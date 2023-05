Abogados nicaragüenses anulados y sin títulos rechazan resolución de Poder Judicial

9:20 a.m.

Los abogados nicaragüenses destacaron que "Ortega nos mira a todos como enemigos, mi título me lo pueden quitar, lo que yo sé no" reaccionó Eliseo Núñez Morales

La excarcelada y desterrada política, Ana Margarita Vijil, respondió al régimen de Daniel Ortega por el despojo de su título de abogada, decisión que fue tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante una resolución emitida este jueves.

“Ayer me dormi con la noticia de que la Corte Suprema de Justicia había decidido cancelar mi título de abogada junto con el título de otras 24 personas, hoy me levante con la noticia de que el gobierno español había aprobado una solicitud de nacionalidad española, a una noticia difícil, una noticia esperanzadora”, expresó Ana Margarita Vijil en un video difundido a periodistas.

Ana Margarita Vijil, miembro de la organización política Unamos, forma parte de los 222 excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos el pasado nueve de febrero, fecha en que los diputados sandinistas en conjunto con los colaboracionistas del régimen, aprobaron una ley para despojarlos de la nacionalidad nicaragüense y además declararlos “traidores a la patria”.

“Estoy profundamente agradecida con el pueblo y con el gobierno español por este tremendo gesto de solidaridad, conmigo y con el resto de nicaragüenses, a ustedes decirles que yo siempre voy a ser nicaragüense y que siempre voy a trabajar por regresar a esa Nicaragua libre y linda, democrática y verde que nos merecemos”, señaló Vijil, quien pasó encarcelada en las celdas del Chipote por casi dos años.

La opositora también recordó a los más de 45 presos políticos que aún permanecen en las cárceles de Nicaragua, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez Lagos, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, quien condenado a 24 años y seis meses de prisión por la justicia sandinista después de ser acusado por traición a la patria y difusión de noticias falsas.

“Eso pronto va a acabar, pronto vamos a tener la Nicaragua libre que nos merecemos”, finalizó Ana Margarita Vijil.

Mónica López Baltodano reacciona

Por su parte, Mónica López Baltodano, hija de la exguerrillera Mónica Baltodano, quien es otra de las despojadas de su título, dijo que aunque traten de inahibilitarla para ejercer la profesión, el régimen no podrá desaparecer sus libros donde fiscaliza a la dictadura.

“Pueden intentar desaparecer los títulos que me dio la Corte Suprema de Justicia luego de haber culminado mi carrera como graduada summa cum laude de la Facultad de Derecho, pero, para su dolor, ya llegaron muy tarde, porque mis tres libros de 10 años de lucha jurídica junto a ambientalistas y el movimiento campesino anticanal no van a poder desaparecerlos en sus hogueras de la ignorancia”, escribió Mónica López Baltodano en sus redes sociales.

López Baltodano es autora de los libros: “Recurso por Inconstitucionalidad: 25 verdades sobre la concesión del canal interoceánico por Nicaragua”, publicado en el año (2013); “La entrega de un país: expediente jurídico de la concesión canalera”, del año (2017) y “

Ruta Mafiosa: ¿quién controla la concesión canalera en Nicaragua?”, publicado este año y que además desató la ira de Ortega contra su familia.

Los primeros en reaccionar

La noche de este jueves, minutos después que la CSJ hiciera pública la resolución, los primeros en reaccionar fueron Eliseo Núñez, Róger Reyes y María Oviedo, esta última, defensora de derechos humanos y excarcelada política desterrada a Estados Unidos.

“Lo interesante es que mientras muchos discuten sobre si somos de izquierda o derecha, Ortega nos mira a todos como enemigos, mi título me lo pueden quitar, lo que yo se no”, dijo el exdiputado Eliseo Núñez, despojado este jueves de su título de abogado.

Por su parte, Róger Reyes, excarcelado y desterrado político de la dictadura, escribió en su cuenta de Twitter que la medida de la Corte Suprema “está lejos de la realidad”.

“Hoy 11 de Mayo mediante una Resolución dictada por la Corte Suprema de "Justicia" cancelaron mi profesión y título de Abogado y Notario Publico, junto a 14 colegas más, un acto más, lejos de toda realidad Jurídica”, señaló Roger Reyes.

Otra de las abogadas que salió en defensa de su profesión es María Oviedo, defensora de derechos humanos, quien dijo en sus redes sociales que seguirá siendo abogada hasta el fin de sus días.

“Nos han quitado todo. A Dios le pido que el odio no me alcance, no seré igual que los que hoy quieren destruirme. Abogada y Nicaragüense seré hasta el último día de mi vida. Pierden su tiempo”, escribió la doctora María Oviedo.