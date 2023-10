Aunque la dictadura de Nicaragua trata de asfixiar económicamente a la iglesia católica, la palabra de Dios va a persistir, expresaron a 100% Noticias varios opositores nicaragüenses que desde el exilio rechazaron este nuevo ataque contra la iglesia por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Quieren callar a la iglesia, cerrar y acabar con cualquier defensor de derechos humanos, los sacerdotes son defensores de derechos humanos y terminar con todo lo que pueda traer un posible liderazgo, que es a lo que temen. Ser líder es un delito, cada sacerdote tiene sus seguidores, pero no lo van a lograr”, señaló Yonarqui Martínez, a quien recientemente la dictadura le suspendió su título como abogada.

Ella considera que “podrán detener sacerdotes y cerrar iglesias, pero la palabra va a persistir”. Reconoce que es un ataque directo a la libertad de culto, porque quieren callar voces de los sacerdotes, porque la iglesia es la única que ha persistido.

“Esto que está ocurriendo pone en mal al Estado que está accionando contra una iglesia que ha estado a la par de las víctimas y que ha denunciado. Recordemos que monseñor Báez, el padre Edwin fueron muy críticos y fueron obligados al exilio”, acotó.

No obstante, dijo que ahora la existencia depende de la feligresía, del apoyo y la oración de todos, no solo de la iglesia católica.

En cuanto a un cierre definitivo de las parroquias dijo que “este caso que acaba de ocurrir no estaba lejos de acontecer, recordemos que han estado encarcelando más sacerdotes, otros que ahora están siendo amenazados y están en el exilio. Esto no es tan solo el cierre de una cuenta, pues trae consecuencias a callar la voz, porque si se cierran las iglesias si ya no hay atención de parte de los sacerdotes, obviamente quién va a administrar la palabra a las personas”.

Martha Patricia Molina, abogada que ha documentado más de 530 ataques a la iglesia católica, aseguró que la dictadura está asfixiando a la iglesia y espera que el régimen “revierta esa actitud arbitraria, ilegal y temeraria”.

Asimismo, llamó a los laicos católicos a “intensificar nuestras oraciones, cooperar económicamente para que puedan cumplir sus obligaciones financieras y administrativas, ante el congelamiento de las cuentas bancarias”.

Según Molina, el régimen quiere que haya insolvencia y considera válido el llamado a que la feligresía no abandone a la iglesia católica que está siendo reprimida, perseguida, encarcelada y asfixiada.

Segunda vez que sandinistas persiguen a la iglesia

Yubrán Suazo dijo que los creyentes no deben perder de vista que la existencia de la iglesia no es por mandato del hombre, “sino por voluntad divina, según lo dice Mateo 16:18 y basado en esto creo que la iglesia católica ha prevalecido con la verdad, con la justicia, al lado de las víctimas a lo largo de la historia de la humanidad”.

En cuanto al congelamiento de cuentas dijo que “la iglesia va a saber afrontarlo, porque los nicaragüenses estamos conscientes que la iglesia no son únicamente los templos y tampoco son los sacerdotes, tampoco son sólo las religiosas. La iglesia la conformamos todos los laicos, todos los bautizados y a pesar de esta difícil y compleja situación no podemos perder la esperanza porque la riqueza de la iglesia está en nosotros, en dar ese testimonio de amor, de perdón, pero sobre todo de denunciar los atropellos y violaciones a los derechos humanos que transgreden la dignidad humana”.

Suazo recordó que no es la primera vez que un régimen sandinista persigue a la iglesia “ya esto se había vivido en los 80 y vimos a una dictadura del momento salir y la iglesia prevaleció y estuvo, hoy nuevamente la iglesia se enfrenta a los mismos perseguidores y esos mismos perseguidores van a salir y la iglesia va a estar ahí para observar, para perdonar y para recibir como madre y maestra que es”, insistió el opositor desterrado.

Pide aplicación de Ley Nica Act

Finalmente, doña Aída Carrión, del Tranque de Miami, solicitó que “todos al unísono pidamos la aplicación de la de la Ley Nica Act HR 1918 a nuestro congresista para que haya un cese de la represión de los sandinistas que están haciendo contra el pueblo de Nicaragua”.

Ella afirma que es de suma importancia que los nicaragüenses americanos se unan a una sola voz pidiendo la aplicación, porque solo así van a socavar todo el cerco de poder que rodea al régimen de Nicaragua.

“Exigimos también la liberación de nuestro monseñor Rolando Álvarez, para que sea liberado con todos los sacerdotes, es imposibles que nosotros estemos impávidos viendo pasar todos los atropellos y las violaciones a los derechos humanos de nuestra Iglesia Católica y también de todos los presos políticos que se encuentran en las mazmorras y no actuemos beligerantes”, indicó.

Finalmente, pidió que el pueblo ore en estos momentos de oscuridad y que entren a las redes sociales y apoyen las iniciativas que ellos están impulsando para llamar la atención de congresistas que puedan poner en marcha la Nica Act.

Cierre de cuentas es un acto de extrema agresión

El excarcelado político Félix Maradiaga, Presidente de Fundación Libertad, dijo que el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia Católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la iglesia.

“Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica. Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen”, dijo Maradiaga.

Además, reiteró su solidaridad con la iglesia en Nicaragua y el compromiso de acompañarle siempre su defensa, hasta que se recuperen total e inequívocamente, todas las libertades religiosas, cívicas y políticas en Nicaragua.

AUN condena encarcelamiento de sacerdote

La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) escribió un comunicado en el que denuncian “las atrocidades de la dictadura Ortega Murillo contra nuestra Iglesia Católica, incluyendo el secuestro del sacerdote Jaime Montesinos y el encarcelamiento de tres líderes eclesiásticos”.

Consideran que tanto los encarcelamientos como las expropiaciones son parte de una política de represión sistemática del régimen para silenciar las voces críticas y debilitar instituciones independientes, así como para restringir la libertad de culto. Finalmente demandaron justicia, paz y libertad para Nicaragua.