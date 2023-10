Daniel Ortega reta a EEUU a que lo acuse ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya

El dictador Daniel Ortega retó a Estados Unidos a que acuse a su administración en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero además señaló que ellos también irían al organismo a pedir una indemnización por los supuestos daños que ha ocasionado desde los tiempos de William Walker hasta la fecha.

El dictador dijo que Estados Unidos lanza “miles de acusaciones” en su contra y que sacan declaraciones “en organismos que ellos dominan, declaraciones donde nos difaman, nos calumnian”, en referencia a la reciente declaración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los países miembros demandaron el cese de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, así como la liberación de todos los presos políticos incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel.

“Yo los reto a que nos vayamos a la Corte, que ellos allí nos acusen allá en la Corte de La Haya para que justifiquen ellos porque están haciendo bloqueos, agresiones contra Nicaragua y nosotros iríamos a la Corte a acusar a los Estados Unidos para que reparen en lo que se pueda el daño que le han hecho a Nicaragua desde (William) Walker hasta estos tiempos en que sancionan, amenazan, promueven golpes de Estado como el que promovieron aquí en abril del 2018”, dijo el dictador en un acto transmitido en la televisión nacional.

Ortega lanzó el reto este martes cuando se cumplen 37 años que la Corte Internacional de la Justicia de La Haya falló a favor de Nicaragua y mandó a Estados Unidos a indemnizar con la suma de 12 mil millones de dólares.

“Cumplan, cumplan y entonces se podrá empezar a creer en que Estados Unidos va a rectificar y van a comenzar a respetar a los organismos internacionales, porque hasta el momento los han ocupado para agredir, difamar, invadir y bloquear a los pueblos” dijo Ortega durante el acto donde condecoró al doctor Carlos Argüello con la orden Augusto C. Sandino por su trabajo como representante de Nicaragua ante la CIJ de La Haya.

Estados Unidos y varios países de la comunidad internacional han impuesto sanciones individuales al círculo más cercano del dictador por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

ONU no es democrática

Señaló que Estados Unidos cree solo en la fuerza de las pistolas, de los cañones y de las bombas atómicas, pero no en el derecho. Indicó que seguirán exigiendo a Estados Unidos que cumpla con la sentencia de La Haya y que “llegará el día que tendrán que indemnizar a Nicaragua”.

También dijo que la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es una “carta de intenciones” y que Nicaragua permanece en la organización porque “es un punto de contacto por lo menos para intercambiar, unir fuerzas, para intercambiar, para enfrentar la agresión imperialista hasta donde se pueda”.

“Porque allí en Naciones Unidas no existe un sistema democrático”, criticó Ortega quien dijo que la mejor prueba era que Estados Unidos no levanta el bloqueo contra Cuba a pesar de las votaciones en contra en la ONU. “Naciones Unidas no es más que un papel que está allí, que no se respeta que no se cumple”.

Pero el mismo Ortega entregó este martes una carta al secretario del organismo António Guterres, donde reclamó a Estados Unidos por medio de la ONU, el pago de la indemnización superior a los 12.000 millones de dólares por los daños causados al financiar la guerra interna en la década de 1980.

Ortega afirma que EEUU es un Estado terrorista

El dictador acusó a Estados Unidos de ser un Estado terrorista, el cual ha lanzado agresiones, invasiones, ha “sembrado muertes en todo el mundo». Manifestó que el estado yanki es la expresión más desarrollada del imperialismo de la tierra.

“No ha habido potencia a lo largo de la historia más criminal que la potencia norteamericana. Y sabemos que no es el pueblo norteamericano, son los intereses que prevalecen ahí», remarcó.

También acusó sin ofrecer pruebas que altos funcionarios de Estados Unidos están involucrados en el negocio del tráfico de drogas, “porque de lo contrario cómo nos vamos a explicar que entra la droga a Estados Unidos sino es con la complicidad”.

Dijo que durante la guerra en Vietnam miembros del Ejército de Estados Unidos “ocuparon los aviones de combate y de transporte cuando tenían que hacer desplazamiento de Vietnam a Estados Unidos, venían con los aviones cargados de drogas”.

“El Ejército norteamericano siendo portador, distribuidor y haciendo negocio con la droga”, señaló Ortega.