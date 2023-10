Ileana Ros-Lehtinen advierte del peligro de la presencia de Rusia en Nicaragua

La ex congresista Ileana Ros-Lehtinen asegura que la presencia de Rusia en Nicaragua y la de China en Cuba son un peligro para Estados Unidos

La ex congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen dijo que Nicaragua, Cuba y Venezuela son víctimas de un cáncer llamado comunismo, advirtió sobre el peligro que representa la presencia de Rusia en contubernio con el régimen de Daniel Ortega y está segura de que la oposición nicaragüense logrará unirse.

“Me duele mucho ver lo que está pasando no solamente en Cuba, sino también lo que está ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua, en todas partes del mundo, donde el pueblo no tiene libertad y las cosas más básicas fundamentales de ser libre”, dijo a la periodista Tiffany Roberts.

Asimismo, insistió: “Yo sé que tú como nicaragüense te duele mucho a ti ver tu país y tus amigos y familia pasando por esta esta pesadilla tan terrible, porque Cuba, Venezuela, Nicaragua tenemos el mismo cáncer que es el comunismo, no importa la palabra que uno usa, son lugares donde no hay derechos solamente para la dictadura”.

Ros señaló que no está de acuerdo con que el Papa Francisco se reúna con Miguel Díaz Canel, porque “le da legitimidad a esos dictadores que no son líderes legítimamente electos, son dictadores que le quitan todos los derechos a su población y cuando uno ve lo que están haciendo con la religión y lo que quieren practicar su religión en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba es un abuso contra la población”.

Al consultarle qué lectura le da a lo que está haciendo Lula y los intentos de la delegación de Brasil por suavizar el trato a la dictadura de Ortega dijo: “No escuchan al pueblo …quieren suavizar cualquier medida que una organización como la OEA quiera tomar contra estos regímenes. Es bien triste y tenemos no solamente Lula en Brasil, tenemos a Petro en Colombia, tenemos al presidente de México, todos lo que quieren es ayudar a los dictadores y no hay lugar al pueblo. Así que es lamentable que quieran suavizar el lenguaje de esta resolución y no tomar acciones contra estos regímenes”.

Violaciones constitucionales en Nicaragua

También dijo que en Nicaragua se ve el impacto de los dictadores, “de Ortega con su Vice que es su señora” y habló del récord de nicaragüenses que están huyendo, con 166,000 personas de Nicaragua tratando de entrar a los Estados Unidos el año pasado.

“También el régimen de Ortega ha cambiado la Constitución y le han quitado a la nacionalidad como nicaragüense a más de 300 personas, que incluyen 222 presos políticos que fueron expulsados de Nicaragua y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que el régimen de Ortega Murillo sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad”, aseveró Ros.

Ella también afirma que los disidentes que eran oponentes y que ahora se encuentran en los Estados Unidos, incluyendo los 222 que fueron expulsados de Nicaragua, son una voz muy poderosa y considera que tienen que llegar a Washington a hacer cabildeo, porque asegura que hay muchos congresistas que impulsan proyectos de ley para darle apoyo al pueblo de Nicaragua.

“Ahora estamos conmemorando un aniversario bien triste, 5 años desde la violencia terrible donde más de 350 personas fueron asesinadas por el régimen de Ortega por ejercer su derecho protestar. Así que se imaginan si esos disidentes que ahora están en los Estados Unidos pudieran venir a Washington a hacer cabildeo, hay proyectos que estos tremendos congresistas y senadores han presentado que se pueden pasar igual que el proyecto mío Nica Act y pueden ser una voz tremenda”, prosiguió.

Peligra seguridad de EEUU

Dijo que los nicaragüenses ya tienen una base de apoyo, pero se necesitan más voces que se incorporen a esta lucha, “porque podemos pasar proyectos de leyes bien importantes para ayudar más a los pueblos oprimidos y castigar a esos regímenes terribles”.

La ex congresista considera que las sanciones han tenido impacto y dijo que las sanciones multilaterales son más efectivas que solamente las de Estados Unidos contra estos regímenes opresivos, pero cualquier medida en contra de estas personas es importante.

“Estoy hablando de sanciones financieras, por ejemplo, estas personas no pueden abrir cuentas bancarias y financieras aquí en los Estados Unidos, no pueden entrar en los Estados Unidos fácilmente, solamente para reuniones de Naciones Unidas, etcétera. Así que hay sanciones que de verdad han tenido un impacto duro porque lo que queremos es no castigar a la población, sino castigar a los líderes de estos regímenes que quieren quitarle derechos a la población”, aclaró.

Volviendo al caso del presidente Lula, de Brasil, dijo que él nunca ha sido una persona que ha estado con el pueblo nicaragüense, ni con el pueblo cubano ni con el pueblo venezolano, “siempre ha estado con los dictadores de esos países”.

Asimismo, dijo que preocupa la seguridad de Estados Unidos, porque Rusia ahora está operando libremente en Nicaragua, haciendo ejercicios militares y teniendo un equipaje de espionaje donde no solamente quieren controlar a Nicaragua sino también vigilar a Estados Unidos.

“Rusia lo está ayudando económicamente grandemente a ese régimen de Ortega, en Cuba lo que tenemos es China y China está haciendo una fortaleza tremenda de espionaje en contra de los disidentes cubanos y también en contra de los Estados Unidos, así que Cuba tiene esta presión, esa operación de espionaje de China y Rusia quienes son los dueños de Nicaragua”, acusó.

Así que considera que Estados Unidos no se preocupa solamente por el bienestar “del pueblo nicaragüense y del pueblo cubano, del pueblo venezolano, sino porque impacta la seguridad Nacional de este bello país y estos regímenes cuando están aliados a Irán, Rusia, a China eso es terrible para los Estados Unidos”.

Finalmente, dijo que los nicaragüenses saben mejor que nadie lo que tienen que hacer para enfrentar a la dictadura y que está “optimista de que los nicaragüenses se van a organizar, van a tener una agenda, van a estar en Washington al igual que van a estar en la ciudad capital de la Florida para obtener leyes, para ayudar a su pueblo y a sus vecinos y a sus familiares que todavía están en Nicaragua”.