Las 5 cosas curiosas y penosas que dejó la celebración sandinista del 19 de julio

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde hace algunas semanas está celebrando el 44 aniversario de la revolución popular sandinista y sus festejos han sido singulares, por ello les presentamos un recuento de cinco cosas que resultan particularmente llamativas, además del hecho de que compararon a Rosario Murillo con Barbie.

1-Pusieron pañoleta rojinegra a una bebé que nació a primera hora del 19 y la llaman Daniela

A primera hora del 19 de julio nació una niña en el Centro de Salud Lucrecia Lindo, de San Ramón, Matagalpa, y fue llamada Daniela, en homenaje a Daniel Ortega y en saludo al 44 aniversario de la revolución sandinista.

Además, de ponerle ese nombre, cuya madre supuestamente eligió, a la niña le pusieron una pañoleta rojinegra en la cabeza mientras una doctora la sostenía en sus brazos.

2-Vulgarizan el Teatro Nacional Rubén Darío

La noche del 18 de julio celebraron un concierto con música revolucionaria en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, considerado el templo de la cultura nicaragüense, donde la gente se comportó como si estuviera en un estadio.

Lea más. “Yo le digo al presidente Petro que no hay más camino que acatar, fallo de la Corte”, dice Daniel Ortega

En las transmisiones se vio cómo algunas personas colocaban los pies sobre los asientos del teatro, bailaban, gritaban, aplaudían y hasta silbaban.

3-Invitados cansados en acto kilométrico

Rosario Murillo había adelantado que la celebración sería un concierto, pero seguramente los invitados jamás imaginaron que vendrían a sentarse más de cuatro horas a escuchar canciones que la mayoría no comprendía, pues no hablan español.

Además de que no contó con la participación de mandatarios, este 44/19 de los sandinistas se caracterizó por la presencia de representantes de estados separatistas como Abjasia, con el que también firmaron convenios, así como de visitantes de África.

Varios de los invitados usaban traductores para comprender los discursos, pero suponemos que la letra de las canciones las escuchaban en español.

Después de las cuatro horas de música que les “recetaron”, a la hora del denso discurso de Ortega algunos lucían descontentos, apoyaban sus cabezas sobre sus manos con el brazo flexionado, otros tenían la mirada agachada y otros tantos, fieles a su rol diplomático, parecían muy atentos a la traducción.

4-Invirtieron en producir un disco del 44/19, pero siguen celebrando con canciones de los Mejía Godoy

Rosario Murillo anunció con mucho entusiasmo que habían producido el disco del 44/19: Siempre Más Allá, en el cual recogen 12 nuevos temas.

Hubo una velada de lanzamiento que fue muy publicitada por los medios oficialistas, sin embargo, en el concierto del acto del 19 de julio la celebración se dio con los clásicos temas revolucionarios de los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, así como los de Mercedes Soza y otros “de cajón”.

5-Una plaza más pequeña

Como previendo que era más que obvio que la plaza de la Dignidad es un espacio pequeño, Daniel Ortega en su discurso hizo la salvedad de que desde la pandemia del Covid-19 no han hecho la celebración masiva de antaño, aunque muchos analistas consideran que en realidad saben que ya no tienen la misma base de simpatizantes y no llenarían la Plaza la Fe.

Este 2023 hicieron el acto en la pequeña plaza de la Dignidad, ubicada en las afueras del antiguo estadio nacional de béisbol e inaugurada en mayo del presente año.

El espacio dista por mucho de la superficie de la plaza La Fe y a diferencia de antes, ahora en la celebración solo participan personas escogidas que abarrotaron el pequeño espacio.