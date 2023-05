Arturo McFields: A EEUU le preocupa su seguridad, por eso nombran a Kevin O’Reilly como encargado de Negocios en Nicaragua

El ex embajador ante la OEA considera que es una estrategia de Estados Unidos haber nombrado a un hombre que incluso estuvo en el Pentágono

Arturo McFields, periodista y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que la designación de Kevin O'Reilly como encargado de negocios de Estados Unidos en Managua significa que les interesa el tema de seguridad, pues él es un experto que incluso ha estado en el pentágono.

“El nombramiento de O'Reilly dice tres cosas claves y es que a Estados Unidos le preocupa la seguridad. Él viene de encargado de negocios pero el nivel que tiene es mucho más alto que el de un encargado de negocios, solo para que lo tengas claro estuvo en la Casa Blanca, en el Consejo Nacional de Seguridad, o sea cerca del presidente de Estados Unidos, no es cualquier persona. Luego en el Pentágono, en el área de defensa de Estados Unidos, trabajando en otra área en particular y luego en el departamento de seguridad interna de Estados Unidos y así, en donde ha estado el tema que ve es la seguridad. La seguridad de los Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos y las preocupaciones de Estados Unidos”, explicó McFields en entrevista con Lucía Pineda de 100% Noticias.

McFields también dijo que O'Reilly ha tenido el cargo de subsecretario que son cargos mayúsculos, por lo que vale la pena preguntarse por qué mandan a un hombre de este nivel a trabajar de responsable de negocios de la sede diplomática en Managua. Considera que es “porque les preocupa la seguridad en Nicaragua, las relaciones, las amistades peligrosas de Ortega con Rusia, China, Irán y Corea del Norte”.

“Fundamentalmente China es un tema de preocupación e Irán, así que tienen que mandar un hombre que cuando mira el mapa no lo vea como lo vemos vos y yo, sino como un hombre que sabe de seguridad y geopolítica y que mira a Rusia, China e Irán con otra óptica”, prosiguió.

Asimismo, considera que este es un mensaje que indica que a Estados Unidos le preocupa el pequeño dictador centroamericano.

“Dijeron, si nos hemos de quedar sin embajador, vamos a poner a alguien que tenga una gran capacidad, aunque no sea embajador de cargo que lo sea de carrera y de experiencia”, recalcó.

También señala que la dictadura decidió que EEUU no tenga embajador, pero ese país no le respondió con la misma medida, porque no “quiere perder la relación con Nicaragua porque a un dictador tenés que tenerlo más cerca no por él, sino por la gente”.

Aplaude a Kevin Sullivan

McFields también señaló que el embajador Kevin Sullivan cerró su misión con “broche de oro”, porque protagonizó el traslado de 222 personas que estaban en la cárcel hacia la libertad en Estados Unidos, aunque eso significó destierro, él lo aplaude.

“Sullivan hizo historia con esa operación que conlleva varios desafíos y sobre todo el trato humanitario que se le dio a esas 222 personas sin excepciones hasta llegar al hotel que ya se va a volver célebre en la memoria colectiva de los nicaragüenses”, señaló.

Asimismo, exaltó que “el secretario de Estado de Estados Unidos hizo un evento solo para analizar y celebrar esta operación diplomática sin precedentes, pues yo no recuerdo en años recientes que se haya dado una operación de ese nivel”.

McFields compartió que conoció tanto a Sullivan como a O’Reilly, quien organizó la cumbre de las Américas realizada el año pasado en Los Ángeles.