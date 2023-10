Daniel Ortega, en su discurso por el 44 aniversario de la Policía Nacional, en el que lo que menos hizo fue hablar de la institución a la que llamó “instrumento”, aseguró que quiere ver a las mujeres ascendidas a comisionadas generales, tomar del pelo a los "golpistas".

Ortega dijo que la política de que en cada departamento haya equidad de género en los mandos de la policía, con un jefe y una sub jefa y viceversa, es un hecho relevante a nivel mundial, por lo que, según él, molesta a los opositores.

“Cómo es un hecho histórico, los golpistas y vende patrias han estado vociferando en contra del nombramiento de las compañeras mujeres en cargo superior de dirección a nivel departamental, pues más les dolerá a estos golpistas, cuando estas compañeras mujeres, si insisten en sus actos de terrorismo, los capturen y los agarren del pelo, ahí donde andan tratando de sembrar el terror”, dijo Daniel Ortega al tiempo que el coro de su mesa de presídium empezó a aplaudirlo.

Además, llamó a la policía a no bajar la guardia, porque el "enemigo es el mismo" de hace 167, en la batalla de San Jacinto.

“No hay que bajar la guardia y decirle a los compañeros y a las compañeras, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse, porque el enemigo es el mismo que hace 167 años, al que Andrés le lanzó la piedra, sigue siendo el mismo y que sepa el enemigo que este es un pueblo con instituciones de hombres y mujeres con dignidad, con amor a la patria, que no se vende y no se rinde jamás”, prosiguió.

Entrenamiento ruso para controlar a opositores

Ortega, que a ratos respiraba con cierta dificultad, habló más de Salvador Allende y de las Torres Gemelas que de la policía, y como siempre, atacó a Estados Unidos.

Asimismo, dijo que este 14 de septiembre se cumplirá un aniversario más de la "primera derrota de los yanquis en Nicaragua" y señaló que no concibe que no se haya juzgado a los “golpistas” que mataron a Allende en Chile.

“Un día como hoy, 11 de septiembre del año 2001, se produjo aquel ataque terrorista, se lanzaron aviones que fueron tomados unos pasajeros y los estrellaron contra las torres gemelas, ahí en Nueva York, hoy hace ya 22 años, ya un hecho que nosotros en su momento lo condenamos como condenamos las prácticas terroristas de los gobernantes norteamericanos”, prosiguió Daniel Ortega.

Además, Ortega dijo que la presencia del coronel general secretario de estado y subdirector de las tropas federales de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia, Oleg Plokhoi, iba a levantar comentarios de los opositores.

“Qué dirán los golpistas, los vendepatrias, van a decir que el compañero lo envió el presidente para armar unas cuantas bombas atómicas en Nicaragua, hasta ahí llega la locura de esa gente, dicen cualquier barbaridad, cualquier mentira, cualquier infamia, cualquier calumnia tratando de engañar al pueblo nicaragüense" acusó.

Ortega justificó la presencia del coronel ruso. "Él está aquí para colaborar como han venido haciendo con un centro que está aquí en Nicaragua y desde dónde los hermanos de la federación rusa, los militares especializados en la materia, realizan cursos donde participan de toda la región centroamericana y lógicamente la Policía Nacional, para enfrentar mejor al narcotráfico al crimen organizado, para enfrentar mejor a los golpistas”, reconoció el dictador.

El régimen todavía no se pronuncia sobre la detención en Rusia de Víctor Trukhin, cónsul honorario de Nicaragua en San Petersburgo, señalado de malversar 4.4 millones de dólares en la planta de vacunas instalada en Managua.

Jefe de policía jura obediencia a la dictadura

Francisco Díaz, Jefe de la Policía Nacional, señaló que son una institución obediente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aseguró que los "vendepatria" los quieren "difamar y desmoralizar" para que abandonen su compromiso con el pueblo, no obstante, dijo que permanecerán firmes y que “no permitiremos nunca más la alteración de la paz”.

Díaz inició su discurso diciendo que hace 44 años, con el triunfo “en esta Revolución Popular Sandinista fue constituida la Policía Sandinista, hoy Policía Nacional, surgida del seno popular, sustentada con principios y valores sandinistas vivos en nuestros corazones”.

La oratoria de Díaz fue similar a la del Jefe del Ejército, Julio César Avilés, al declarar lealtad y obediencia a los líderes de la dictadura y amenazar a los opositores.

“En este 44 aniversario ratificamos nuestra lealtad y obediencia a nuestras jefaturas supremas, comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la república, y compañeros Rosario Murillo Zambrana, vicepresidente de la república”.

Asimismo, retomó el discurso contra los “golpistas” y dijo que desarrollan un modelo de policía que responde a las necesidades de seguridad ciudadana y humana, “un modelo revolucionario más social que policial y todos los días los vendepatrias, agentes del imperio, orquestan campañas de desprestigio en contra de la Policía Nacional, nos ofenden y amenazan, quieren quebrantar nuestra voluntad de continuar al lado del pueblo, que tiene plena confianza en su policía, que defiende la paz, la seguridad y la tranquilidad”.

Amenazante

Francisco Díaz recurrió a la típica frase de la dictadura “no pudieron ni podrán, porque con la paz no se juega”. Asegura que pretendieron desmoralizar y humillar “a esta policía, esas fueron y siguen siendo sus pretensiones, querían borrar de nuestros pechos, de nuestras mentes el sagrado compromiso con el pueblo”.

Además, Díaz fue amenazante y dijo que “no permitiremos nunca más la alteración de la paz que nos quisieron imponer los enemigos de la patria, aquí vivimos con alegría, aquí no se rinde nadie, disfrutamos de paz, seguridad y tranquilidad”. También manifestó que 22 policías fueron asesinados en el año 2018, “en el intento fallido de golpe de estado”, sin reconocer el número de víctimas asesinadas por el cuerpo policial y paramilitares, a los que llamó policías voluntarios. La CIDH contabiliza 355 muertos por la represión del régimen en 2018.

En la parte suave del discurso, en la que Francisco Díaz se congració con los dictadores, dijo: “Reiteramos nuestro agradecimiento a usted presidente Daniel Ortega y a usted compañera Rosario Murillo por su liderazgo y respaldo a nuestra Policía Nacional. Usted, comandante, usted compañera Rosario Murillo, han fortalecido nuestras capacidades operativas e institucionales y son garantía de nuestras victorias presentes y futuras en beneficio del pueblo de Nicaragua”.