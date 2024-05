Régimen de Nicaragua felicita al nuevo presidente de Vietnam, To Lam

Equipo de Periodistas

Mayo 18, 2024 05:27 PM

El Gobierno de Nicaragua felicitó este sábado al nuevo presidente de Vietnam, To Lam, que fue nominado por el Partido Comunista vietnamita para convertirse en el nuevo mandatario de ese país tras la dimisión de su predecesor, quien fue acusado de irregularidades.



"Saludamos su elección como presidente de la República Socialista de Vietnam, de su heroico pueblo y Gobierno, y deseamos a usted lo mejor en este nuevo periodo de desarrollo y cumplimiento de sus previsiones y metas", dijo el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, en una carta dirigida a To Lam.



Ortega, que suscribió la carta junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, saludó además al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, a todos sus miembros y militantes, por la nominación de To Lam.



"Y en este año de nuestro 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista nos hermanamos y acercamos más y más, en unión por la paz y el bienestar, por los derechos soberanos de nuestros pueblos", agregó.

El Comité Central del Partido Comunista acordó la nominación del "camarada To Lam" para ser elegido presidente, según informó este sábado la Agencia de Noticias de Vietnam, durante la celebración del noveno pleno, que concluyó después de tres días de reuniones.



Lam, de 66 años, ha sido ministro de Seguridad Pública desde 2016.



Vo Van Thuong presentó su dimisión el pasado 20 de marzo tras haber sido acusado de irregularidades no especificadas, un año después de asumir el cargo.



Thuong fue nombrado presidente en marzo de 2023, a sus 52 años, convirtiéndose en el político más joven en ocupar el cargo, en sustitución de Nguyen Xuan Phuc, quien dimitió un mes antes por prácticas corruptas ocurridas bajo su mando.



El político, de 53 años, era considerado como un hombre cercano al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, de 79 años y el hombre con más poder en el país.



Su antecesor, Nguyen Xuan Phuc, dimitió en enero del año pasado por la implicación de sus antiguos subordinados en escándalos de corrupción.



En los últimos años, el secretario general del Partido Comunista vietnamita ha impulsado una campaña anticorrupción sin precedentes que se ha llevado por delante a altos cargos políticos y empresariales que en otras épocas hubieran parecido intocables.



Aunque la presidencia del país es un cargo con menos poder que el de secretario general del Partido Comunista o el primer ministro, Thuong estuvo situado en primera línea de cara a una posible sucesión de Trong al frente del partido en el Congreso previsto para 2026.