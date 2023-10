La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas poner fin a la guerra en Ucrania y que cesen los bloqueos a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La guerra en Ucrania "debe llegar a su fin, la humanidad entera está obligada a encontrar una vía para alcanzar la paz, no podemos vivir con la amenaza permanente de un conflicto que ponga fin a nuestro planeta", subrayó Castro al intervenir ante la Asamblea de la ONU que se celebra en Nueva York.

Presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, habla durante el 78° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

"Los grandes intereses económicos se enfrentan" en la invasión militar en Ucrania por parte de Rusia, señaló Castro, tras asegurar que "los más afectados" por la guerra "son los países y los pueblos más pobres de la tierra, abatidos por la inflación, la escasez de alimentos y los altos costos de combustibles".

"El complejo industrial militar consume la mayoría de los presupuestos de los países desarrollados con billones y billones de dólares, pero contrasta con la indiferencia e incapacidad de contribuir con la humanidad y en defensa de la naturaleza", señaló.

Es necesario, añadió la mandataria, "reconocer que bajo el ritmo actual no llegamos a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el financiamiento para la adaptación climática, no se trata de tomar medidas, si no de proponer cambios al sistema económico que requiere un profundo compromiso con la humanidad y la naturaleza".

LEER MÁS: Presidenta de Honduras miente al afirmar que en Nicaragua hay “bloqueo” económico

"No hay mano invisible, no existe ningún derrame, la práctica nos enseña que la aplicación del capitalismo global y el modelo neoliberal solo genera miseria, desigualdad y un individualismo demencial de sociedades de consumo frente a las grandes privaciones de miles de millones de seres humanos", expresó Castro.

No más sanciones y confiscación

Castro también solicitó "terminar con las prácticas de sanciones, piratería y confiscación de bienes de una nación contra otra", ya que "no podemos hablar de un mundo civilizado cuando vivimos expuestos a ser embargados y que nuestras reservas sean congeladas en bancos extranjeros, como le ocurre actualmente a Venezuela, a quien se le confiscaron bienes violando todas las normas del derecho internacional".

Recordó que en la Asamblea de la ONU se pide todos los años "el fin del bloqueo contra Cuba por ser una medida arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional que viola el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos".

Además, "condena al sacrificio a un noble pueblo que, a pesar de las limitaciones que se le imponen, continúa aportando al mundo acciones solidarias", señaló la presidenta hondureña, al condenar "el largo bloqueo contra Cuba y Venezuela".

También exigió "la salida de Cuba de la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza", así como "eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque son barreras que nos impiden a normalizar nuestras relaciones con el País hermano".

"Creo en un mundo multipolar donde el intercambio y la cooperación para el desarrollo se base en los principios de independencia, soberanía y no injerencia", subrayó Castro, tras pedir de nuevo la liberación del fundador de WikiLeaks, el australiano Julián Assange, detenido en el Reino Unido a la espera de ser extraditado a EE.UU.

Comisión anticorrupción

La mandataria hondureña dijo que el lunes se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, para entregar "la propuesta oficial" del convenio para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)".

La comisión internacional debe ser "imparcial, independiente, con capacidad de investigación y persecución de casos de redes de corrupción de alto impacto y delitos financieros, única forma de depurar un Estado", agregó.

"Hoy me propongo abrir los espacios de diálogo entre nosotros para formular propuestas que resuelvan los desafíos que enfrenta nuestra región, no solamente somos una de las regiones más desiguales y pobres, si no una del más bajo crecimiento económico y rezago tecnológico para enfrentar las amenazas a las que estamos sometidos", destacó.

Castro señaló que "solo apoyándonos mutuamente lograremos salir adelante" y solicitó "no olvidar a nuestros hermanos y hermanas de Haití".

"La crisis humanitaria de una nación oprimida y revolucionaria merece todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad", indicó la presidenta hondureña, quien resaltó la importancia en Centroamérica de "potenciar el proceso de integración que ha tenido un lánguido proceso en los últimos 30 años".

Abogó además por una "verdadera voluntad política" para avanzar en la "unión aduanera, políticas sociales y el seguro tránsito de personas y sus bienes".