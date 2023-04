El excarcelado político dijo al programa Panorama Nicaragua que la oposición nicaragüense está unida, que no debe polarizarse y que buscan mecanismos de presión más eficaces

El excarcelado político y desterrado Félix Maradiaga, después de participar en el panel organizado por el Wilson Center, para exponer la situación de Nicaragua desde diversas perspectivas, habló con Lucía Pineda Ubau para el programa “Panorama Nicaragua” y expuso los puntos básicos sobre los cuales avanzaron en esa reunión.

Maradiaga dijo que expusieron la situación de Nicaragua desde diversas aristas y recalcó: “hicimos un llamado particularmente a Estados Unidos, pero también a la comunidad global a apoyar la reinserción económica social y humanitaria de los 600,000 nicaragüenses que están en el exilio y apoyar también la los esfuerzos de la oposición en el exterior”.

Señaló que hablaron sobre la persecución religiosa, se hizo una exposición detallada de la situación de la iglesia católica en Nicaragua y él dijo que “está bajo una tremenda persecución no solo con el arresto de monseñor Álvarez sino de otros religiosos, incluso laicos, pero agregué que también otros cristianos están en persecución… porque Ortega realmente no tiene escrúpulos y persigue a cualquier grupo organizado cívico religioso que se oponga a sus planes de perpetración en el poder”.

“Creo que en el panel de hoy hemos logrado tener una vista panorámica de una situación de Nicaragua que concluye en los siguientes puntos: en primer lugar, ver a Ortega como un problema para todo el hemisferio. Hemos explicado los vínculos de Ortega con Irán, con Rusia, con China, he explicado los vínculos de espionaje que tiene Ortega con Rusia, los intentos de Ortega de establecer a Rusia como miembro observador del Sistema de Integración Económica, los planes con China de hacer de China una zona de influencia dentro de Centroamérica”, recalca.

No quieren intervención armada

El activista político dice que están comprometidos con la no violencia, con la paz, “no estamos bajo ningún punto hablando de intervenciones militares, creemos que eso no tiene sentido, sino que estamos hablando de derecho internacional, de derechos humanos, de presión diplomática, de presión financiera para que Nicaragua tenga una transición hacia la democracia acompañada de la comunidad internacional”.

“Para eso hemos presentado un plan claro, hemos dicho que la oposición está organizada, está unida, no a los niveles que quisiéramos, admitirlo con claridad, pues podemos lograr más unidad todavía”, siguió.

Él reconoce que hay voces que se están dejando distraer por la polarización global, porque el mundo está muy dividido, muy polarizado y “he dicho en mi presentación que el nicaragüense no puede estar tomando lados en los debates políticos globales, partidarios, porque el tema nicaragüense tiene que ser de los nicaragüenses. Enfoquémonos en los temas directamente los nicaragüenses”.

“Estamos hablando con demócratas y estamos hablando con republicanos, yo por ejemplo antes de este evento he venido de reunirme con la oposición mexicana que está aquí en una serie de reuniones en Washington y esto está al margen del Wilson Center. Estamos trabajando de cerca con la posición mexicana en tratar de frenar un vínculo de Daniel Ortega con grupos empresariales corruptos mexicanos que están recibiendo más de 200 millones de dólares del estado mexicano para el tema de resguardo de migrantes”, señaló.

Recordó el escándalo que rodea al cónsul honorario de Ortega en México, ya que es un escándalo con los contratos que ha recibido Gerardo Elías Valdés, para su empresa de vigilancia.

“Estamos trabajando en identificar dónde están las vías de financiación a la dictadura, dónde está la billetera del régimen, dónde están sus aliados, para que esa presión no sea al pueblo de Nicaragua, a los trabajadores, que sea a la billetera del régimen a sus canales de financiamiento para aplicársela al régimen de Daniel Ortega”, prosigue.

“La próxima fase de sanciones deben estar orientadas a identificar con nombre y apellido a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que han acompañado a los dictadores, que no son los únicos responsables. Hay que trabajar en identificar toda la cadena de mando y eso está vinculado a la extensión del mandato del grupo de experto, hay que trabajar de manera transatlántica en mayor cooperación y hay que trabajar en cerrar las vías de financiación que todavía continúan abiertas con otros estados que no es en Estados Unidos”, concluyó.

Las amistades peligrosas de Ortega

Maradiaga considera que el mundo está muy convulso y muy distraído, y “con eso quiero decir que no es suficiente atención no la atención que yo quisiera para Nicaragua, yo quisiera sentarme aquí frente a vos, frente al pueblo de Nicaragua y decirle que está toda la atención, pero lamentablemente la guerra en Ucrania está consumiendo una enorme atención de la comunidad internacional”.

Asimismo, asegura que por esa razón “he planteado no solo en esta exposición sino en mis distintos espacios donde se me han dado estas oportunidades que he dicho que no son oportunidades para hablar de una situación personal, sino para poner la voz del pueblo de Nicaragua, hemos dicho que Nicaragua requiere mayor atención, que Nicaragua requiere mayor prioridad, que el pueblo de Nicaragua está sufriendo, que Nicaragua es una gran cárcel, que incluso los funcionarios públicos y los mismos ciudadanos que en algún momento se pudieron haber considerados sandinistas también son víctimas y un régimen que no perdona religión y está persiguiéndolos a todos y por tanto la comunidad internacional debe poner a Nicaragua como una prioridad hemisférica”.

Esa prioridad la solicita porque ahora Daniel Ortega, de acuerdo a los informes de inteligencia que se tienen, se está acercando aceleradamente a regímenes como el de Irán, el de Rusia y el de China.

Sobre ese tema, Maradiaga dijo que “en julio del año 2008, junto a otros investigadores, presentamos un libro que escribimos alrededor del tema de la relación con Irán y con otros regímenes que les llamamos en aquel momento Amistades peligrosas. Yo explicaba que hay publicaciones que varios nicaragüenses hemos hecho desde el año 2005 y ponía el ejemplo concreto de la cercanía que ha habido entre grupos chinos y el frente sandinista desde mucho antes y que por tanto se debe tomar con mucha seriedad el sentimiento anti norteamericano de Daniel Ortega, las raíces antinorteamericanas del frente sandinista”.