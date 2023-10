10:12 AM

Rosario Murillo compartió este jueves sobre el encuentro que sostuvo el titular de la policía en Nicaragua, primer comisionado Francisco Díaz con Wan Xiaohong, ministro de seguridad pública, ambos representantes buscan “intercambiar experiencias”.

“Nos sentimos contentos y orgullosos de estos encuentros”, precisó Rosario Murillo respecto a la reunión bilateral donde abordaron diversos temas relacionados con la seguridad pública.

“En los Encuentros que ha sostenido el primer comisionado general Francisco Díaz, se estableció que habrá mayores intercambios de experiencias, mayor conocimiento sobre las buenas prácticas de nuestro exitoso modelo policial de seguridad, protagonizando las personas, las familias y las comunidades”, expresó Murillo.

En una nota de prensa divulgada el 21 de septiembre por la policía detalla que se discutió la posibilidad de “establecer convenios de cooperación y colaboración entre los dos países para la capacitación del personal policial en materia de seguridad ciudadana”.

Entre otros temas discutieron la prevención e investigación del delito, la provisión de técnica policial y tecnologías para combatir el crimen organizado, narcotráfico internacional, ciberdelito y terrorismo.

Murillo adelantó que Nicaragua invitó a los participantes del Foro de Cooperación Global de Seguridad Pública, en Lianyungang, República Popular China, para visitar el país con la finalidad de “conocernos mejor” e “intercambiar más” y “continuar trabajando juntos por un mundo seguro”, precisó.

Nicaragua en mapa de países sancionados

Rosario Murillo agradeció que Nicaragua fuera incluida junto a una treintena de naciones en el mapa geopolítico de sanciones presentado por Venezuela para denunciar acciones impuestas por Estados Unidos y otras potencias.

Señaló que el régimen sandinista está representado por el canciller Denis Moncada, durante el marco del 78º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

“También está participando en un evento especial que lanza el mapa geopolítico de las agresiones del imperio y los Imperios contra los países, gobiernos, pueblos dignos que no se subordinan, que no aceptan, porque no aceptamos, ser subordinados de imperio alguno”, enfatizó Murillo.

Por su parte, Moncada señaló que “la imposición de las medidas coercitivas unilaterales están siendo utilizadas por las potencias imperialistas y neocolonialistas de occidente como instrumento de agresión en contra de naciones que defienden su soberanía”.