Mónica Baltodano considera que Ortega no apuesta a partido único, necesita a partidos comparsas

Mónica Baltodano, disidente del Frente Sandinista y exdiputada ante la Asamblea Nacional, valoró los resultados de las últimas votaciones municipales, afirmando que el régimen aún no tiene características para un partido único

La exguerrillera Mónica Baltodano, considera que el dictador Daniel Ortega no apuesta a la consolidación de un partido único en Nicaragua, sino que busca mantener “partidos comparsas” que sigan su juego, dijo a 100% NOTICIAS.

“Ellos quieren seguir navegando bajo la lógica de la democracia liberal y no están apostando a hacer un partido único, ellos prefieren mantener a las comparsas darles financiamiento como vimos que repartieron parte del presupuesto municipal (a los partidos políticos) a raíz de que no hicieron nada de campaña política”, señaló Mónica Baltodano a nuestra directora y jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.

“El Frente Sandinista no es un partido único, no opera como partido único, opera como un aparato cuyo propósito es participar en esos ejercicios (elecciones), ni siquiera hay primarias para elegir los candidatos. Llamarle partido único es darle demasiado nivel a un funcionamiento a una forma de operar que no es conforme con la de ningún partido”, valoró la exguerrillera exiliada.

La exlegisladora aclaró que Ortega gobierna como un autócrata absoluto que controla a los principales poderes del Estado para reprimir a sus opositores.

“La respuesta a esta situación tan grave que estamos viviendo los nicaragüenses de presos políticos incluyendo a obispos, presos políticos sometidos a régimen de torturas permanentes”, puntualizó.

Oposición nicaragüense debe unirse

En cuanto a la lucha cívica, Baltodano recomendó a la oposición nicaragüense a deponer las diferencias y unirse para lograr el objetivo, que es recuperar la democracia para el país.

“La única salida sigue siendo la de la población organizada, luchando con métodos de protección, no puede ser abierto porque entre más abierta sea la lucha, más presos políticos van a haber”, aconsejó.

“El gran desafío es que quienes estamos realmente contra la dictadura superemos los prejuicios entre unos y otros, superemos las diferencias ideológicas y nos juntemos todos en un proyecto que sea la salida de Ortega”, agregó.

Otros de los aspectos que Baltodano analiza es que el reciente diálogo y acuerdos firmados entre el dictador Nicolás Maduro con la oposición de Venezuela, políticamente desfavorece a Ortega.

“Se ha visto al régimen de Nicolás Maduro como un régimen socio de Ortega. Un entendimiento entre Maduro y la oposición propiciaría un aislamiento de Daniel Ortega y eso tendría que ser aprovechado por los nicaragüenses”, dijo.

Sobre la persecución a los allegados a su círculo de poder, Mónica Baltodano afirmó que Ortega comenzará a buscar sombras entre sus leales que considere traidores.

“Una vez que han aplastado a la oposición, empiezan a ver a los enemigos internos y eso es propio de los regímenes autocráticos y policiacos como los que estamos viendo en Nicaragua, ellos van a empezar a ver sombras en cualquiera que no actúe exactamente como ellos quieren”, finalizó.