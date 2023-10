08:05 AM

Luego de que el jefe del Ejército en Nicaragua, General Julio César Avilés, despotricó contra los periodistas independientes y atribuyó a Daniel Ortega la dignificación de la vida de los militares, Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Miami, asegura que eso no es verdad, pues si hubiesen pasado tantas penurias, el Ejército hubiese desaparecido, durante los 16 años de gobiernos democráticos.

“En relación al discurso del general Julio Avilés es lamentable, reprochable, desde toda óptica, porque pareciera que este discurso tiene coherencia con los mismos discursos que preparan en la secretaría de comunicación de la presidencia, es decir, es un discurso que pareciera que fue elaborado y tiene el mismo lineamiento del gobierno, es decir, que es un discurso que no contribuye en nada, más bien es un discurso lleno de odio, lleno de ira, es un discurso que lo que está prevaleciendo es el servilismo hacia la dictadura”, señaló.

En ese sentido, Carmona señaló que en el 2007, cuando Ortega tomó la banda presidencial, al ejército, le recordó su origen. Le dijo que ellos habían nacido en una Revolución Sandinista, “lo que está haciendo este general es cuadrándosele una vez más a la dictadura y demostrándole el servilismo de que mientras Ortega está en la presidencia, ellos van a estar arrodillados a sus pies”.

Asimismo, dijo que le llama la atención este discurso, porque “jamás lo habíamos escuchado tan virulento, contra los hombres y mujeres de prensa. Que recuerde que quien le dio el prestigio al Ejército fueron hombres y mujeres de prensa, por la información que ustedes en su momento estuvieron brindando y ellos en un momento eran profesionales, pero ya es un ejército vendido, qué pisotea la dignidad de los nicaragüenses”.

Carmona dijo que han recibido testimonios de personas que estuvieron en el Ejército y que han desertado, quienes detallan cómo el Ejército se involucró en el acto de represión que se die en 2018: “Cómo actuaron, dónde actuaron, dónde sacaban las armas, esos testimonios nosotros los hemos recibido”.

Marcos Carmona insiste en que los hombres y mujeres de prensa están diciendo la verdad, y dijo que “nosotros que debemos desenmascarar a este jefe del Ejército0, que tenga dignidad y que pida disculpas a los hombres y mujeres de prensa, porque lo que ustedes han venido haciendo durante todo este tiempo es decir la verdad y es la verdad que a él le duele, al Ejército le duele que haya organismos, que haya hombres y mujeres de prensa independientes señalando los abusos que se han cometido”.

Además, dijo que Avilés, cuando se restablezca la democracia, tendrá que rendir cuentas de su actuación, porque es un general que ya tiene 13 años y con ese discurso al estilo de Rosario Murillo busca asegurarse 5 años más.

Los militares siempre han tenido recursos

Avilés asegura que Ortega ha dignificado la vida militar, pero Marcos Carmona asegura que hay que recordar que el Ejército ha tenido sus privilegios y prebendas no solo en el gobierno de esta dictadura, sino que “siempre ha tenido muchos beneficios, han tenido oportunidad de crear sus propias empresas incluso hasta un banco pudieron crear”.

“Recordemos que en la época de los 90 fue difícil establecer la economía del país, porque la habían dejado en quiebra, en los 10 años de la noche oscura que vivimos, de tal forma que nosotros creemos que lo que está señalando es falso porque se mantuvo durante ese tiempo el Ejército, porque si no hubieran los recursos necesarios, si no le hubieran dado oportunidad para crear empresas, definitivamente hubieran desaparecido”, apostó el defensor de derechos humanos que apuesta por abolir el ejército, como en Costa Rica.

“Nicaragua, para tener un ejército como el que tenemos hoy, no vale la pena, porque no está defendiendo los intereses de la soberanía, porque vemos muchas acciones que no se está combatiendo las cosas como corresponde, vemos la narcoactividad prevalece en este país y es una ruta de tránsito de tal forma que nosotros creemos que lo que está señalando esta persona es totalmente”, insistió Carmona.

Por otro lado, Carmona dijo que hay deudas grandes del Ejército con el pueblo, pues en su momento tuvo la oportunidad de reunirse con el inspector general del Ejército y señalarle que en el 2018 y en el 2019 ellos le habían fallado al pueblo de Nicaragua y que ellos decían: “nosotros estábamos resguardando la soberanía que es parte de las obligaciones del Ejército”.

Sin embargo, Carmona dice que es más importante rescatar la vida y en este sentido “para nosotros la vida es más importante que cualquier acción de protección que pueda tener el territorio nacional, nosotros realmente creemos que el Ejército ha actuado irresponsablemente contra el pueblo de Nicaragua, porque no han hecho lo suficiente y aquí nadie les está pidiendo golpe de Estado solo les estábamos pidiendo en su momento que desarmaran a los grupos que no eran la policía. Eso era lo que pedíamos en ese momento, en esa reunión, que desarmaran a los paramilitares que eran un poco de delincuentes a los que le dieron armas”.