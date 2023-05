Medardo Mairena: movimiento campesino está reorganizándose en el exilio

Medardo Mairena participó en el programa Panorama Nicaragua y habló sobre el trabajo de unificación no solo del movimiento campesino, sino de la oposición en general

El líder campesino Medardo Mairena participó en el programa Panorama Nicaragua y aseguró que desde el exilio al que los ha forzado la dictadura se ha hecho un trabajo de reunificación de diferentes sectores para construir un proyecto que saque al país de la dictadura y también señala que el movimiento campesino se está reorganizando.

“Yo sí creo en el esfuerzo que hemos estado haciendo todo este tiempo de conseguir una unificación de los distintos sectores, es decir que el trabajo que estamos haciendo en esta temporada después de la excarcelación es reuniéndonos con distintos movimientos sociales acá en el exilio, con la intención de construir un proyecto que nos lleve a salir de la dictadura”, señala.

Asimismo, afirma que pretenden que ese proyecto los lleve a unirse en la acción, “para que pronto podamos alcanzar justicia, qur es lo que todos queremos nuestros hermanos que han ofrendado a vida por querer una Nicaragua libre y no secuestrada, sin la persecución a la iglesia católica, a los líderes religiosos por llevar el pan espiritual a cada uno de los feligreses pues algunos ha tenido que pagar cárcel, otros con destierros, como el caso de monseñor Rolando, padre Manuel que también sabemos todos los nicaragüenses que continúa preso, monseñor Álvarez que está en un lugar que yo conozco que es el famoso infiernillo, donde me tuvieron 11 meses en el 2018”.

Lea más: La Policía amenaza con arrestar a opositores que critican a Ortega en las redes sociales

En cuanto a si se han reunido con liderazgos de los que se habían separado dijo que “han estado en distintos estados, aquí mismo en Estados Unidos, también tuve la oportunidad de estar en Europa y en cada uno de esos lugares nos hemos encontrado con un campesino que ha estado activamente en la lucha desde antes del 2018, pero también con líderes que también son fundadores de ese movimiento y pues siempre nos hemos sentido en casa, siempre nos hemos sentido familia”.

La lucha del movimiento campesino

Al preguntarle sobre la fotografía junto a doña Francisca Ramírez señala que “efectivamente nos reunimos con ella como nos hemos reunido con muchos campesinos. Ella tuvo la oportunidad de venir a Washington que otros hubiesen querido haber venido, pero pues no ha tenido esa oportunidad, sin embargo, yo ahí donde he podido los he buscado para encontrarnos, una manera para reagruparnos y continuar nuestra lucha, verdad, que es por lo cual nosotros nos hemos organizado, nuestra lucha ha sido inclaudicable, no vamos a claudicar, hasta que podamos alcanzar la liberación de nuestro querido país”.

Él reconoció que aunque al inicio se organizaron con el único objetivo de ser defensores de derechos humanos, pero “la demandas de hoy en día ha trascendido, ha ido más allá. El movimiento ha venido evolucionando de alguna manera y hemos visto que no solamente son las demandas del movimiento campesino y por eso nosotros hemos estado en distintos espacios en busca de encontrar una salida firmemente, luchando al lado de las víctimas, al lado de ese pueblo humilde que clama justicia”.

“Creo que aquí la lucha, como decíamos desde antes, no solamente es por la liberación de los presos es una de las prioridades, pero también es el tema de justicia y que pronto podamos liberar a los más de 6 millones de nicaragüenses que continuamos secuestrados”, insistió.

Mairena reconoce que el exilio no es fácil y asegura que se han “reencontrado con muchísimos campesinos y otros que nos han contactado como Costa Rica otros en España en tinto países del mundo que lamentablemente han tenido que emigrar para poder salvar su vida y proteger también a su familia, es en una situación bien compleja, por ejemplo, con muchos campesinos que me he encontrado en este país, el hecho de no saber un idioma, el hecho no conocer las leyes, tenés que buscar cómo asesorarte, cómo conseguir un abogado para que te ayude a dar los pasos legales.