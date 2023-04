Alianza Universitaria cumple cinco años y da un paso para ser un movimiento político

Lesther Alemán habla sobre los objetivos de AUN,sus perspectivas y retos en cuanto a la unidad

En el marco del quinto aniversario de la Alianza Universitaria (AUN), Lesther Alemán conversó con 100% Noticias sobre la génesis del movimiento y los objetivos que actualmente persiguen, ahora como un movimiento político.

El objetivo principal de AUN en estos momentos “es tender puente con las otras organizaciones que estén dispuestos a la unidad”, señaló Alemán, quien agregó que “deja de ser una organización juvenil para pasar a la etapa de ser un movimiento político”.

Sin embargo, aclaró que “sencillamente no es el espíritu transitar a hacer una estructura partidaria en estos momentos, sino que esto de ser un movimiento político, como te lo mencionaba hace algunos instantes, ha sido la visión desde esos primeros días de abril, porque entendíamos que la demanda de universitarios que hemos significado es también una etapa de vida, pero qué pasa cuando esa etapa algunos concluyen sus universidades y se topan ya con la etapa del espacio laboral, es ahí entonces donde queremos mostrarnos sobre todo como una organización de puertas abiertas”.

Así que asegura que no serán exclusivamente para universitarios, sino que lo que están haciendo es ampliando su inclusividad para jóvenes profesionales y “ahora cuando hablamos de un movimiento universitario de perfil político es porque ese es el espíritu de AUN en estos momentos, para atraer al joven que no necesariamente logró alcanzar llegar a la universidad por distintas razones, joven que está dentro y fuera de Nicaragua”.

“El perfil político nos permite a nosotros que la demanda universitaria sea parte de la agenda, pero no es lo único. En un momento, Lucía, fuimos hasta criticados porque no nos centramos, nos veían casi atrevidos ahondando otros campos que no necesariamente era la educación superior como único eje de nuestra de nuestra demanda, porque nosotros creemos que la Libertad en general en Nicaragua también pasa por liberar a las universidades del brazo represor y de vigilancia que significa UNEN, pero no lo es todo, es decir, el problema está en Ortega”, insistió.

Además, aclara que ellos le apuntan al problema para desencadenar una solución a aquellas realidades difíciles que enfrentan los universitarios y que no solo es esa, pues también está la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes en edad y en etapa universitaria “y eso no tiene únicamente que ver con la demanda de autonomía ni la demanda de descentralizar lo que son los recintos, tiene que ver con restablecer en Nicaragua los derechos y las libertades”.

Satisfacción

Alemán recuerda que AUN nació el 24 de abril de 2018, prácticamente con el objetivo de “poder encontrar jóvenes que estuvieran dispuestos, a la par mía, a construir una organización. Jóvenes que estuvieran atravesando los mismos temores que cualquier nicaragüense en medio de esos días de protesta, pero que fuimos atrevidos al superar esos miedos y organizarnos, iniciamos alrededor de 20 allá en los predios de catedral”.

Los cimientos de AUN eran jóvenes universitarios de distintas casas de estudio del país, todos convencidos de que debían participar en las protestas, con una vocación de solidaridad, de acompañar a quienes en ese momento estaban siendo agredidos en las marchas.

“Ese fue ese fue el primer paso de AUN que nos lleva a organizarnos y te digo que no es sencillo, porque vengo de la inexperiencia política total. Me considero un aparecido y luego hablar de una organización que hoy se ha mantenido 5 años hacia atrás, me siento muy orgulloso de cada chavalo, de cada chavala, que ha creído en este proyecto”, enfatizó Lesther Alemán.

También dice que la lucha por la justicia y la verdad en Nicaragua “es parte de nuestra agenda, pero sobre todo es parte de nuestro ser, nuestra convicción, como tal, como individuos y como organización, así también la libertad no solo para quienes están en Nicaragua, que están viviendo una cárcel de cielos abiertos, sino también la libertad para aquellos que están enfrentando cárcel, más de 40 nicaragüenses, varios de ellos que han trabajado también con nosotros de una u otra manera, como ciudadano en general, no necesariamente organizado y lo otro es la democracia”.

Alemán también insistió que están trabajando en la unidad de sectores que tenga ganas de trabajar por Nicaragua.

También insistió en que en Centroamérica Ortega se siente cómodo, porque ha visto que los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, se han mostrado un poco más relajados, “entonces es ahí en este momento nuestra insistencia y nuestra incidencia para que aún sus vecinos no se sientan cómodos con esa radicalización y permanencia de Ortega a cualquier costo en el poder”.

Ellos buscan que se alcance mayor conciencia de lo que pasa en Nicaragua a todo los niveles y que los tomadores de decisiones de una vez por todas actúen de manera deliberante contra Daniel Ortega, “que es una dictadura plantada, una dictadura con perfil dinástico, es una monarquía en el pensamiento de Rosario”.

El asegura que todos los involucrados en la dictadura también tendrán que pagar por los crímenes de lesa humanidad, abriendo procesos en otros estados.

Su foto con el Chino Enoc

Una vez más extiendo mis disculpas a quienes en su momento ,al igual que yo, vieron esas imágenes. “Me disculpo porque tal vez pequé de educado y coincidí con el señor Marlon Sáenz, conocido como El Chino Enoc, en un evento público y en un momento se circuló un live, porque exactamente yo estaba a las puertas del evento y el señor prácticamente pues ya venía con el live encendido, ya estaba yo emboscado, por eso te insisto, creo que pequé de educado no está en mí ser violento”, dijo.

“Al saber luego que está en mano del departamento de seguridad, es lo que él insistía, yo que creo que ya es su testimonio está siendo recogido como testigo ante lo que hizo la dictadura y lo que se pudo hacer en sus localidades. No soy juez, pero yo tenerlo que juzgar, pero pienso que si ha estado involucrado y ya lo confesó que sea también responsable de sus actos y si corresponde que tenga que pagar, que pague”, señaló Alemán.

“Estaba yo comiendo y se me acercó y ahí salieron las fotografías, pero en ningún momento ha andado conmigo, en ningún momento he estado planificando acercarme a él por un asunto de unidad, en lo absoluto”, aclaró.