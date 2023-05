Analista considera que encargado de negocios nombrado por EEUU para Nicaragua tiene perfil de embajador

Guillermo Belt, analista político internacional, considera que es una buena estrategia de Estados Unidos nombrar un encargado de negocios

Luego de que en julio de 2022 Daniel Ortega retiró el plácet concedido a Hugo Rodríguez como embajador de Estados Unidos en Nicaragua, el Departamento de Estado decidió no nombrar un reemplazo y en una buena jugada solo envía a Kevin O’Reilly como encargado de negocios, lo cual el analista internacional Guillermo Belt lo ve como una estrategia, porque es un diplomático de alto perfil con posibilidades de ser embajador.

Para Belt nombrar un encargado de negocios es normal, pero resulta “curioso, porque la salida del embajador Kevin Sullivan se anuncia para el 19 de mayo, faltan pues poquito más de dos semanas, en ese tiempo me parece a mí que habría tiempo para por lo menos iniciar los trámites de acreditación de un nuevo embajador, así que puede haber una serie de lecturas de esta medida”.

Una de esas lecturas es que Estados Unidos quiera tener inmediatamente una persona con el rango de encargado de negocio y no pueda por algún motivo aplazar la salida del embajador Sullivan.

“La salida en sí del embajador la veo como normal, lleva 4 años en el cargo y es habitual que en un caso así se dé, pues los embajadores no están para quedarse toda la vida ni para quedarse en temporadas excesivamente mente larga. Él es funcionario de carrera, como lo es también el nuevo encargado de negocios, Kevin O’Reilly. Son funcionarios de carrera del Servicio Exterior de Estados”, resalta.

Belt asegura que el nuevo encargado de negocio es un hombre de vasta experiencia en la carrera diplomática, que ha estado en varias embajadas como segundo, no como embajador, pero aparte de eso ha estado en el Consejo Nacional de Seguridad, que depende directamente de la Casa Blanca.

“Ha tenido una función importante, también, si mal no recuerdo, fue encargado de los asuntos del Cono Sur, entonces es una persona con una trayectoria profesional muy interesante, eso a mí me dice dos cosas: que el gobierno de Estados Unidos quiere tener en Managua a un funcionario de gran experiencia diplomática y normalmente en estos casos hay dos caminos, o se nombra un embajador político que es un embajador con gran acceso a los poderes políticos en el país y concretamente a la Casa Blanca y eso se hace en algunas ocasiones, o se nombra a un embajador de carrera y en este caso se ha optado por un funcionario de carrera, pero no lo están proponiendo como embajador sino como encargado de negocios”, señala.

Después podrían proponerlo como embajador

Belt dice que no sabe si “después solicitarán su acreditación como embajador, no lo sé, no tengo una bola de cristal para decirle qué es lo que está pensando en el Departamento de Estado, pero algo muy claro es que han querido reemplazar al embajador Sullivan con un funcionario de carrera muy experimentado en la persona del señor O'Reilly”.

Dice que bien podrían proponer nombrar al encargado de negocios como embajador, pero habría que ver si el país receptor, en este caso Nicaragua, lo acepta.

“En mi opinión personal sería una manera inteligente de manejar el asunto, porque una vez que el encargado de negocios comienza a desempeñar sus funciones comienza a relacionarse, comienza a proyectar la imagen que él tiene instrucciones de proyectar ,con respecto a la relación con el país receptor todo eso puede facilitar un eventual presentación del candidato para embajador en el mismo destino o puede funcionar también en sentido contrario, todo depende de cómo el señor O'Reilly logre presentarse y presentar la posición de su país, de su gobierno, ante las autoridades del paí, en este caso antes La dictadura en Nicaragua, que ya sabemos que tiene reacciones muy poco ajustadas a la práctica diplomática”, insiste.

La estrategia de EEUU

No nombrar un embajador, luego del rechazo a Hugo Rodríguez, el señor Belt no lo considera como una batalla perdida para Estados Unidos, sino que está enviando un encargado de negocio y el mensaje es “usted no me ha aceptado el embajador que propuse, funcionario de carrera también, con muy distinguida trayectoria, no lo ha aceptado por la razón que sea, sabemos cuál es la razón que dio el régimen en Nicaragua, porque la dio en público y simplemente se molestó con unas declaraciones que hizo formalmente ese candidato a embajador en su audiencia ante el congreso previa a su confirmación”.

“Más bien lo que estamos viendo aquí es que el gobierno de Estados Unidos no se ha dado por vencido y está enviando un encargado de negocios, puesto que el embajador siempre ha quedado pendiente y estoy de acuerdo con usted, Lucía, que tiene todas las calificaciones necesarias para para ocupar el cargo como embajador, pero no lo han presentado como tal, entonces yo creo que en definitiva se mantiene la posición original, no están cediendo en absoluto, pero al mismo tiempo le toca al embajador Sullivan pasar a otro destino y la embajada no va a quedar simplemente en manos de un funcionario interino, queda en manos de un encargado de negocios de muy buen nivel”, aseguró Belt.

El analista considera que Sullivan vivió una época sumamente difícil, pues en este periodo ha habido una serie de declaraciones y acciones por parte de Estados Unidos, particularmente en el tema de sanciones que han molestado muchísimo al régimen nicaragüense, de manera que eso hace muy difícil la gestión del enviado diplomático y “en ese sentido pues el embajador Sullivan merece un aplauso, por haber podido llevar a cabo su misión durante 4 años evitando correr la suerte de algunos colegas suyos que ya sabemos cómo terminaron en Nicaragua”.

Finalmente, Belt dijo que no cree que sería acertado atribuir la salida de los 222 presos políticos como un éxito del embajador Sullivan, porque él considera que “esa fue una decisión que tomó el régimen en Nicaragua bajo una fuerte presión internacional y que consideró que podía aliviar esa presión poniendo en libertad o por lo menos excarcelando a los 222. El papel en este caso del embajador y del gobierno de Estados Unidos ha sido facilitar el medio de transporte y naturalmente autorizar el ingreso de esas personas en territorio estadounidense”.

Perfil de Kevin Michael O'Reilly

Fue Coordinador Nacional de la Cumbre de las Américas después de desempeñarse como Subsecretario de Estado Adjunto para Brasil y Asuntos del Cono Sur y Asuntos Andinos.

Se desempeñó como Jefe de Misión Adjunto en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Panamá, Panamá. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior de los Estados Unidos. Ha sido Director de la Oficina de Asuntos Mexicanos y Director Superior de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley en la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad, Irak.

Como Director de Asuntos Mexicanos, ayudó a desarrollar e implementar el Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos. Fue Director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Asuntos de América del Norte de 2009 a 2011. Mientras estuvo allí, ayudó a desarrollar la asociación más allá de la frontera entre EE. UU. y Canadá, un esfuerzo para mejorar la seguridad pública y la competitividad económica.

También fue director de Asuntos Latinoamericanos en la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional.

Ha servido en el extranjero en las embajadas de los Estados Unidos en la Ciudad de México, México; Santo Domingo, República Dominicana; Buenos Aires, Argentina; y Yakarta, Indonesia. Nació en Evanston, Illinois y tiene una Maestría en Artes de la Escuela Superior de Guerra Naval de EE. UU. y de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Recibió su Licenciatura en Historia y un Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad Loyola de Chicago.