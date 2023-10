“Con la paz no se juega”, dijo Rosario Murillo, quien tildó de “chupasangre”a opositores

Rosario Murillo señaló este martes que este mes de septiembre de fechas conmemorativas, siguen la “lucha contra la mentira, la difamación y las calumnias”. Además dejó claro que se identifican con cada palabra del discurso del General Julio César Avilés que llamó mercenarios de la comunicación y mentirosos a los periodistas que no se han doblegado al poder.

“Tenemos una lucha por la verdad verdadera, por la justicia, por el sentido de reparación de todos los daños que han causado en nuestra Nicaragua, una lucha grande por la justicia, por la paz y sobre todo una lucha en todo tiempo contra la mentira, la perversión, la difamación, las calumnias y una lucha, una historia de tanta memoria nacional cotidiana de reparación y no repetición, son estos días de Patria y Libertad”, dijo Murillo.

Lea más: Jefe del Ejército de Nicaragua ataca a periodistas por revelar complicidad y enriquecimiento con Daniel Ortega dicen reporteros

Ella insistió en que se sienten identificados con cada palabra de las autoridades “de nuestro Ejército, del jefe de nuestro Ejército, porque hemos vivido todos juntos la miseria que nos han querido imponer y hemos vivido todos juntos las respuestas dignas de espíritu grande que hemos dado como pueblo nicaragüense”.

Chupa sangre dice Murillo

Asimismo, adelantó que “con la paz no se juega” y se preguntó “por qué le molestará tanto a los vampiros chupa sangre de los pueblos que digamos que con la paz no se juega, si es una verdad profunda, una verdad verdadera, con la paz no se juega, así lo hemos demostrado a lo largo de toda la historia, que buscamos la paz y la paz con dignidad y la paz con soberanía y la paz con ese espíritu grande de nuestros héroes, de nuestros próceres, la paz y el derecho al bienestar, a la tranquilidad, a la prosperidad de las familias”.

A pesar de la hilera de palabras sobre el tema, Murillo volvió a decir que “vuelvo a preguntarles, les molestará tanto que defendamos la paz, indudablemente porque no son parte de una propuesta de paz ni de dignidad nacional, sino parte de la discordia, son parte de propuestas que siembran discordia, destrucción, sufrimiento, que alteran la paz para servirse de sus intereses egoístas”.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, han agravado la crisis sociopolítica en Nicaragua desde abril del 2018, y diferentes organismos de derechos humanos a nivel internacional, los señalan de ser autores de “crímenes de lesa humanidad” por la represión que dejó más de 355 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Actualmente el régimen dictatorial en Nicaragua, tiene 79 presos políticos, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condena a más de 26 años de cárcel, por negarse a montar al avión donde iban al destierro 222 prisioneros políticos el pasado 09 de febrero 2023.