Mónica Baltodano se reúne con expresidente de Uruguay Pepe Mujica, denuncia a dictadura de Ortega

La gira incluye Argentina, Uruguay y Brasil, donde Baltodano aprovechará importantes espacios públicos con la izquierda para denunciar las constantes violaciones a los Derechos Humanos que realiza el dictador Daniel Ortega a los nicaragüenses

El ex presidente de Uruguay Pepe Mujica y Lucía Topolansky ex senadora y ex vicepresidenta de Uruguay, se solidarizaron con Mónica Baltodano, excombatiente desterrada de Nicaragua.

Baltodano, se encuentra en una visita de varios países sudamericanos, entre ellos Uruguay, e hizo una ponencia de la situación que enfrenta el país y la violación a los derechos humanos “hablé durante dos horas exponiéndoles la situación de Nicaragua, la violación de los drechos humanos, la falta de libertades, la brutal condición en que mantuvieron y mantienen a los presos políticos. La prisión del obispo Álvarez” dijo Baltodano a 100% Noticias.

“Ellos expresaron su solidaridad con el pueblo oprimido de Nicaragua, su rechazo a un régimen que en nombre de la izquierda y el antiimperialismo cometa extremas brutalidades hasta llegar a la desnacionalización y destierro de 317 nicaragüenses” comentó la excombatiente.

“La sensibilidad de Pepe se expresó en la acción de ir como oyente a la charla que dí en el Paraninfo de la Universidad del Uruguay, en donde yo hice un relato completo de cómo se produjo el proceo que llevó a Ortega a convertirse en un dictador cruel y represivo” declaró Baltodano a 100% Noticias.

Según Baltodano el ex presidente Mujiica "Considera importante realizar acciones para que gobiernos de izquierda del continente se definan claramente en contra de las brutales violaciones de DDHH que está cometiendo Ortega, se distancien de estas prácticas y presionen para el retorno de la democracia y libertades en Nicaragua".

La excombatiente Mónica Baltodano estuvo recientemente en Argentina donde aprovechó espacios con organizaciones de izquierda para explicar como Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, convirtió la colectiva revolución nicaragüense de 1979 en una apropiación personal, lo que devino en una transformación del FSLN.

Baltodano, se refirió al monopolio de los medios de comunicación que en su mayoría pertenecen a los hijos de Ortega y Rosario Murillo mientras hay presiones sobre los canales privados.

Mónica Baltodano con el premio Nóbel de la Paz Adolfo Perez Esquivel.

"La rebelión de abril fue la explosión de una inmensa olla de presión", dijo Mónica Baltodano, quien destacó que la explosión se dio en el marco de los fraudes electorales y explotó a partir de incendios en reservas indígenas y luego por la violencia en contra de manifestantes.

“El régimen acusó a los manifestantes de golpistas. Algunos jóvenes que habían participado de su primera manifestación, sufrieron violaciones. Los presos sufrieron "tortura blanca", privados de todo, un método usado para desestabilizar a las personas” denunció la excombatiente.

Baltodano, también el encierro de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa "Daniel Ortega no tiene ideología, ni religión, solo busca mantenerse en el poder ’hasta que Dios le de vida’".

Pablo Almeida, legislador argentino del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, reivindicó el hecho de que en Nicaragua "sigue existiendo resistencia, incluso en la situación más adversa del exilio…no hay nada que se pueda reivindicar del régimen de Ortega", dijo Almeida, lamentando además el exterminio de las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua.

Expresidente de Uruguay Pepe Mujica asistió a charla de Baltodano en Paraninfo de la Universidad del Uruguay.

También en Argentina, coincidió con el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. “Él se mostró igualmente sensible a lo que estamos viviendo” expresó la activista.

“A los compañeros y compañeras de las izquierdas y de los movimientos populares, pónganse en los zapatos de los y las nicaragüenses” dijo Baltodano.

En el canal digital En Perspectivas, con el periodista uruguayo Emiliano Cotelo, la también historiadora e investigadora, dijo que las 316 personas expropiadas de sus bienes y su nacionalidad enfrentan dificultades.

“A mi esposo y yo nos suspendieron la pensión de jubilación. Lo que nos corresponde por haber trabajado 30 o 40 años. Toman posesión de nuestras casas literalmente la afectación es total, amigos nos enviaron recursos para pagar el alquiler. Vemos que intentan someternos a la indigencia para que no sigamos luchando” narró la activista.

Gobierno de Lula también escuchó a Baltodano

Mónica Baltodano también visitó Brasil donde se reunió con Celso Amorim, el asesor principal en política exterior del presidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva, a quien actualizaron acerca de los vejámenes cometidos por Ortega "le contamos de las violaciones a los elementales Derechos Humanos , las torturas y las ejecuciones del 2018, prisiones sin el debido proceso y de las expectativas de las elecciones 2021 que terminaron con la captura de precandidatos y líderes de todas las tendencias politicas ideológicas".

Amorím, también escuchó de la voz de Baltodano acerca de las muertes en prisión " hablamos de la muerte de Hugo Torres, donde no hubo explicación de las autoridades y la brutales condiciones en que fueron mantenidos los prisioneros políticos" detallo la exiliada.