al Papa, era penoso y el Papa dijo que la primera que quiere la paz es la iglesia, Daniel quería que el Papa Juan Pablo dijera lo que él le ordenaba y de ahí su molestia”, señaló la señora.

“El miente, no era paz lo que pedían, el objetivo era que el Papa no hablara”, enfatizó.

Ataca al Vaticano pero ha ido dos veces

Daniel Ortega dijo que El Vaticano se erigió en tierra de Calígula y de Nerón y que se ha convertido en un Estado más, “un estado intervencionista, al servicio de los imperialistas de la tierra”.

Sin embargo, pese a atacar al Vaticano en general y al Papa Juan Pablo II en particular, reconoció que fue dos veces hasta Roma en busca de apoyo.

La primera vez que llegó hasta el Papa Juan Pablo II fue para anunciarle que harían la Cruzada Nacional de Alfabetización y que al frente estaba un sacerdote, eso para desmentir que estaban sembrando el ateísmo.

“Y luego, en un recorrido por Europa le pedí una audiencia y dije tal vez a estas alturas ha entendido mejor la realidad de nuestro pueblo. Y me dio la audiencia, tuvo ese gesto y yo le explicaba lo que pasaba en Nicaragua, con los gobiernos neoliberales, porque cuando llegué donde él la primera vez estábamos empezando la campaña de alfabetización y le dije que teníamos un cura para que no creyera que íbamos a sembrar el ateísmo y cuando lo encontré de nuevo en el Vaticano él nos escuchó, sentí que me escuchó con atención y le dije: mire, esos gobiernos que usted llegó a bendecir le están quitando las tierras a los campesinos, las casas, las industrias”, señala.

“Dice que los papados han servido a las oligarquías, pero él fue dos veces para buscar ser aceptado aún cuando promovía una guerra fratricida. Ortega nos quiere engañar, pero quienes vivimos los 80 y lo que ahora hace sabemos que su forma de operar es el engaño. Yo fui guerrillero y sé lo que es”, dijo un exiliado que huyó a Costa Rica en 1986, cuando “vi que lo que había no era revolución, sino un engaño”.

¿Si el Vaticano es tan malo, por qué buscó al Papa”, señaló.

Reza hazme un instrumento de paz, tres padres nuestro y tres avemarías

Daniel Ortega asegura que a diario reza la oración de San Francisco de Asís, Hazme un instrumento de tu paz, además de tres padres nuestros y tres avemarías, sin embargo, no dijo que mientras reza encarcela obispos y prohíbe procesiones.

“Espero que ya en este quinto aniversario hoy día de la paz, quienes se burlan porque estamos hablando de la paz los que tienen odio, los que no son amantes de la paz, quieren el terror y espero que tanto los señores obispos, los sacerdotes que han sido muy activos, unos dentro otros fuera que recapaciten y que tomen en cuenta que el camino que señala Cristo es el de la paz”, señaló.

“Pobres diablos, que Dios los perdone como yo los perdono, yo los perdono, yo no guardo odio para ellos. Nunca he guardado odio”, agregó el mandatario, que el 9 de febrero destiló odio hacia monseñor Rolando Álvarez, a quien acusó incluso de creerse Papa.

“Ahora en Semana Santa, para evitar manipulaciones se les dijo (a los sacerdotes) que realizaran las actividades (procesiones) ahí en las iglesias o cerca de las iglesias. Ya algunos de ellos empezaron a tronar porque querían sangre”, señaló Ortega, aunque los fieles católicos mostraron en redes sociales el asedio de la policía a los templos.

Por otro lado, Ortega no dijo nada de las personas que encarceló durante la Semana Santa en Nicaragua.

“La policía con la orden de no responder a esos ataques”

Daniel Ortega, el pregonero de la paz, dijo que en 2018, la policía estaba acuartelada y que había “muertes todos los días y los que ellos asesinaban se los echaban al gobierno, a la policía, que estaba cuartelada que era la decisión que habíamos tomado”.

Sin embargo, toda la cobertura periodística desde el día uno de las protestas da fe de la gran mentira de Ortega.

“Yo vivía en El Crucero y cuando vi que la policía estaba atacando con violencia, salí de mi casa y bajé a Managua. Me concentré en la UNI y todo el mundo sabe que primero fueron los paramilitares, que desde León atacaron a los viejitos, después en Managua en Camino de Oriente empezaron a golpear vestidos de civil, y ya luego nos cayeron con armas”, señaló Alexander, un ex preso político que cayó herido en la operación limpieza de Masaya y después fue capturado.

“Daniel Ortega es sínico, su famosa policía acuartelada ni él se lo cree, pues hay videos, notas en los periódicos del mundo donde se mira el enfrentamiento entre la policía y los estudiantes, ¿cómo puede atreverse a decir tal falacia”, concluye Alexander.