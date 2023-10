La captura del diputado y líder del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, por parte de la policía de Daniel Ortega el viernes 29 de septiembre, representa ya un patrón de detenciones arbitrarias seguidas por desapariciones forzadas que comete impunemente la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, denuncia el organismo Urnas Abiertas.

“Hasta este momento no se conoce la razón por la cual Brooklyn Rivera fue detenido, no hay acusación en el sistema, la familia aún no confirma el lugar donde se encuentra y señalan que durante su aprehensión no se presentó orden de captura”, indica el organismo en un comunicado.

Además, se conoció que la policía sandinista se tomó la “Casa Verde”, sedes del partido Yatama en Bilwi y Waspán; y que el ente regulador Telcor ordenó el cierre de dos radios comunitarias que pertenecían a esta misma organización política.

El organismo destaca que a la dictadura de Ortega no le basta ejercer el absoluto control del proceso electoral, con lo cual se evitan cualquier competencia electoral y el derecho de elegir libremente a las autoridades, sino que además ejecuta acciones para intimidar y amedrentar a la población costeña, especialmente a los simpatizantes de Yatama.

El mensaje de la dictadura

“El mensaje que envían es que nadie podrá participar libremente en los próximos comicios electorales”, asegura Urnas Abiertas.

Urnas Abiertas asegura conocer de forma extraoficial que las autoridades regionales en diferentes sesiones han informado a los funcionarios públicos que a partir de octubre estarían recibiendo indicaciones para preparar las elecciones regionales, las cuales están supuestas a realizarse en marzo del 2024.

Estas elecciones regionales de la Costa Caribe se realizarían en sus 30 circunscripciones con el objetivo de elegir a los 45 miembros de cada uno de los Consejos Regionales.

No obstante, Urnas Abiertas insiste en que “la persistencia de un régimen policial de facto y la ausencia de la convocatoria oficial son una clara señal de que nuevamente estaremos ante un proceso sin integridad electoral y sin legitimidad política”.

Simpatizantes de Yatama denunciaron ante Urnas Abiertas su preocupación respecto a las condiciones de salud del líder indígena.

Otro elemento a destacar, es que en su condición de diputado Brooklyn Rivera cuenta con inmunidad parlamentaria, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales, según la Constitución Política.

Otra líder de Yatama también presa

El partido Yatama, en un comunicado emitido el 30 de septiembre, denunció que funcionarios de la Asamblea Nacional bloquearon las funciones parlamentarias de Rivera sin ninguna causa y procedimiento administrativo o judicial alguno, aunque su nombre siguió apareciendo en las sesiones hasta el 28 de septiembre.

Además, se conoció de la detención arbitraria de la diputada suplente Nancy Henríquez James, el 1 de octubre, quien también es representante legal del partido Yatama y había asumido las responsabilidades del escaño de Rivera.

“Hasta la fecha tampoco existe acusación en su contra en el sistema judicial y no se conoce su paradero. En la página web de la Asamblea Nacional ni Rivera ni Henríquez figuran como diputados electos o en funciones, aunque sus nombres constan en la proclamación de diputados electos hecha por el CSE el 25 de noviembre de 2021”, destaca Urnas Abiertas.