07:50 AM

El economista Enrique Sáenz concluyó que las sanciones impuestas por diferentes países al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua efectivamente han tenido diferentes grados de utilidad, pero que podrían ser aún más efectivas si se enmarcan dentro de una estrategia, en la que se vean involucrados todos los nicaragüenses desde la acera de la oposición.

Durante el espacio “Vamos al punto”, que se transmite cada lunes a través del canal de youtube y facebook de 100% Noticias, Sáenz dijo que muchas voces han expresado de manera errónea que las sanciones contra la dictadura no han servido porque Ortega sigue en el poder.

“Pero aquí hay un punto de partida erróneo. Quienes pensaron que las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países eran para botar a Ortega se equivocaron”, expresó Sáenz.

LEER MÁS: EEUU va a continuar presionando con sanciones a régimen en Nicaragua

Plantea que las sanciones derivadas de las leyes Nica-Act o Renacer son estudios elaborados desde Estados Unidos hacia Estados Unidos.

“Pero en realidad para nosotros el desafío es cómo utilizar esos conocimientos para definir nuestras propias posiciones como nicaragüenses, porque al final quienes se están jugando el físico somos los nicaragüenses, entonces nos corresponde utilizar esos elementos de análisis para adoptar nuestras propias posiciones”, refiere Sáenz.

¿A quiénes han caído las sanciones?

Hasta ahora se han aplicado sanciones a funcionarios de la mafia en el poder en Nicaragua que van desde el mayor, pasando por el mediano, hasta el más bajo nivel.

“Las sanciones han sido de distintos tipos, en unos casos van dirigidas a afectar el patrimonio de estos jerarcas de la dictadura y en otros se han limitado a quitarles la visa… también algunas instituciones o más bien empresas de Ortega han sido objeto de sanciones, como el Bancorp, DNP Petronic Caruna, entre otros”, recuerda Sáenz.

PUEDE LEER: Daniel Ortega se "ríe" de las sanciones impuestas por EEUU y la UE, según disidente sandinista

Otros planteamientos sugieren que las únicas sanciones válidas para aplicar a la dictadura de Ortega son las totales, como por ejemplo sacar a Nicaragua del tratado comercial conocido como Cafta.

La falta de estrategia

“¿Cuál ha sido el problema? Que las sanciones que ha aplicado EEUU evidentemente no se han enmarcado en una estrategia, pues vimos que sancionaron al Bancorp pero no siguieron la ruta del dinero, sancionaron al negocio del oro pero no siguieron la ruta del dinero, sancionaron a la DNP, con el negocio del combustible pero siguieron la ruta del dinero”, lamenta el economista.

Agrega que “lo que hemos constatado, porque lo hemos estudiado, es que hasta ahora las políticas aplicadas tanto por la administración Trump como la de Biden han sido reacciones a posiciones del congreso norteamericano gracias al consenso entre líderes republicanos y líderes demócratas”.

¿Qué se desprende de esto? En primer lugar, Sáenz advierte que resulta un desafío para los nicaragüenses en EEUU reavivar ese consenso pues observa que la presión política a las administraciones de turno parece estar adormecida.

“Los nicaragüenses en EEUU deberían tomar como bandera restablecer o reanimar ese consenso bipartidista, y así los que tienen una afiliación demócrata, y los que tienen una afiliación republicana, en lugar de estarse agarrando a pedradas deberían cada uno con los congresistas que representan a sus estados y a sus partidos, a reanimarlos y alentarlos para reavivar ese consenso bipartidista para establecer la democracia en Nicaragua”, propone el economista desde el exilio.

¿Cómo se puede atacar más a Ortega?

Sáez considera que aún hay un amplio espacio en materia de sanciones que se pueden aplicar a la dictadura de Managua.

“Recordemos que Ortega es un empresario y que tiene aliados que están lucrándose de la protección política de Ortega. Uno de los mayores negocios de Ortega es la energía eléctrica. La mayor empresa de generación de energía Alba Generación, pertenece a la mafia en el poder”, expresa.

Agrega que “hay otros empresarios de otras generadoras de electricidad que también se están beneficiando, no solo de la protección política de Ortega sino, de las altísimas tarifas de energía eléctrica que se cobran a empresarios y consumidores nicaragüenses”.

“Entonces una amenaza, una jincadita en la costilla o coscorrón, les llevaría a pensar hasta donde van a seguir apoyando a Ortega”, sugiere.

Considera que dentro del Cafta, hay un conjunto de disposiciones, en materia laboral, ambiental y de transparencia, que podrían utilizarse contra Ortega.

“Por ejemplo en el ámbito laboral, en el Cafta aparecen un conjunto de obligaciones: libertad sindical, libertad de asociación, salarios mínimos dignos, entre otros, entonces ya deberíamos estar levantando como bandera que Ortega cumpla con las cláusulas del Cafta. Que eleve los salarios mínimos de las trabajadoras de las zonas francas, y que él se atenga a las consecuencias de su incumplimiento”, propone.

Evidenciar falta de coherencia de los que sancionan

También propone transparentar la falta de coherencia entre los países que hasta ahora han aplicado sanciones a Ortega.

Por ejemplo, señala que entre los pilares de Ortega están los organismos financieros internacionales, y así vemos que el FMI hizo un informe donde saluda los avances de Ortega en la lucha de lavado de dinero, y además lo alienta a continuar en esa ruta, incluyendo el control de las organizaciones sin fines de lucro.

“Ese tipo de incoherencias deben evidenciarse porque a nivel político muchos de estos gobiernos son sinceros en su propósito de contribuir al restablecimiento de la democracia de Nicaragua, pero no pueden estar en control de todo lo que hacen sus funcionarios, pero nosotros sí tenemos esa obligación”, opina Sáenz.

En conclusión, Enrique Sáenz cree que las sanciones sí sirven, pero que podrían servir más dentro del marco de una estrategia.