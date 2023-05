CSJ anula títulos a 25 abogados declarados apátridas y traidores a la patria

La Corte Suprema de Justicia “ordena” a los abogados que en un periodo de 24 horas entreguen los títulos y los sellos asignados para el desempeño de sus funciones

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió este jueves una resolución en la cual despoja del derecho de ejercer su profesión y además despoja de sus títulos a 25 abogados nicaragüenses, que el pasado 15 de febrero junto a otras 79 personas fueron declarados “apátridas” y “traidores a la patria” por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega.

Los abogados inhabilitados son: Uriel de Jesús Pineda Quinteros, Sergio Ramírez Mercado, Rafael Enrique Solís Cerda, Mónica Augusta López Baltodano, Héctor Ernesto Mairena, Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga, Eliseo Fabio Núñez Morales, Manuel Jacinto Diaz Morales Álvaro Leiva Sánchez, y Vilma Núñez Ruiz de Escorcia, quienes forman parte del grupo de los 94 ciudadanos declarados apátridas.

También anulan título de: Marlon Sáenz, (El Chino Enoc), Noel Vidaurre, José Pallais, Edgar Parrales, Roberto Larios, José Talavera Arauz, Hugo Rodriguez Flores, Ana Margarita Vijil, Osman Aguilar García, Moisés Astorga, María Oviedo, Manuel Sobalvarro, Róger Reyes, Hader González, María José Camacho, del grupo de los 222 excarcelados desterrados

“El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial es competente para organizar y dirigir el procedimiento de incorporación y otorgamiento de los títulos de abogados y notarios públicos, así como, autorizar y suspender el ejercicio de la profesión”, se lee en la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

“De conformidad con el ordenamiento jurídico nicaragüense y normativas que rigen la profesión de abogado y notario público, estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”, agrega el documento.

En la resolución del 15 de febrero -días después que los diputados despojaron de la nacionalidad a 222 excacelados políticos-, la Corte Suprema de Justicia ordena el “decomiso a favor del Estado de Nicaragua” de las propiedades y pertenencias que pudieran estar registradas a nombre de los desterrados políticos.

Abogados reaccionan

Abogados despojados de sus títulos por la Corte Suprema de Justicia, dominada por magistrados sandinistas, reaccionaron a la resolución, afirmando que aunque el régimen los despojó de sus títulos, los conocimientos adquiridos en las aulas de clases no se los podrán arrebatar.

“Lo interesante es que mientras muchos discuten sobre si somos de izquierda o derecha, Ortega nos mira a todos como enemigos, mi título me lo pueden quitar, lo que yo se no”, dijo el exdiputado Eliseo Núñez, despojado este jueves de su título de abogado.

Por su parte, Róger Reyes, excarcelado y desterrado político de la dictadura, escribió en su cuenta de Twitter que la medida de la Corte Suprema “está lejos de la realidad”.

“Hoy 11 de Mayo mediante una Resolución dictada por la Corte Suprema de "Justicia" cancelaron mi profesión y título de Abogado y Notario Publico, junto a 14 colegas más, un acto más, lejos de toda realidad Jurídica”, señaló Roger Reyes.

Otra de las abogadas que salió en defensa de su profesión es María Oviedo, defensora de derechos humanos, quien dijo en sus redes sociales que seguirá siendo abogada hasta el fin de sus días.

“Nos han quitado todo. A Dios le pido que el odio no me alcance, no seré igual que los que hoy quieren destruirme. Abogada y Nicaragüense seré hasta el último día de mi vida. Pierden su tiempo”, escribió la doctora María Oviedo.