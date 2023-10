Dictadura en Nicaragua quiere normalizar destierro, acoso, espionaje y la cárcel

Ortega ha cruzado todas las líneas rojas y no sería raro que cruce la de asesinar a monseñor Rolando Álvarez, opina el excarcelado político José Antonio Peraza

08:05 AM

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields, dijo a 100% Noticias que la reciente expulsión de doce sacerdotes al Vaticano, por parte de la dictadura sandinista, dejó al desnudo los juicios espurios en contra de los religiosos.

“Desterrar a esos doce sacerdotes a Roma no es un regalo de la dictadura, es lo menos que puede hacer y de esta forma quedó desnuda ante la opinión pública y sobre todo desmoralizada ante sus seguidores, pues ¿Dónde quedaron los juicios, las pruebas falsas que montaron? ¿Dónde queda el poder judicial, el Ministerio Público, quedan como mentirosos, donde quedaron las testigos que llegaron llorando a decir que sus hijas fueron violadas por sacerdotes?”, preguntó Mcfields.

El ex diplomático considera que poder judicial quedó en una situación de vergüenza “porque los juicios son espurios, falsos, motivados por un interés político, esa es la parte más dura para ellos, la vergüenza de un poder judicial mentiroso, que se convierte en un sicariato judicial que se dedica a cazar a la gente y como sicarios siguen una orden del dictador”.

Mcfields destaca que se está haciendo una práctica habitual “el desterrar a la gente, el sacarla del país como si fueran delincuentes… estos no eran sacerdotes extranjeros, sino nicaragüenses que son expulsados de su propio país, el enviarlos a Roma no es una opción”, reflexiona el exembajador.

Explica que si hubiera libertad, los sacerdotes debieron ser liberados dentro del país, sin embargo, “la dictadura quiere normalizar la práctica de destierro, la cárcel, el acoso y el espionaje”.

“Todo esto nos deja unas cuantas lecciones: Que la persecución religiosa va a continuar y se va a reforzar; y nos indica que si hubiese verdadera libertad religiosa los sacerdotes debieron ser liberados aquí, para seguir predicando el evangelio dentro de su país, en base a la libertad de culto que lo establece la Constitución de Nicaragua y la declaración universal de los DDHH”, asegura Mcfields.

¿Cuál es la paz de Rosario Murillo?

Según Mcfields, el régimen ahora tendrá paz porque ya no va seguir escuchando la voz de estos doce, pero la iglesia es mucho más grande, el evangelio y la palabra de Dios no es una persona, es algo más grande, es una paz engañosa para ellos que ni ellos mismos se la creen, reflexiona.

“La palabra de Dios es la que le roba la paz al régimen, es como sal en la herida para ellos, es como un crucifijo para alguien dedicado a actividades satánicas”, afirma el ex diplomático.

A la pregunta de ¿Por qué la dictadura ya no quiso tener presos a esos sacerdotes?, Mcfields piensa que al igual que ocurrió con los 222 presos políticos liberados, “tener presa a gente inocente no es ninguna ganancia para nadie, el único beneficio es el efecto que causa: Si decís algo te meto preso, pero este efecto es temporal, pues luego de tener meses preso a un religioso, ya la gente dice: ok ya lo detuviste, pero ¿Por qué lo tenés preso todavía, si es una persona inocente?.

Finalmente comentó que la estrategia de Ortega de infundir miedo ha funcionado en algunos religiosos.

“Porque los vemos que no condenan nada, y así vemos a una conferencia episcopal que no emite comunicados contundentes, le cierran canales, le cierran radios, les prohíben procesiones y no vemos el vigor de una iglesia que pueda decir: esto está mal, y optan por la autocensura”, aseveró.

¿Ortega podría ordenar la muerte de Monseñor Álvarez?

Por su parte, José Antonio Peraza, excarcelado político del régimen, cree que algún acuerdo básico y simple ha de haber ocurrido entre Daniel Ortega y la santa sede.

“Pues La iglesia ha tomado una posición de mucha prudencia, que a algunos no les gusta, pero que yo la entiendo, porque hubiera sido muy difícil llegar a un a acuerdo de liberar a estos 12 sacerdotes, si el cardenal sale a vociferar en contra del régimen”, afirma.

Peraza agrega que “me imagino que ese comportamiento prudente, aparentemente temeroso, deseoso de la sobrevivencia de la labor pastoral de la iglesia, que ha tomado el cardenal y casi toda la Conferencia Episcopal, obedecía a esa necesidad de llegar a un acuerdo, y posiblemente parte de ese acuerdo será cierto comportamiento de la iglesia en los próximos meses”.

Peraza advierte que parte del acuerdo quizás fue que el régimen ordenó a los sacerdotes no meterse en política.

Ante la pregunta de si cree que haya un plan para matar a monseñor Álvarez, Peraza dice que no se puede descartar esa posibilidad.

“Tomando en cuenta todo lo que ha hecho Ortega en los últimos años, cualquier cosa puede suceder”, advirtió.

“¿Quién se imaginó que encarcelarían a los candidatos, que iban a matar con francotiradores a los jóvenes en las protestas, que iba a emigrar el 10% de la población, que iban a cancelar a todos los partidos políticos, es decir Ortega ha cruzad todas las líneas rojas, pero si cruzan esa (de asesinar a monseñor Álvarez), creo que sería muy complejo, pues Nicaragua sigue siendo una sociedad muy religiosa”.