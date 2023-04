La oposición tiene el gran reto de identificar los liderazgos emergentes que surgieron en abril 2018 para poder avanzar, dijo la excarcelada política Irlanda Jerez

Irlanda Jerez excarcelada y exiliada en Estados Unidos y el analista político Enrique Sáenz, se refirieron a la urgencia de unificación entre las fuerzas opositoras al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Como oposición tenemos un gran reto de identificar los liderazgos emergentes de ese momento histórico. Si después de cinco años nosotros no somos capaces de identificarnos entre nosotros, de ver las oportunidadue tenemos y al mismo tiempo las debilidades, entonces estaríamos mal” dijo Irlanda, al referirse a la necesidad de unir la oposición para alcanzar mayor incidencia a nivel internacional.

“El llamado es que necesitamos la unidad de todas aquellas personas no solo antisandinistas sino también a los demócratas, a quienes aspiran a una Nicaragua en paz y en democracia y eso es muy importante” aseguró la expresa política en el programa 100% SUPERCHATS de 100% Noticias.

Según Jerez, se necesitan planes de acción aterrizados “Nosotros hemos propuesto un plan coherente enfocado en lo que quiere el pueblo. No solo al exilio le toca liberar Nicaragua, esa sería demagogia y politiquería , para liberar al país también necesitamos de la comunidad internacional y también del 90% que vive y resiste dentro de Nicaragua , pero deben resistir y demostrar que es un pueblo que no se somete a esta dictadura” comentó Jerez.

Según la opositora, las visiones deben ampliarse “Porque al final en una Nicaragua nueva también habrán personas que fueron afines al régimen de Ortega,y entonces qué vamos hacer con ellos? Los vamos a separar en una isla rojinegra? dónde los vamos a desterrar? Es eso democracia, es la nueva Nicaragua?” cuestionó Jerez.

“No perdamos más el tiempo” dice analista político

Por su parte el economista y analista político Enrique Sáenz, apeló a la unificación de las fuerzas que luchan por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, “aquellos que no quieran democracia aunque vengan de la derecha, izquierda o de donde sea, entonces su acera es otra, no sigamos perdiendo el tiempo buscando una unificación que no se va a dar” comentó Sáenz.

“Creo que hay pocos que son antidemocráticos, tienen vocería pero que en realidad no quieren democracia en Nicaragua. Una cosa es ser opositor a Ortega y otra cosa es ser demócrata” diferenció el analista.

“Si queremos construir una fuerza con la capacidad de derrotar a Ortega tiene que ser una fuerza democrática, lo segundo es revisar los cambios que queremos, un programa de cambio que conecte con las aspiraciones y las necesidades de la gente que despierte confianza y esperanza” comentó.

El también economista, cree que se deben plantear alternativas ante la carestía de la vida , el problema de la electricidad, la falta de oportunidades en todos los niveles de escolaridad.

“Si desde la oposición no hay capacidad de transmitir confianza y esperanza, con propuestas creíbles y sin intenciones de establecer un nuevo caudillismo” recomendó.

Sáenz, cree que las descalificaciones desalientan a la gente y envían mensajes negativos “Estos que descalifican le hacen tremendo favor a Ortega. Si los liderazgos democráticos y comprometidos promueven una concertación , enviando mensajes consistentes y coherentes, las descalificaciones no tendrían espacio”.