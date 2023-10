Enrique Sáenz sobre futuro del Ejército: abolición, reforma o plebiscito

08:00 AM

El economista y analista político Enrique Sáenz señaló que recibió muchos comentarios sobre el último discurso del general Julios César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua al que ahora llamará guardianes de la dinastía, por lo que a la caída del régimen podría ser abolido, reformado o ir a un plebiscito.

“La mayoría de comentarios se referían o se refieren al ejército y al último discurso del jefe de ese cuerpo armado, reafirmando la posición de que el ejército debe ser abolido, una vez que se instaure la democracia en Nicaragua”, señaló.

Sáenz asegura que efectivamente este discurso de Avilés, le puso la tapa al pomo, porque llegó a un nivel tal de servilismo que prácticamente está reeditando, con otros nombres y en otro periodo, el mismo papel que desempeñó la guardia nacional a lo largo de 45 años de protección a la dinastía somocista.

“El primer, el principal pilar a lo largo de cinco años, fue la guardia que al final terminó llamándose la guardia de Somoza, siempre tuvo a un Somoza como jefe director de la guardia nacional, pues bien, el jefe del Ejército prácticamente declaró su apoyo a la pretensión dinástica de Ortega”, aseveró.

Guardianes de la dinastía

También considera que Ortega está claro de que aún en su aferramiento enfermizo al poder, sus días llegarán a su fin y está buscando cómo afianzar una nueva dinastía, de tal manera que “la declaración de este señor Avilés, prácticamente consagra es a ese cuerpo armado como los nuevos guardianes de la dinastía”.

Sáenz dijo que se sentía incómodo cada vez que tenía que referirse a esa institución y llamarla Ejército Nacional, pero asevera que ya encontró una calificación que se ajusta a la realidad y que lo deja muy cómodo de aquí en adelante.

“Ahora me voy a referir a los guardianes de la dinastía, pero quiero también aclarar que en mi opinión no podemos meter a todo el ejército en el mismo saco. Una cosa son los mandos del Ejército, los generales, tal vez los coroneles , y otros son los oficiales, los soldados del Ejército, no podemos creo yo meterlos en el mismo saco”, prosiguió.

También dijo que cosa aparte son los jóvenes oficiales, tenientes, subtenientes y capitanes que son de origen humilde y que encontraron en la carrera militar una forma de ganarse la vida.

Sáenz asegura que lo que más le molestó al jefe de los guardianes de la dinastía es un reportaje que publicó Confidencial en el que retrata que un grupo de generales se han convertido en tapones, porque permanecen enquistados en los mandos del Ejército e impiden el ascenso de capitanes, tenientes, coroneles, mayores, etcétera.