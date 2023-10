Trasladan a la "Esperanza" a las 3 jóvenes detenidas y liberan a novio de Mayela Campos

10:00 AM

El régimen de Daniel Ortega ordenó trasladar al Sistema Penitenciario Integral de Mujeres conocido como “Esperanza” a las tres jóvenes universitarias Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Mayela Campos, quienes fueron detenidas arbitrariamente por la policía sandinista.

El pasado sábado 19 de agosto, la policía detuvo en su casa a la dirigente estudiantil Adela Espinoza, egresada de la carrera de Comunicación Social de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), indicó el Movimiento Defensa Estudiantil UCA en su cuenta de la red social Twitter.

El mismo día, agentes policiales capturaron a la joven Gabriela Morales, Trabajadora Social egresada de la Universidad Juan Pablo.

Dos días después la policía detuvo a la joven universitaria Mayela Campos, estudiante activa de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Ingeniería (UNI). Tatiana Campos, hermana de la joven, dijo a 100%Noticias que 5 patrullas de la policía y al menos 15 oficiales llegaron a la vivienda donde residía su hermana para detenerla.

“La llamé pero no me contestaba hasta que hablé con la suegra y ella que me dijo que la habían llevado alrededor de 15 hombres, llegaron cinco patrullas, le hicieron un desastre en la casa, dijeron que buscaban pruebas de que ella tenía algo que estaba escondiendo que necesitaban que hablara”, señaló Tatiana Campos.

Durante el allanamiento la policía también detuvo a Joseph David Miranda Rodríguez, novio de Mayela Campos, quien fue liberado, luego de 48 horas en la estación III en Managua.

100%Noticias conoció que una patrulla de la policía lo fue a dejar a su vivienda. Sin embargo, le prohibieron salir del país.

La detención de las tres jóvenes ocurre en el marco del cierre de la universidad jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega publicó el viernes pasado en el Diario Oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio de Gobernación en el que se aprueba la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, otorgada el 13 de agosto de 1960.

La Justicia de Nicaragua ordenó esta semana traspasar los bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias de la UCA, al Estado de Nicaragua, luego de ser acusada por el Ministerio Público (Fiscalía) de ser un "centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales".

La UCA confirmó el miércoles el oficio y rechazó los "señalamientos infundados" de las autoridades.