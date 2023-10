Un grupo de 25 expresidentes de América Latina firmaron una declaración conjunta en la que expresan su rechazo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua tras el cierre de importantes centros de enseñanza.

Estos exmandatarios son miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y emitieron su firme rechazo a través un comunicado titulado “Declaración sobre la dictadura de Nicaragua y en defensa de la educación y la democracia”, que fue publicada este 27 de septiembre en la cuenta de X de esta entidad.

En el texto rechazan la más reciente decisión del régimen de Ortega al cancelar la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) “una de las más prestigiosas instituciones académicas de la región, de formación para la libertad y respaldada por el sector empresarial”, explica.

El mismo documento, expresa su preocupación por que siendo la educación un derecho humano fundamental una vez más se ha visto atropellada, al igual que ocurrió con las universidades Evangélica Nicaragüense Martin Luther King y la de Occidente y más reciente la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), detalla el pronunciamiento.

Ante los señalamientos anteriores, los ex presidentes declaran que siendo la educación un derecho humano fundamental que ahora “proscribe la dictadura nicaragüense”, tal como lo ha señalado la UNESCO, implica el empoderamiento de todas las personas para que participen con libertad y discernimiento propio como herramienta indispensable para el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos.

@Almagro_OEA2015 @CIDH @ONU_derechos 25 ex jefes de estado de @IDEA_Grupo condenan dictadura de Nicaragua ante cierre de @INCAE y universidades pic.twitter.com/BqjACf0lw2 — Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) September 27, 2023

En este sentido, los ex mandatarios llamaron a la comunidad internacional para que se pronuncie y actúe en favor de la restauración de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.

“Exigimos que los organismos universal y regional de protección de derechos humanos, preferentemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adopten las medidas que correspondan en contra de los responsables individuales de este atentado”, puntualiza el documento.

Para IDEA, el cierre de estos prestigiosos centros de enseñanza en Nicaragua representa “un ataque artero a la excelencia y la educación”.

Lista de expresidentes firmantes

La declaratoria fue firmada por Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz; Felipe Calderón, ex presidente de México; Rafael Angel Calderón, ex presidente de Costa Rica; Nicolás Ardito Barletta, ex presidente de Panamá; y Alfredo Cristiani, ex presidente de El Salvador.

Continúa con Iván Duque, ex presidente de Colombia; Vicente Fox, ex presidente de México; Federico Franco, ex presidente de Paraguay; Eduardo Frei, ex presidente de Chile; Lucio Gutiérrez, ex presidente de Ecuador; Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador.

Además de Luis Alberto Lacalle H, ex presidente de Uruguay; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina; Jamil Mahuad, ex presidente de Ecuador; Mireya Moscoso, ex presidenta de Panamá; Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia; Sebastian Piñera, ex presidente de Chile.

Finalmente, Jorge Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia; Mariano Rajoy, ex presidente de España, Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente de Costa Rica; Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay; Luis Guillermo Solís, ex presidente de Costa Rica y Juan Carlos Wasmosy, ex presidente de Paraguay.