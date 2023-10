07:00 AM

En el espacio Panorama Nicaragua, José Antonio Peraza y Félix Maradiaga revelaron los puntos fuertes de Monteverde y al igual que Suyén Barahona coinciden en que es un espacio plural en el que líderes de diversos sectores buscan unir fuerzas para derrocar a la dictadura de manera no violenta.

José Antonio Peraza asegura que Monteverde no pretende obviar que existen otras plataformas y que hay otros esfuerzos para buscar la unidad y para unir a todos los nicaragüenses, por lo tanto no desconocen ni quieren rivalizar con ellos, “por el contrario queremos trabajar Unidos con todo aquel que quiera hacerlo con nosotros, somos una, no sé si llamar la plataforma, somos un grupo de personas, hay exiliados, presos políticos, personas que han tenido una participación activa políticamente antes del 18 de abril y después del 18 de abril”-

Peraza considera que se trata de un abanico bastante amplio y es así como se constituyó. A él lo invitaron a participar cuando fue liberado, aunque estando preso ya sabía de Monteverde y le pareció “que se adapta a lo que yo quiero para Nicaragua y me integré a Monteverde, por lo tanto, nosotros lo que le ofrecemos al pueblo de Nicaragua es trabajar por sus libertades, por la liberación de los presos políticos, para la restitución de las libertades, para tener un plan de transición hacia la democracia y un plan de lucha contra la dictadura”.

También buscan unas narrativa común que les permitan tener incidencia internacional, fortalecer a las organizaciones y un acercamiento con todos los espacios, con todas las plataformas que quieran luchar de la mano poniéndose de acuerdo para luchar contra la dictadura.

Compromiso con la no violencia

Félix Maradiaga señaló que es loable que Monteverde haya surgido en medio de toda la represión aun cuando los precandidatos presidenciales estaban encarcelados y cuando salieron los invitaron a unirse.

Dijo que en la fase previa se concluyó que “el alma y la vida de la acción política la tienen organizaciones individuales siempre y cuando haya la mayor concordia posible, la mayor búsqueda de unidad en acción. No hay una contradicción entre el paso que llevamos las organizaciones y este espacio de diálogo integral de la oposición que es un proceso plural que tiene como propósito fundamental fortalecer la unidad, pero la unidad de las acciones”.

Maradiaga dice que hay dos aspectos importantes y el primero es la participación de manera más acelerada a personas y sectores que tienen que tener más representación, eso es una forma de inclusión y la segunda es tender puentes a grupos organizados que no son parte de este proceso, pero que deberían serlo en el marco de un entendimiento.

Maradiaga insistió en que están comprometidos con la no violencia y que están conscientes de que algunos grupos creen que las vías diplomáticas no son la solución, por lo que eso podría dificultar que se adhieran a Monteverde.

También dijo que buscan crear un espacio seguro y de confianza para poder hablar sin temor a las filtraciones que la dictadura va a utilizar. Además de eso, otra debilidad que reconoce es que se quisieron formar espacios hegemónicos, es decir, “decían esta es la plataforma de posición y yo creo que el hecho de que en la asamblea de participantes de forma unánime reconoce que no tenemos exclusividad de la oposición, que es un espacio seguro para poder conversar nuestras diferencias y acordar unidad en acción, pero sin querer suplantar otro esfuerzo importante es un gran avance”.

Por otro lado, el ex precandidato dijo que la ruta es la acción y que no hay un plan original de trabajo alrededor de un proyecto electoral, pero “sí creemos que hay que hacer lo siguiente en primer lugar enfocar todos los esfuerzos en la libertad de los presos políticos, los esfuerzos mayores en tener un rostro unificado, coherente, armonioso de cara a la comunidad internacional, para elevar la presión diplomática al régimen y cortarle los canales de financiamiento a la dictadura”.

También dijo que no creen que la totalidad de la oposición está exiliada y asegura que es importante aceptar que “no podemos consolidar en Nicaragua una oposición creíble, una oposición robusta desde un espectro ideológico único, porque Nicaragua es mucho más compleja que la izquierda y la derecha”.

Suyén Barahona y los presos políticos

La ex presa política Suyén Barahona dijo que esta semana participó de un encuentro presencial convocado en el marco de Monteverde, en el que “pudimos escucharnos, contribuir, también abrazarnos como seres humanos que hemos experimentado juntos y juntas la crueldad de la dictadura”.

Lo definió como un encuentro entre personas bien diversas, pero que comparten un propósito que es consolidar un proceso de unidad y acción política que permita salir de la dictadura por la vía cívica y también demanda de la libertad de las 65 personas presos y presas políticos.

Señala que es una acción política que busca salir de la dictadura y con justicia, también manifiesta que coinciden en la necesidad de actuar de manera coordinada en demanda de la libertad de esas 65 personas presas políticas, la de monseñor Álvarez, todos ellos están en condiciones de torturas como las que hemos sufrido nosotros de la dictadura”.

Coinciden en buscar el debilitamiento de la dictadura, “económicamente, políticamente evidenciar en todo el mundo como lo que es, una dictadura brutal que continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad”.

También dice que tienen en común “fortalecer la comunicación y la organización en conjunto y en tejer puentes con otros espacios y otros procesos que reconocemos que no somos el único proceso”.